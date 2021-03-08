https://ria.ru/20210308/pogoda-1600326007.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Облачная с прояснениями погода, кратковременный снег и до минус 5 ожидают москвичей 8 марта, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T09:14

2021-03-08T09:14

2021-03-08T09:14

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный снег и до минус 5 ожидают москвичей 8 марта, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный снег. Температура воздуха в столице минус 3-5, в Подмосковье минус 2-7", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что температура окажется на 4-5 градусов ниже положенной по климату начала марта нормы. Ветер северо-западный 4-9 метра в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 741 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20210305/pogoda-1600013375.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, московская область (подмосковье), общество