https://ria.ru/20210308/pogoda-1600326007.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная с прояснениями погода, кратковременный снег и до минус 5 ожидают москвичей 8 марта, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T09:14
2021-03-08T09:14
2021-03-08T09:14
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный снег и до минус 5 ожидают москвичей 8 марта, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный снег. Температура воздуха в столице минус 3-5, в Подмосковье минус 2-7", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что температура окажется на 4-5 градусов ниже положенной по климату начала марта нормы. Ветер северо-западный 4-9 метра в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 741 миллиметр ртутного столба.
https://ria.ru/20210305/pogoda-1600013375.html
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погода, москва, московская область (подмосковье), общество