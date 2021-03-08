https://ria.ru/20210308/zakharova-1600336648.html

Захарова считает мужчину главным в доме

Захарова считает мужчину главным в доме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, видят ли ее дома родные и почему считает главным мужчину. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T11:23

2021-03-08T11:23

2021-03-08T12:44

мария захарова

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, видят ли ее дома родные и почему считает главным мужчину.Отвечая на вопрос в интервью телекомпании "Мир", видят ли ее дома, она шутливо заметила: "Да, по телевизору". Захарова добавила, что "невозможно от чего-то не отказаться при таком графике". "Я могу сказать, что я поняла это сразу и я отказалась от всей части, которая связана с посещением каких-то мероприятий. Сейчас в связи с ковидом их практически нет, а раньше было очень много, где ты просто должен присутствовать бесцельно", - поведала она.Захарова призналась, что в ее жизни почти нет шоппинга. "Нет его в моей жизни практически", - сообщила собеседница.Отвечая на вопрос о хорошей жене и хорошей маме, Захарова задала со смехом встречный вопрос, "а кто Вам сказал, что я хорошая и там, и там?". " Это надо семью спрашивать, я так за себя не могу сказать, я стараюсь", - сказала она. Представитель МИД добавила, что "иногда не получается, иногда сама понимаю, что могла стараться лучше или вообще могла стараться, а не старалась".Также отвечая на вопрос, "дома главный муж?", Захарова указала, что "я вообще считаю, что мужчина главный". "Это моя внутренняя абсолютная убежденность", - добавила она."У меня нет никакого желания руководить мужчиной. Просто, мне кажется, тогда мужчина перестает быть мужчиной, правда", - заключила она.Читайте полное текст интервью >>>

https://ria.ru/20210304/zakharova-1599907819.html

https://ria.ru/20210304/zakharova-1599902924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, общество