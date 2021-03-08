https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600333855.html

Москва готова к любому развитию сценария по коронавирусу, заявила Ракова

Москва готова к любому развитию сценария по коронавирусу, заявила Ракова

На сегодняшний день Москва готова к любому развитию сценария по коронавирусу, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T10:50

2021-03-08T10:50

2021-03-08T11:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. На сегодняшний день Москва готова к любому развитию сценария по коронавирусу, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью Антону Красовскому для RT Россия."Мы не делаем прогнозы ... ни на первую волну, ни на вторую, ни на третью ... На сегодняшний день мы готовы к любому сценарию развития событий", - сказала Ракова.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество