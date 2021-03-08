https://ria.ru/20210308/zakharova-1600337961.html

В дипломатии важен профессионализм, а не пол, уверена Захарова

В дипломатии важен профессионализм, а не пол, уверена Захарова

Профессионализм в дипломатии важнее принадлежности к полу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T11:40

2021-03-08T11:40

2021-03-08T12:45

россия

мария захарова

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Профессионализм в дипломатии важнее принадлежности к полу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."У каждого человека есть какие-то свои особенности. Кто-то в большей степени эмоционален, кто-то в большей степени сдержан, у кого-то больше опыт работы, у кого-то меньше опыт работы. Я только с этой точки зрения смотрю на коллег, с которыми мы взаимодействуем", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.Захарова сказала, что не разделяет коллег и тех, с кем приходится работать в дипсфере на мужчин и женщин. "Просто узнаешь человека лучше, когда с ним работаешь, соответственно, появляются, наверное, какие-то дополнительные темы для обсуждения или для каких-то совместных проектов. Поэтому я, честно говоря, не делю своих контр-партнеров на мужчин и женщин", - сказала она."Конечно, у женщин есть свой вклад и в дипломатию, в том числе. Мне кажется, женщины более, наверное, эмоциональны в каких-то моментах, но не все, это опять же не общее правило, ну, бывает такое. Очень многие женщины, особенно если говорить о наших западных партнерах, имеют какую-то дополнительную собственную повестку к дипломатической работе, к дипломатическим усилиям: отстаивают права женщин, занимаются гендерной проблематикой. Вот это действительно для многих характерно. А когда работаешь, то в первую очередь важен профессионализм", - подчеркнула официальный представитель МИД.Читайте полное текст интервью >>>

https://ria.ru/20210308/zakharova-1600337058.html

https://ria.ru/20210308/pozdravleniya-1600337734.html

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россия, мария захарова