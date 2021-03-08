https://ria.ru/20210308/latviya-1600364814.html

В Латвии установили личность похитителя пушки с мемориала

В Латвии установили личность похитителя пушки с мемориала

Полиция Латвии выяснила личность возможного похитителя пушки с мемориала советским войнам в городе Екабпилсе, сообщает Sputnik Латвия. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T17:27

2021-03-08T17:27

2021-03-08T18:10

латвия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598838989_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_7cbfb99067b613049bf88fb0f28e4646.jpg

РИГА, 8 мар – РИА Новости. Полиция Латвии выяснила личность возможного похитителя пушки с мемориала советским войнам в городе Екабпилсе, сообщает Sputnik Латвия.Около 9 часов утра 24 февраля в Екабпилсе с Мемориала советским воинам на ул. Ригас пропала пушка. По данному факту полиция возбудила уголовный процесс."В ходе расследования был установлено возможное виновное лицо, которое призналось в демонтаже пушки. Также стражи порядка идентифицировали тракторную технику, с помощью которой была проведен демонтаж", - сообщает агентство.Первоначально уголовный процесс был начат по 18-й части Уголовного закона - о преступном деянии против имущества, однако, сейчас он переквалифицирован по части первой статьи 229-й Уголовного закона - перемещение памятника культуры государственного значения. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, принудительные работы или денежный штраф.

https://ria.ru/20210226/krazha-1599137754.html

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латвия, в мире