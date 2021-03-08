https://ria.ru/20210308/ubiystvo-1600354850.html

В Северной Осетии мужчина убил жену и покончил с собой

В Северной Осетии мужчина убил жену и покончил с собой

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в Северной Осетии, ее застрелил муж, а затем покончил с собой, сообщает следственное управление... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T15:21

2021-03-08T15:21

2021-03-08T15:21

республика северная осетия - алания

следственный комитет россии (ск рф)

алагир

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

ПЯТИГОРСК, 8 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в Северной Осетии, ее застрелил муж, а затем покончил с собой, сообщает следственное управление СК по региону."В ночь на 8 марта в одном из частных домовладений в городе Алагире мужчина... убил свою жену", - говорится в сообщении.Уточняется, что после этого мужчина покончил собой.Супруги скончались на месте происшествия, говорится в сообщении. "По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство", - добавили в СК.В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сказано в релизе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/vystrel-1597632610.html

алагир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика северная осетия - алания, следственный комитет россии (ск рф), алагир, происшествия