В ОП рассказали о всплеске фейков о Великой Отечественной войне
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Запад ведет войну с историей и переписывает результаты Второй мировой и Великой Отечественной войны, в соцсетях фиксируется кампания по дезинформации и всплеск фейков, заявил член Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"На протяжении долгого времени правительства и средства массовой формации США и стран Европы ведут войну, фактически войну с историей. Распространяют дезинформацию об исторической памяти, связанной с Второй мировой и Великой отечественной войной для нас", - рассказал Григорьев на общественных слушаниях "Законодательные механизмы противодействия попыткам реабилитации нацизма и оскорблению ветеранов Великой Отечественной войны".
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Подобные действия, по словам общественника, приводят "к негативному результату". Так, например, зарубежные исследования показывают, что по мнению 43%, ключевая роль в победе над фашизмом принадлежит США. Еще 20% называют Великобританию, и только 13% - СССР.
"Это продуманная политика, направляемая, финансируемая правительствами целого ряда стран, направленная в том числе и против России как правопреемника Советского Союза. Напомню, что в странах Европы идет открытая государственная политика по героизации нацизма", - отметил Григорьев.
На территории России при участии целого ряда стран Европы и США идет "масштабная кампания по исторической дезинформации". Одновременно с этим в социальных сетях ведется замалчивание информации о Второй мировой войне.
"В настоящее время наблюдается всплеск фейков в интернете по поводу Великой Отечественной войне. Да и в некоторых средствах массовой информации, в том числе российских", - добавил член ОП РФ.
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