https://ria.ru/20210309/domingo-1600070908.html

Соня Йончева примет участие в концерте Пласидо Доминго в Большом театре

Соня Йончева примет участие в концерте Пласидо Доминго в Большом театре

Мэтр мировой оперы Пласидо Доминго второй раз выступит 9 марта в Большом театре в формате гала-концерта и представит московской публике новую "команду" оперных... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T06:47

2021-03-09T06:47

2021-03-09T07:35

культура

театр

опера

новости культуры

пласидо доминго

большой театр

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мэтр мировой оперы Пласидо Доминго второй раз выступит 9 марта в Большом театре в формате гала-концерта и представит московской публике новую "команду" оперных звезд, некоторые из них впервые выступят здесь, сообщает сайт ГАБТа.Украшением гала-концерта под названием "Весна. Любовь. Опера!" станет Соня Йончева, одна из самых востребованных певиц современности. Обладательница виртуозной техники и голоса с тембром редкостной красоты, она имеет поистине безграничный репертуар: барочные оперы, бельканто, оперы Верди и Пуччини. А трамплином для ее головокружительной международной карьеры послужила победа именно на конкурсе Пласидо Доминго "Опералия" в 2010 году.Еще одна потрясающая оперная дива Аида Гарифуллина украсит этот вечер. В Большом она блестяще исполнила партию Волховы на премьере оперы" Садко" в постановке Дмитрия Чернякова и Мюзетты в представлениях оперы " Богема", которыми дирижировал маэстро Доминго.Еще одна участница - уже знакомая россиянам Оксана Дыка, статусная исполнительница вердиевских партий, а также партий Тоски и Турандот в операх Пуччини. Первый выход певицы на сцену Большого состоялся на премьере оперы "Бал-маскарад" Верди в роли Амелии.Лауреат последней "Опералии" и самая юная участница вечера - россиянка Мария Катаева. Выпускница Санкт- Петербургской консерватории, сейчас она активно занята в Немецкой опере на Рейне, много и с успехом гастролирует.Партнерами Пласидо Доминго в этом концерте выступят: один из ведущих исполнителей бельканто тенор Хавьер Камарена, для которого это будет дебют в Москве, и всемирный бас- баритон Эрвин Шротт, сделавший блестящую оперную карьеру, заслуживший репутацию великолепного Дон Жуана в одноименной опере Моцарта и с большим успехом исполняющий ведущие партии в операх Верди, Доницетти, Пуччини и Бизе.За дирижерский пульт оркестра Большого театра встанет маэстро Антон Гришанин.

https://ria.ru/20200214/1564667863.html

https://ria.ru/20210304/domingo-1599882717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, опера, новости культуры, пласидо доминго, большой театр