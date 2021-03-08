https://ria.ru/20210308/pozdravlenie-1600314898.html

Путин поздравил всех женщин с 8 Марта

Путин поздравил всех женщин с 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта, подчеркнув, что они приносят в мир гармонию, нежность, красоту, безусловную материнскую любовь и при РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T00:28

2021-03-08T00:28

2021-03-08T11:18

россия

празднование 8 марта

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта, подчеркнув, что они приносят в мир гармонию, нежность, красоту, безусловную материнскую любовь и при этом "каким-то непостижимым образом" везде и все успевают.Путин отметил, что сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат искренние слова нежной, сердечной признательности, которые говорят мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям, подругам, коллегам. Давние традиции празднования 8 Марта, по словам президента, "создают у всех особое настроение, символизируют наступление весны, утверждают роль женщин в нашей жизни, в сбережении тех истинных ценностей, которые были во все времена".Путин подчеркнул, что забота о детях, тепло домашнего уюта, которым женщины стремятся окружить своих родных, — это нелегкий каждодневный труд, заслуживающий самого высокого признания."При этом вы каким-то непостижимым образом везде и все успеваете, достигаете вершин в самых разных сферах деятельности, вызываете неизменное уважение своей обязательностью, надежностью, ответственным подходом к делу. И сегодня как раз такой повод, чтобы поблагодарить вас за эти важнейшие для любой профессии качества", — сказал глава государства.Отдельно он поздравил медицинских работниц. Путин отметил, что в тяжелейших условиях эпидемии они проявляют душевную щедрость и профессионализм, продолжают трудиться с полной отдачей."Благодарю всех женщин — врачей, фельдшеров, медсестер и нянечек — всех, кто спасает и выхаживает больных в красных зонах, в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках", — сказал президент.Он добавил, что "чуткость, участие, внимательное, доброе отношение порой так же нужны, как лекарства", а медики "дарят пациентам именно такую истинно женскую душевную поддержку"."Дорогие наши женщины, 8 Марта — день, когда торжествуют любовь, восхищение и благодарность. Эти прекрасные эмоции переполняют и объединяют всех нас. Еще раз от всего сердца поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья, успехов, успехов во всем. Взаимопонимания с теми, кто вам дорог. И конечно же, как можно больше поводов для улыбок и радости. Будьте счастливы", — заключил президент.

https://ria.ru/20210308/pozdravlenie-1600313499.html

https://ria.ru/20210305/tsvety-k-8-marta-1600121893.html

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россия, празднование 8 марта, владимир путин, москва, общество