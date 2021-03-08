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Захарова считает мужчину главным в доме
Захарова считает мужчину главным в доме
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, видят ли ее дома родные и почему считает главным мужчину. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T11:23
2021-03-08T12:44
мария захарова
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, видят ли ее дома родные и почему считает главным мужчину.Отвечая на вопрос в интервью телекомпании "Мир", видят ли ее дома, она шутливо заметила: "Да, по телевизору". Захарова добавила, что "невозможно от чего-то не отказаться при таком графике". "Я могу сказать, что я поняла это сразу и я отказалась от всей части, которая связана с посещением каких-то мероприятий. Сейчас в связи с ковидом их практически нет, а раньше было очень много, где ты просто должен присутствовать бесцельно", - поведала она.Захарова призналась, что в ее жизни почти нет шоппинга. "Нет его в моей жизни практически", - сообщила собеседница.Отвечая на вопрос о хорошей жене и хорошей маме, Захарова задала со смехом встречный вопрос, "а кто Вам сказал, что я хорошая и там, и там?". " Это надо семью спрашивать, я так за себя не могу сказать, я стараюсь", - сказала она. Представитель МИД добавила, что "иногда не получается, иногда сама понимаю, что могла стараться лучше или вообще могла стараться, а не старалась".Также отвечая на вопрос, "дома главный муж?", Захарова указала, что "я вообще считаю, что мужчина главный". "Это моя внутренняя абсолютная убежденность", - добавила она."У меня нет никакого желания руководить мужчиной. Просто, мне кажется, тогда мужчина перестает быть мужчиной, правда", - заключила она.Читайте полное текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210304/zakharova-1599907819.html
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мария захарова, общество

Захарова считает мужчину главным в доме

11:23 08.03.2021 (обновлено: 12:44 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, видят ли ее дома родные и почему считает главным мужчину.
Отвечая на вопрос в интервью телекомпании "Мир", видят ли ее дома, она шутливо заметила: "Да, по телевизору". Захарова добавила, что "невозможно от чего-то не отказаться при таком графике". "Я могу сказать, что я поняла это сразу и я отказалась от всей части, которая связана с посещением каких-то мероприятий. Сейчас в связи с ковидом их практически нет, а раньше было очень много, где ты просто должен присутствовать бесцельно", - поведала она.
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Захарова призналась, что в ее жизни почти нет шоппинга. "Нет его в моей жизни практически", - сообщила собеседница.
Отвечая на вопрос о хорошей жене и хорошей маме, Захарова задала со смехом встречный вопрос, "а кто Вам сказал, что я хорошая и там, и там?". " Это надо семью спрашивать, я так за себя не могу сказать, я стараюсь", - сказала она. Представитель МИД добавила, что "иногда не получается, иногда сама понимаю, что могла стараться лучше или вообще могла стараться, а не старалась".
Также отвечая на вопрос, "дома главный муж?", Захарова указала, что "я вообще считаю, что мужчина главный". "Это моя внутренняя абсолютная убежденность", - добавила она.
"У меня нет никакого желания руководить мужчиной. Просто, мне кажется, тогда мужчина перестает быть мужчиной, правда", - заключила она.
Читайте полное текст интервью >>>
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