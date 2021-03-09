https://ria.ru/20210309/feministki-1600398194.html
В Мексике более 80 человек пострадали в акции феминисток против насилия
В Мексике более 80 человек пострадали в акции феминисток против насилия
Мексиканские феминистки, выступая 8 марта против дискриминации и насилия, облили бензином и подожгли женский кордон полиции со щитами: пострадали 62 сотрудницы... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T07:24
2021-03-09T07:24
2021-03-09T09:25
мексика
в мире
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МЕХИКО, 9 мар - РИА Новости. Мексиканские феминистки, выступая 8 марта против дискриминации и насилия, облили бензином и подожгли женский кордон полиции со щитами: пострадали 62 сотрудницы полиции и 19 гражданских лиц, сообщает министерство общественной безопасности столицы Мексики.В понедельник в Мехико прошел марш солидарности в борьбе за равные права и эмансипацию. Власти столицы предусмотрительно огородили исторические здания и памятники, чтобы защитить от вандализма.Акция стартовала на площади революции в центре города, где радикальная часть протестующих снесла ограждение к лифту 67-метровой триумфальной арки, после чего с молотками и краской направилась на площадь независимости к Национальному дворцу.В конечной точке пути, под президентским балконом, радикалам удалось сломать металлическое ограждение здания, где их встретил безоружный кордон. Активистки облили стоящих в проеме ограждения женщин-полицейских бензином и подожгли.Журналистов, по мнению активисток, неправильно освещающих проблему притеснения женщин в стране, выталкивали с акции и обливали краской. Один из телеоператоров, оказавшийся в толпе, получил удар молотком по камере и цепью - по голове, передает корреспондент РИА Новости.Согласно статистике, ежедневно в Мексике убивают 10 женщин, более половины из них убивают партнеры или родственники. С января по июнь 2020 года по данным Национального института статистики и географии в Мексике были убиты 1844 женщины, из них 73% - с применением оружия или удушением, 30% из них - в своих домах. Экстренные службы страны за этот период получили 132 110 обращений о предполагаемом насилии в отношении женщин. Зарегистрированы 7866 предполагаемых жертв изнасилований и 21 предполагаемая жертва торговли людьми. 50% преступлений против женщин Мексики остаются безнаказанными.
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8 марта в Мексике: феминистки устроили погромы в Мехико
8 марта в Мексике: феминистки устроили погромы в Мехико
2021-03-09T07:24
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мексика, в мире
МЕХИКО, 9 мар - РИА Новости.
Мексиканские феминистки, выступая 8 марта против дискриминации и насилия, облили бензином и подожгли женский кордон полиции со щитами: пострадали 62 сотрудницы полиции и 19 гражданских лиц, сообщает министерство общественной безопасности столицы Мексики
.
В понедельник в Мехико прошел марш солидарности в борьбе за равные права и эмансипацию. Власти столицы предусмотрительно огородили исторические здания и памятники, чтобы защитить от вандализма.
Акция стартовала на площади революции в центре города, где радикальная часть протестующих снесла ограждение к лифту 67-метровой триумфальной арки, после чего с молотками и краской направилась на площадь независимости к Национальному дворцу.
В конечной точке пути, под президентским балконом, радикалам удалось сломать металлическое ограждение здания, где их встретил безоружный кордон. Активистки облили стоящих в проеме ограждения женщин-полицейских бензином и подожгли.
"В ходе марша, организованного в честь Международного женского дня, на данный момент получили ранения 62 сотрудниц полиции и 19 гражданских лиц. Девять полицейских и одно гражданское лицо госпитализированы и находятся в стабильном состоянии", - сообщается в Twitter министерства общественной безопасности.
Журналистов, по мнению активисток, неправильно освещающих проблему притеснения женщин в стране, выталкивали с акции и обливали краской. Один из телеоператоров, оказавшийся в толпе, получил удар молотком по камере и цепью - по голове, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно статистике, ежедневно в Мексике убивают 10 женщин, более половины из них убивают партнеры или родственники. С января по июнь 2020 года по данным Национального института статистики и географии в Мексике были убиты 1844 женщины, из них 73% - с применением оружия или удушением, 30% из них - в своих домах. Экстренные службы страны за этот период получили 132 110 обращений о предполагаемом насилии в отношении женщин. Зарегистрированы 7866 предполагаемых жертв изнасилований и 21 предполагаемая жертва торговли людьми. 50% преступлений против женщин Мексики остаются безнаказанными.