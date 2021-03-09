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В ОП рассказали о всплеске фейков о Великой Отечественной войне
В ОП рассказали о всплеске фейков о Великой Отечественной войне
Запад ведет войну с историей и переписывает результаты Второй мировой и Великой Отечественной войны, в соцсетях фиксируется кампания по дезинформации и всплеск... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T11:58
2021-03-09T11:58
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
европа
ссср
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Запад ведет войну с историей и переписывает результаты Второй мировой и Великой Отечественной войны, в соцсетях фиксируется кампания по дезинформации и всплеск фейков, заявил член Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев."На протяжении долгого времени правительства и средства массовой формации США и стран Европы ведут войну, фактически войну с историей. Распространяют дезинформацию об исторической памяти, связанной с Второй мировой и Великой отечественной войной для нас", - рассказал Григорьев на общественных слушаниях "Законодательные механизмы противодействия попыткам реабилитации нацизма и оскорблению ветеранов Великой Отечественной войны".Подобные действия, по словам общественника, приводят "к негативному результату". Так, например, зарубежные исследования показывают, что по мнению 43%, ключевая роль в победе над фашизмом принадлежит США. Еще 20% называют Великобританию, и только 13% - СССР."Это продуманная политика, направляемая, финансируемая правительствами целого ряда стран, направленная в том числе и против России как правопреемника Советского Союза. Напомню, что в странах Европы идет открытая государственная политика по героизации нацизма", - отметил Григорьев.На территории России при участии целого ряда стран Европы и США идет "масштабная кампания по исторической дезинформации". Одновременно с этим в социальных сетях ведется замалчивание информации о Второй мировой войне."В настоящее время наблюдается всплеск фейков в интернете по поводу Великой Отечественной войне. Да и в некоторых средствах массовой информации, в том числе российских", - добавил член ОП РФ.
https://ria.ru/20210303/feyki-1599625583.html
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максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), европа, ссср, сша, общество

В ОП рассказали о всплеске фейков о Великой Отечественной войне

11:58 09.03.2021
 
© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Запад ведет войну с историей и переписывает результаты Второй мировой и Великой Отечественной войны, в соцсетях фиксируется кампания по дезинформации и всплеск фейков, заявил член Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"На протяжении долгого времени правительства и средства массовой формации США и стран Европы ведут войну, фактически войну с историей. Распространяют дезинформацию об исторической памяти, связанной с Второй мировой и Великой отечественной войной для нас", - рассказал Григорьев на общественных слушаниях "Законодательные механизмы противодействия попыткам реабилитации нацизма и оскорблению ветеранов Великой Отечественной войны".
Основатель веб-сайта Bellingcat Элиот Хиггинс - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 08:00
Фабрика фейков и ее истинные хозяева
Подобные действия, по словам общественника, приводят "к негативному результату". Так, например, зарубежные исследования показывают, что по мнению 43%, ключевая роль в победе над фашизмом принадлежит США. Еще 20% называют Великобританию, и только 13% - СССР.
"Это продуманная политика, направляемая, финансируемая правительствами целого ряда стран, направленная в том числе и против России как правопреемника Советского Союза. Напомню, что в странах Европы идет открытая государственная политика по героизации нацизма", - отметил Григорьев.
На территории России при участии целого ряда стран Европы и США идет "масштабная кампания по исторической дезинформации". Одновременно с этим в социальных сетях ведется замалчивание информации о Второй мировой войне.
"В настоящее время наблюдается всплеск фейков в интернете по поводу Великой Отечественной войне. Да и в некоторых средствах массовой информации, в том числе российских", - добавил член ОП РФ.
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 20:54
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Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ЕвропаСССРСШАОбщество
 
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