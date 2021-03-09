https://ria.ru/20210309/bunker-1600105976.html
"Какая-то мистика". Самый первый секретный бункер в Москве
"Какая-то мистика". Самый первый секретный бункер в Москве
Первый в Москве бункер, связанный с метро, и первое подземное убежище Сталина. Кажется, что это должно находиться в далеких, труднодоступных местах - но на самом деле, это станция метро “Чистые пруды”! Как генсек работал на ее платформе (и знали ли об этом москвичи)? Как выглядел первый секретный бункер, соединенный с метро? И что с ним сейчас?
2021-03-09T12:00
2021-03-09T12:00
2021-03-09T12:00
какая-то мистика
подкаст
иосиф сталин (джугашвили)
москва
общество
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"Какая-то мистика". Самый первый секретный бункер в Москве
Первый в Москве бункер, связанный с метро, и первое подземное убежище Сталина. Кажется, что это должно находиться в далеких, труднодоступных местах - но на самом деле, это станция метро “Чистые пруды”! Как генсек работал на ее платформе (и знали ли об этом москвичи)? Как выглядел первый секретный бункер, соединенный с метро? И что с ним сейчас?
audio/mpeg
"Какая-то мистика". Самый первый секретный бункер в Москве
Первый в Москве бункер, связанный с метро, и первое подземное убежище Сталина. Кажется, что это должно находиться в далеких, труднодоступных местах - но на самом деле, это станция метро “Чистые пруды”! Как генсек работал на ее платформе (и знали ли об этом москвичи)? Как выглядел первый секретный бункер, соединенный с метро? И что с ним сейчас?
audio/mpeg
Рассказываем о месте, с которого начиналась история московских бункеров, и о легендах вокруг него вместе с научным руководителем Музея современной фортификации Дмитрием Юрковым.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, иосиф сталин (джугашвили), москва, общество
"Какая-то мистика". Самый первый секретный бункер в Москве
Первый в Москве бункер, связанный с метро, и первое подземное убежище Сталина. Кажется, что это должно находиться в далеких, труднодоступных местах - но на самом деле, это станция метро “Чистые пруды”! Как генсек работал на ее платформе (и знали ли об этом москвичи)? Как выглядел первый секретный бункер, соединенный с метро? И что с ним сейчас?