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В Латвии установили личность похитителя пушки с мемориала
В Латвии установили личность похитителя пушки с мемориала
Полиция Латвии выяснила личность возможного похитителя пушки с мемориала советским войнам в городе Екабпилсе, сообщает Sputnik Латвия. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T17:27
2021-03-08T17:27
2021-03-08T18:10
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РИГА, 8 мар – РИА Новости. Полиция Латвии выяснила личность возможного похитителя пушки с мемориала советским войнам в городе Екабпилсе, сообщает Sputnik Латвия.Около 9 часов утра 24 февраля в Екабпилсе с Мемориала советским воинам на ул. Ригас пропала пушка. По данному факту полиция возбудила уголовный процесс."В ходе расследования был установлено возможное виновное лицо, которое призналось в демонтаже пушки. Также стражи порядка идентифицировали тракторную технику, с помощью которой была проведен демонтаж", - сообщает агентство.Первоначально уголовный процесс был начат по 18-й части Уголовного закона - о преступном деянии против имущества, однако, сейчас он переквалифицирован по части первой статьи 229-й Уголовного закона - перемещение памятника культуры государственного значения. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, принудительные работы или денежный штраф.
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РИГА, 8 мар – РИА Новости.
Полиция Латвии
выяснила личность возможного похитителя пушки с мемориала советским войнам в городе Екабпилсе, сообщает Sputnik Латвия
.
Около 9 часов утра 24 февраля в Екабпилсе с Мемориала советским воинам на ул. Ригас пропала пушка. По данному факту полиция возбудила уголовный процесс.
"В ходе расследования был установлено возможное виновное лицо, которое призналось в демонтаже пушки. Также стражи порядка идентифицировали тракторную технику, с помощью которой была проведен демонтаж", - сообщает агентство.
Первоначально уголовный процесс был начат по 18-й части Уголовного закона - о преступном деянии против имущества, однако, сейчас он переквалифицирован по части первой статьи 229-й Уголовного закона - перемещение памятника культуры государственного значения. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, принудительные работы или денежный штраф.