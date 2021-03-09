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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20210309/bunker-1600105976.html
"Какая-то мистика". Самый первый секретный бункер в Москве
"Какая-то мистика". Самый первый секретный бункер в Москве
Первый в Москве бункер, связанный с метро, и первое подземное убежище Сталина. Кажется, что это должно находиться в далеких, труднодоступных местах - но на самом деле, это станция метро “Чистые пруды”! Как генсек работал на ее платформе (и знали ли об этом москвичи)? Как выглядел первый секретный бункер, соединенный с метро? И что с ним сейчас?
2021-03-09T12:00
2021-03-09T12:00
какая-то мистика
подкаст
иосиф сталин (джугашвили)
москва
общество
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"Какая-то мистика". Самый первый секретный бункер в Москве
Первый в Москве бункер, связанный с метро, и первое подземное убежище Сталина. Кажется, что это должно находиться в далеких, труднодоступных местах - но на самом деле, это станция метро “Чистые пруды”! Как генсек работал на ее платформе (и знали ли об этом москвичи)? Как выглядел первый секретный бункер, соединенный с метро? И что с ним сейчас?
audio/mpeg
"Какая-то мистика". Самый первый секретный бункер в Москве
Первый в Москве бункер, связанный с метро, и первое подземное убежище Сталина. Кажется, что это должно находиться в далеких, труднодоступных местах - но на самом деле, это станция метро “Чистые пруды”! Как генсек работал на ее платформе (и знали ли об этом москвичи)? Как выглядел первый секретный бункер, соединенный с метро? И что с ним сейчас?
audio/mpeg
Рассказываем о месте, с которого начиналась история московских бункеров, и о легендах вокруг него вместе с научным руководителем Музея современной фортификации &nbsp;Дмитрием Юрковым.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, иосиф сталин (джугашвили), москва, общество

"Какая-то мистика". Самый первый секретный бункер в Москве

12:00 09.03.2021
 
Какая-то мистика
"Какая-то мистика". Самый первый секретный бункер в Москве
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Первый в Москве бункер, связанный с метро, и первое подземное убежище Сталина. Кажется, что это должно находиться в далеких, труднодоступных местах - но на самом деле, это станция метро “Чистые пруды”! Как генсек работал на ее платформе (и знали ли об этом москвичи)? Как выглядел первый секретный бункер, соединенный с метро? И что с ним сейчас?
Рассказываем о месте, с которого начиналась история московских бункеров, и о легендах вокруг него вместе с научным руководителем Музея современной фортификации  Дмитрием Юрковым.
Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Редактор Наталия Шашина
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Какая-то мистикаПодкастИосиф Сталин (Джугашвили)МоскваОбщество
 
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