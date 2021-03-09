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https://ria.ru/20210309/domingo-1600070908.html
Соня Йончева примет участие в концерте Пласидо Доминго в Большом театре
Соня Йончева примет участие в концерте Пласидо Доминго в Большом театре
Мэтр мировой оперы Пласидо Доминго второй раз выступит 9 марта в Большом театре в формате гала-концерта и представит московской публике новую "команду" оперных... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T06:47
2021-03-09T07:35
культура
театр
опера
новости культуры
пласидо доминго
большой театр
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мэтр мировой оперы Пласидо Доминго второй раз выступит 9 марта в Большом театре в формате гала-концерта и представит московской публике новую "команду" оперных звезд, некоторые из них впервые выступят здесь, сообщает сайт ГАБТа.Украшением гала-концерта под названием "Весна. Любовь. Опера!" станет Соня Йончева, одна из самых востребованных певиц современности. Обладательница виртуозной техники и голоса с тембром редкостной красоты, она имеет поистине безграничный репертуар: барочные оперы, бельканто, оперы Верди и Пуччини. А трамплином для ее головокружительной международной карьеры послужила победа именно на конкурсе Пласидо Доминго "Опералия" в 2010 году.Еще одна потрясающая оперная дива Аида Гарифуллина украсит этот вечер. В Большом она блестяще исполнила партию Волховы на премьере оперы" Садко" в постановке Дмитрия Чернякова и Мюзетты в представлениях оперы " Богема", которыми дирижировал маэстро Доминго.Еще одна участница - уже знакомая россиянам Оксана Дыка, статусная исполнительница вердиевских партий, а также партий Тоски и Турандот в операх Пуччини. Первый выход певицы на сцену Большого состоялся на премьере оперы "Бал-маскарад" Верди в роли Амелии.Лауреат последней "Опералии" и самая юная участница вечера - россиянка Мария Катаева. Выпускница Санкт- Петербургской консерватории, сейчас она активно занята в Немецкой опере на Рейне, много и с успехом гастролирует.Партнерами Пласидо Доминго в этом концерте выступят: один из ведущих исполнителей бельканто тенор Хавьер Камарена, для которого это будет дебют в Москве, и всемирный бас- баритон Эрвин Шротт, сделавший блестящую оперную карьеру, заслуживший репутацию великолепного Дон Жуана в одноименной опере Моцарта и с большим успехом исполняющий ведущие партии в операх Верди, Доницетти, Пуччини и Бизе.За дирижерский пульт оркестра Большого театра встанет маэстро Антон Гришанин.
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театр, опера, новости культуры, пласидо доминго, большой театр

Соня Йончева примет участие в концерте Пласидо Доминго в Большом театре

06:47 09.03.2021 (обновлено: 07:35 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКонцерт оперного певца П. Доминго в Москве
Концерт оперного певца П. Доминго в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мэтр мировой оперы Пласидо Доминго второй раз выступит 9 марта в Большом театре в формате гала-концерта и представит московской публике новую "команду" оперных звезд, некоторые из них впервые выступят здесь, сообщает сайт ГАБТа.
Украшением гала-концерта под названием "Весна. Любовь. Опера!" станет Соня Йончева, одна из самых востребованных певиц современности. Обладательница виртуозной техники и голоса с тембром редкостной красоты, она имеет поистине безграничный репертуар: барочные оперы, бельканто, оперы Верди и Пуччини.
А трамплином для ее головокружительной международной карьеры послужила победа именно на конкурсе Пласидо Доминго "Опералия" в 2010 году.
Еще одна потрясающая оперная дива Аида Гарифуллина украсит этот вечер. В Большом она блестяще исполнила партию Волховы на премьере оперы" Садко" в постановке Дмитрия Чернякова и Мюзетты в представлениях оперы " Богема", которыми дирижировал маэстро Доминго.
Сцена из оперы Садко в Большом театре - РИА Новости, 1920, 14.02.2020
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Еще одна участница - уже знакомая россиянам Оксана Дыка, статусная исполнительница вердиевских партий, а также партий Тоски и Турандот в операх Пуччини. Первый выход певицы на сцену Большого состоялся на премьере оперы "Бал-маскарад" Верди в роли Амелии.
Лауреат последней "Опералии" и самая юная участница вечера - россиянка Мария Катаева. Выпускница Санкт- Петербургской консерватории, сейчас она активно занята в Немецкой опере на Рейне, много и с успехом гастролирует.
Партнерами Пласидо Доминго в этом концерте выступят: один из ведущих исполнителей бельканто тенор Хавьер Камарена, для которого это будет дебют в Москве, и всемирный бас- баритон Эрвин Шротт, сделавший блестящую оперную карьеру, заслуживший репутацию великолепного Дон Жуана в одноименной опере Моцарта и с большим успехом исполняющий ведущие партии в операх Верди, Доницетти, Пуччини и Бизе.
За дирижерский пульт оркестра Большого театра встанет маэстро Антон Гришанин.
Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 17:11Культура
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