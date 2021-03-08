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Ушло время, когда дипломатия была мужской профессией, заявила Захарова
Ушло время, когда дипломатия была мужской профессией, заявила Захарова
Ушло время, когда дипломатия в РФ была преимущественно мужской профессией, женщины в большом количестве занимают высокие посты во внешнеполитическом ведомстве,... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T11:25
2021-03-08T12:45
мария захарова
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ушло время, когда дипломатия в РФ была преимущественно мужской профессией, женщины в большом количестве занимают высокие посты во внешнеполитическом ведомстве, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."У нас уже достаточно долгое время дипломатия российская имеет много прекрасных женских лиц. Это и послы, и постпреды при международных организациях, и генеральные консулы, и директора департаментов, и сотрудники центрального аппарата, и наших дипломатических ведомств", - сказала Захарова.Она отметила, что женщинам больше не приходится бороться за места в МИД. "Вы их можете видеть, слышать, читать, поэтому никому никуда не надо пробиваться", - сказала официальный представитель МИД."Если говорить о статистике, о количестве, ежегодно на работу принимается практически паритетное или даже большее число сотрудниц-девушек, выпускниц вузов. Так что еще раз хочу сказать: давайте оставим этот миф в прошлом. Вы даже можете пройтись по нашему департаменту информации и печати и увидеть и начальников отделов, и заместителя директора, и молодых сотрудников - девушек, женщин", - заключила Захарова.Читайте полное текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210308/zakharova-1600336648.html
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мария захарова, общество

Ушло время, когда дипломатия была мужской профессией, заявила Захарова

11:25 08.03.2021 (обновлено: 12:45 08.03.2021)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ушло время, когда дипломатия в РФ была преимущественно мужской профессией, женщины в большом количестве занимают высокие посты во внешнеполитическом ведомстве, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У нас уже достаточно долгое время дипломатия российская имеет много прекрасных женских лиц. Это и послы, и постпреды при международных организациях, и генеральные консулы, и директора департаментов, и сотрудники центрального аппарата, и наших дипломатических ведомств", - сказала Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
11:23
Захарова считает мужчину главным в доме
Она отметила, что женщинам больше не приходится бороться за места в МИД. "Вы их можете видеть, слышать, читать, поэтому никому никуда не надо пробиваться", - сказала официальный представитель МИД.
"Если говорить о статистике, о количестве, ежегодно на работу принимается практически паритетное или даже большее число сотрудниц-девушек, выпускниц вузов. Так что еще раз хочу сказать: давайте оставим этот миф в прошлом. Вы даже можете пройтись по нашему департаменту информации и печати и увидеть и начальников отделов, и заместителя директора, и молодых сотрудников - девушек, женщин", - заключила Захарова.
Читайте полное текст интервью >>>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
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