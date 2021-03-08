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В Москве выявили 1421 новый случай заражения коронавирусом
В Москве выявили 1421 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T10:59
2021-03-08T10:59
2021-03-08T10:59
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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магаданская область
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва – 1421, 2. Санкт-Петербург – 956, 3. Московская область – 746", – говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Сахалинской области – пять, Магаданской области и Туве – по четыре.
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