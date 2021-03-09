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В Чувашии мужчина избил праздновавшую 8 Марта девушку
В Чувашии мужчина избил праздновавшую 8 Марта девушку
Полиция разыскивает мужчину, несколько раз ударившего ногой в живот девушку, отмечавшую 8 Марта в кафе Новочебоксарска, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:22
2021-03-09T13:22
чувашская республика (чувашия)
новочебоксарск
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Полиция разыскивает мужчину, несколько раз ударившего ногой в живот девушку, отмечавшую 8 Марта в кафе Новочебоксарска, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Чувашии.Сообщение об избиении девушки в кафе по улице Коммунистическая поступило в дежурную часть отдела полиции по Новочебоксарску ночью 7 марта."Девушки отдыхали в кафе в канун праздника 8 Марта. У них возник конфликт с другой женской компанией на танцполе, даже небольшая потасовка. За ту компанию девушек вступились молодые люди. Один из них ударил потерпевшую ногой несколько раз, после чего она упала на пол. Сотрудники кафе нажали "тревожную" кнопку", - рассказали в полицейском главке.Полиция проводит проверку. Пострадавшей девушке дали направление на проведение медицинского исследования.Сотрудники полиции изучили видеозапись с камеры наблюдения в кафе, на которой видно, как мужчина в возрасте 25-30 лет несколько раз ударил потерпевшую ногой в живот."Устанавливается личность злоумышленника, ведется его розыск. Пока нападавший не найден", - добавили в полиции.
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чувашская республика (чувашия), новочебоксарск, происшествия

В Чувашии мужчина избил праздновавшую 8 Марта девушку

13:22 09.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Полиция разыскивает мужчину, несколько раз ударившего ногой в живот девушку, отмечавшую 8 Марта в кафе Новочебоксарска, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Чувашии.
Сообщение об избиении девушки в кафе по улице Коммунистическая поступило в дежурную часть отдела полиции по Новочебоксарску ночью 7 марта.
"Девушки отдыхали в кафе в канун праздника 8 Марта. У них возник конфликт с другой женской компанией на танцполе, даже небольшая потасовка. За ту компанию девушек вступились молодые люди. Один из них ударил потерпевшую ногой несколько раз, после чего она упала на пол. Сотрудники кафе нажали "тревожную" кнопку", - рассказали в полицейском главке.
Полиция проводит проверку. Пострадавшей девушке дали направление на проведение медицинского исследования.
Сотрудники полиции изучили видеозапись с камеры наблюдения в кафе, на которой видно, как мужчина в возрасте 25-30 лет несколько раз ударил потерпевшую ногой в живот.
"Устанавливается личность злоумышленника, ведется его розыск. Пока нападавший не найден", - добавили в полиции.
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