https://ria.ru/20210309/feministki-1600398194.html

В Мексике более 80 человек пострадали в акции феминисток против насилия

В Мексике более 80 человек пострадали в акции феминисток против насилия

Мексиканские феминистки, выступая 8 марта против дискриминации и насилия, облили бензином и подожгли женский кордон полиции со щитами: пострадали 62 сотрудницы... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T07:24

2021-03-09T07:24

2021-03-09T09:25

мексика

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МЕХИКО, 9 мар - РИА Новости. Мексиканские феминистки, выступая 8 марта против дискриминации и насилия, облили бензином и подожгли женский кордон полиции со щитами: пострадали 62 сотрудницы полиции и 19 гражданских лиц, сообщает министерство общественной безопасности столицы Мексики.В понедельник в Мехико прошел марш солидарности в борьбе за равные права и эмансипацию. Власти столицы предусмотрительно огородили исторические здания и памятники, чтобы защитить от вандализма.Акция стартовала на площади революции в центре города, где радикальная часть протестующих снесла ограждение к лифту 67-метровой триумфальной арки, после чего с молотками и краской направилась на площадь независимости к Национальному дворцу.В конечной точке пути, под президентским балконом, радикалам удалось сломать металлическое ограждение здания, где их встретил безоружный кордон. Активистки облили стоящих в проеме ограждения женщин-полицейских бензином и подожгли.Журналистов, по мнению активисток, неправильно освещающих проблему притеснения женщин в стране, выталкивали с акции и обливали краской. Один из телеоператоров, оказавшийся в толпе, получил удар молотком по камере и цепью - по голове, передает корреспондент РИА Новости.Согласно статистике, ежедневно в Мексике убивают 10 женщин, более половины из них убивают партнеры или родственники. С января по июнь 2020 года по данным Национального института статистики и географии в Мексике были убиты 1844 женщины, из них 73% - с применением оружия или удушением, 30% из них - в своих домах. Экстренные службы страны за этот период получили 132 110 обращений о предполагаемом насилии в отношении женщин. Зарегистрированы 7866 предполагаемых жертв изнасилований и 21 предполагаемая жертва торговли людьми. 50% преступлений против женщин Мексики остаются безнаказанными.

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/shtraf-1584185777.html

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8 марта в Мексике: феминистки устроили погромы в Мехико 8 марта в Мексике: феминистки устроили погромы в Мехико 2021-03-09T07:24 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мексика, в мире