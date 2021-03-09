https://ria.ru/20210309/izvineniya-1600484176.html

Создатели "Спутника V" потребовали извинений от главы ЕMA

Создатели "Спутника V" потребовали извинений от главы ЕMA

Создатели российской вакцины "Спутник V" потребовали извинений от главы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и представителя австрийского... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T16:18

2021-03-09T16:18

2021-03-09T16:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

дмитрий песков

европа

австрия

словакия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Создатели российской вакцины "Спутник V" потребовали извинений от главы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и представителя австрийского ведомства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хохе, сравнившей перспективу экстренного одобрения препарата в Австрии с "русской рулеткой". Ранее Венгрия и Словакия одобрили применение "Спутника V", не дожидаясь общеевропейской регистрации. Будапешт сделал это по ускоренной процедуре (emergency use authorization) — на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и его всесторонней оценки венгерскими экспертами.Как отметили разработчики, слова Виртумер-Хохе "вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА". Они потребовали от главы агентства публично извиниться за "негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих "Спутник V".Как говорится в сообщении в Twitter "Спутник V", европейский регулятор "не допускал подобных заявлений ни о какой другой вакцине". По мнению создателей, такие высказывания неуместны.Они считают, что жители Европы "заслуживают беспристрастной экспертизы" российского препарата. EMA не имеет права такими комментариями "подрывать доверие" к регуляторам тех 46 стран, которые одобрили российский препарат, уверены они."Досадное заявление"Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий песков, "досадное заявление" Виртумер-Хохе как минимум некорректно."Мы знаем, что РФПИ уже выступило с определенными заявлениями на этот счет, предприняты определенные действия. Мы же считаем это заявление — еще раз повторю — как минимум некорректным. Спрос на эту вакцину, процесс вакцинации во многих странах мира этим препаратом показывает востребованность этого препарата и популярность", — подчеркнул Песков журналистам.Представитель Кремля также выступил против политизации вопросов по вакцинам от COVID-19. По его словам, препараты для профилактики коронавируса "нужно хорошо оттестировать, апробировать", а как только будет подтверждена эффективность, важно производить их как можно больше, "чтобы спасти <...> как можно больше человеческих жизней". Он заметил, что "Спутник V" в этом "весьма эффективен"."Русская рулетка"Накануне Виртумер-Хохе заявила, что в Австрии "не так просто" выдать национально разрешение на экстренное применение российской вакцины."Это было бы возможно, если бы правительство издало распоряжение. Но это сравнимо с русской рулеткой", — сказала она в эфире австрийского телеканала ORF.По ее словам, пока недостаточно данных о привитых. При этом Виртумер-Хохе добавила, что "Спутник V" может появиться на рынке ЕС после всех необходимых проверок.В конце января РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины в ЕС через процедуру постепенной экспертизы (rolling review). Четвертого марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу ее регистрационного досье — препарат проверяют на соответствие стандартам ЕС по эффективности и качеству.Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал итоги третьей фазы клинических исследований "Спутника V" на добровольцах. Исследования подтвердили высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента. При этом, как заявили ученые из Центра имени Гамалеи, вакцина полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19. Применение вакцины "Спутник V" уже одобрено более чем в 40.

https://ria.ru/20210308/vaktsina-1600360087.html

https://ria.ru/20210308/sputnik-1600362273.html

европа

австрия

словакия

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, дмитрий песков, европа, австрия, словакия, общество