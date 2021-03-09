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Мужчина применил перцовый баллончик на акции феминисток в Барселоне
Мужчина применил перцовый баллончик на акции феминисток в Барселоне
Мужчина напал с перцовым баллончиком на пять женщин, участвовавших в демонстрации феминисток, проходившей 8 марта в центре Барселоны, позднее он был задержан,... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T11:51
2021-03-09T11:51
барселона (город)
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мужчина напал с перцовым баллончиком на пять женщин, участвовавших в демонстрации феминисток, проходившей 8 марта в центре Барселоны, позднее он был задержан, сообщает газета Periodico.Как сообщается, после того, как мужчина приблизился к демонстрантам, его несколько раз попросили покинуть место, отведенное для соблюдения мер безопасности. По словам очевидцев, мужчина отказался уйти, достал перцовый баллончик и применил его против участниц акции.Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов, находящиеся поблизости. По данным источников в городском совете, он обвиняется в мелком правонарушении после получения жалоб от пяти потерпевших.&nbsp;По данным экстренной медицинской службы, пострадавшим женщинам была оказана помощь на месте.
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барселона (город), в мире

Мужчина применил перцовый баллончик на акции феминисток в Барселоне

11:51 09.03.2021
 
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время акции протеста в Барселоне
Сотрудник полиции во время акции протеста в Барселоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мужчина напал с перцовым баллончиком на пять женщин, участвовавших в демонстрации феминисток, проходившей 8 марта в центре Барселоны, позднее он был задержан, сообщает газета Periodico.
Как сообщается, после того, как мужчина приблизился к демонстрантам, его несколько раз попросили покинуть место, отведенное для соблюдения мер безопасности. По словам очевидцев, мужчина отказался уйти, достал перцовый баллончик и применил его против участниц акции.
Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов, находящиеся поблизости. По данным источников в городском совете, он обвиняется в мелком правонарушении после получения жалоб от пяти потерпевших. 
По данным экстренной медицинской службы, пострадавшим женщинам была оказана помощь на месте.
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