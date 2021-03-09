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В ХМАО завершили утилизацию углеводородов после аварии на трубопроводе
В ХМАО завершили утилизацию углеводородов после аварии на трубопроводе
Компания "СибурТюменьГаз" завершила утилизацию углеводородов после аварии на подводном трубопроводе недалеко от Нижневартовска (ХМАО) и планирует приступить к... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T08:54
2021-03-09T08:54
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 мар - РИА Новости. Компания "СибурТюменьГаз" завершила утилизацию углеводородов после аварии на подводном трубопроводе недалеко от Нижневартовска (ХМАО) и планирует приступить к обследованию проблемного участка, информирует во вторник пресс-служба предприятия."На 22.00 8 марта "СибурТюменьГаз" прекратил выжиг продукта из отсеченного участка газопродуктопровода в амбарах дожига при снижении давления до уровня 0,1 атмосферы. На Оби есть точечное остаточное тление на снегу... В ближайшее время в координации с надзорными органами планируется приступить к обследованию участка газопродуктопровода", - говорится в сообщении.Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в субботу сообщила, что под Нижневартовском обнаружен пожар в акватории Оби, предположительно, из-за аварии на подводном трубопроводе. В "СибурТюменьГазе" уточнили, что на подводном участке продуктопровода "произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов", возникло кратковременное возгорание. Участок был оперативно локализован, от места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 километров, рисков для населения и окружающей среды нет.Возгорание на месте прорыва было полностью ликвидировано в воскресенье. По поручению региональных властей было организовано патрулирование на месте возгорания, чтобы не допустить к этой зоне граждан, в частности, рыбаков. Отмечалось, что возможной причиной пожара на реке после аварии могла стать искра проезжавшего рыбацкого снегохода. Специалисты квалифицировали ситуацию как технологическое происшествие, последствия которого компания ликвидирует самостоятельно. Идет отбор проб воды и атмосферного воздуха с целью оценки ущерба окружающей среде. Предварительно, превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ нет, сообщали власти ХМАО.Гендиректор компании "Сибур" Михаил Карисалов ранее подчеркивал, что предприятие проводит дефектоскопию участка продуктопровода, после чего примет решение о дальнейшем ремонте или выводе его из эксплуатации. Параллельно ведется работа с проектными институтами в части проведения изысканий, проектированию новой нитки продуктопровода, уточнял он. Со своей стороны гендиректор "СибурТюменьГаза" Александр Тепляков пояснял, что рисков повторного возгорания нет, Ростехнадзор приступил к расследованию, направленному на установление причин происшествия.Источник в местных экстренных службах сообщал РИА Новости, что при пожаре пострадал один человек, у него ожоги, госпитализация не понадобилась. Эту информацию в воскресенье подтвердили в окружном следственном управлении СК РФ, подчеркнув также, что назначена процессуальная проверка. Инцидент проверяет и прокуратура региона, которая намерена установить обстоятельства случившегося, ущерб окружающей среде и виновных в происшествии.
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ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В ХМАО завершили утилизацию углеводородов после аварии на трубопроводе

08:54 09.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 мар - РИА Новости. Компания "СибурТюменьГаз" завершила утилизацию углеводородов после аварии на подводном трубопроводе недалеко от Нижневартовска (ХМАО) и планирует приступить к обследованию проблемного участка, информирует во вторник пресс-служба предприятия.
"На 22.00 8 марта "СибурТюменьГаз" прекратил выжиг продукта из отсеченного участка газопродуктопровода в амбарах дожига при снижении давления до уровня 0,1 атмосферы. На Оби есть точечное остаточное тление на снегу... В ближайшее время в координации с надзорными органами планируется приступить к обследованию участка газопродуктопровода", - говорится в сообщении.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в субботу сообщила, что под Нижневартовском обнаружен пожар в акватории Оби, предположительно, из-за аварии на подводном трубопроводе. В "СибурТюменьГазе" уточнили, что на подводном участке продуктопровода "произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов", возникло кратковременное возгорание. Участок был оперативно локализован, от места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 километров, рисков для населения и окружающей среды нет.
Возгорание на месте прорыва было полностью ликвидировано в воскресенье. По поручению региональных властей было организовано патрулирование на месте возгорания, чтобы не допустить к этой зоне граждан, в частности, рыбаков. Отмечалось, что возможной причиной пожара на реке после аварии могла стать искра проезжавшего рыбацкого снегохода. Специалисты квалифицировали ситуацию как технологическое происшествие, последствия которого компания ликвидирует самостоятельно. Идет отбор проб воды и атмосферного воздуха с целью оценки ущерба окружающей среде. Предварительно, превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ нет, сообщали власти ХМАО.
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Гендиректор компании "Сибур" Михаил Карисалов ранее подчеркивал, что предприятие проводит дефектоскопию участка продуктопровода, после чего примет решение о дальнейшем ремонте или выводе его из эксплуатации. Параллельно ведется работа с проектными институтами в части проведения изысканий, проектированию новой нитки продуктопровода, уточнял он. Со своей стороны гендиректор "СибурТюменьГаза" Александр Тепляков пояснял, что рисков повторного возгорания нет, Ростехнадзор приступил к расследованию, направленному на установление причин происшествия.
Источник в местных экстренных службах сообщал РИА Новости, что при пожаре пострадал один человек, у него ожоги, госпитализация не понадобилась. Эту информацию в воскресенье подтвердили в окружном следственном управлении СК РФ, подчеркнув также, что назначена процессуальная проверка. Инцидент проверяет и прокуратура региона, которая намерена установить обстоятельства случившегося, ущерб окружающей среде и виновных в происшествии.
 
Ханты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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