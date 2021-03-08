https://ria.ru/20210308/zakharova-1600337058.html

Ушло время, когда дипломатия была мужской профессией, заявила Захарова

Ушло время, когда дипломатия была мужской профессией, заявила Захарова

Ушло время, когда дипломатия в РФ была преимущественно мужской профессией, женщины в большом количестве занимают высокие посты во внешнеполитическом ведомстве,... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T11:25

2021-03-08T11:25

2021-03-08T12:45

мария захарова

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ушло время, когда дипломатия в РФ была преимущественно мужской профессией, женщины в большом количестве занимают высокие посты во внешнеполитическом ведомстве, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."У нас уже достаточно долгое время дипломатия российская имеет много прекрасных женских лиц. Это и послы, и постпреды при международных организациях, и генеральные консулы, и директора департаментов, и сотрудники центрального аппарата, и наших дипломатических ведомств", - сказала Захарова.Она отметила, что женщинам больше не приходится бороться за места в МИД. "Вы их можете видеть, слышать, читать, поэтому никому никуда не надо пробиваться", - сказала официальный представитель МИД."Если говорить о статистике, о количестве, ежегодно на работу принимается практически паритетное или даже большее число сотрудниц-девушек, выпускниц вузов. Так что еще раз хочу сказать: давайте оставим этот миф в прошлом. Вы даже можете пройтись по нашему департаменту информации и печати и увидеть и начальников отделов, и заместителя директора, и молодых сотрудников - девушек, женщин", - заключила Захарова.Читайте полное текст интервью >>>

https://ria.ru/20210308/zakharova-1600336648.html

https://ria.ru/20210304/psaki-1599904104.html

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мария захарова, общество