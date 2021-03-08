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В Северной Осетии мужчина убил жену и покончил с собой
В Северной Осетии мужчина убил жену и покончил с собой
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в Северной Осетии, ее застрелил муж, а затем покончил с собой, сообщает следственное управление... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T15:21
2021-03-08T15:21
2021-03-08T15:21
республика северная осетия - алания
следственный комитет россии (ск рф)
алагир
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 8 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в Северной Осетии, ее застрелил муж, а затем покончил с собой, сообщает следственное управление СК по региону."В ночь на 8 марта в одном из частных домовладений в городе Алагире мужчина... убил свою жену", - говорится в сообщении.Уточняется, что после этого мужчина покончил собой.Супруги скончались на месте происшествия, говорится в сообщении. "По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство", - добавили в СК.В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сказано в релизе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210216/vystrel-1597632610.html
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республика северная осетия - алания, следственный комитет россии (ск рф), алагир, происшествия