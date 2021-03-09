https://ria.ru/20210309/aktsiya-1600432829.html

Мужчина применил перцовый баллончик на акции феминисток в Барселоне

Мужчина применил перцовый баллончик на акции феминисток в Барселоне

Мужчина напал с перцовым баллончиком на пять женщин, участвовавших в демонстрации феминисток, проходившей 8 марта в центре Барселоны, позднее он был задержан,... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:51

2021-03-09T11:51

2021-03-09T11:51

барселона (город)

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мужчина напал с перцовым баллончиком на пять женщин, участвовавших в демонстрации феминисток, проходившей 8 марта в центре Барселоны, позднее он был задержан, сообщает газета Periodico.Как сообщается, после того, как мужчина приблизился к демонстрантам, его несколько раз попросили покинуть место, отведенное для соблюдения мер безопасности. По словам очевидцев, мужчина отказался уйти, достал перцовый баллончик и применил его против участниц акции.Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов, находящиеся поблизости. По данным источников в городском совете, он обвиняется в мелком правонарушении после получения жалоб от пяти потерпевших. По данным экстренной медицинской службы, пострадавшим женщинам была оказана помощь на месте.

https://ria.ru/20210309/feministki-1600398194.html

барселона (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

барселона (город), в мире