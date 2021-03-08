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Москва готова к любому развитию сценария по коронавирусу, заявила Ракова
Москва готова к любому развитию сценария по коронавирусу, заявила Ракова
На сегодняшний день Москва готова к любому развитию сценария по коронавирусу, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T10:50
2021-03-08T10:50
2021-03-08T11:43
распространение коронавируса
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. На сегодняшний день Москва готова к любому развитию сценария по коронавирусу, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью Антону Красовскому для RT Россия."Мы не делаем прогнозы ... ни на первую волну, ни на вторую, ни на третью ... На сегодняшний день мы готовы к любому сценарию развития событий", - сказала Ракова.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество