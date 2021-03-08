Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600333855.html
Москва готова к любому развитию сценария по коронавирусу, заявила Ракова
Москва готова к любому развитию сценария по коронавирусу, заявила Ракова
На сегодняшний день Москва готова к любому развитию сценария по коронавирусу, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T10:50
2021-03-08T11:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596574396_156:0:2990:1594_1920x0_80_0_0_bac9dbffc62ae8bd7f973cf6bcf91257.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. На сегодняшний день Москва готова к любому развитию сценария по коронавирусу, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова&nbsp;в интервью Антону Красовскому для RT Россия."Мы не делаем прогнозы ... ни на первую волну, ни на вторую, ни на третью ... На сегодняшний день мы готовы к любому сценарию развития событий", - сказала Ракова.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596574396_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3c3dc71f718a48f2fcef19b51fbddb09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

Москва готова к любому развитию сценария по коронавирусу, заявила Ракова

10:50 08.03.2021 (обновлено: 11:43 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик везет пациента в приемное отделение городской клинической больницы №40 в Москве
Медик везет пациента в приемное отделение городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. На сегодняшний день Москва готова к любому развитию сценария по коронавирусу, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью Антону Красовскому для RT Россия.
"Мы не делаем прогнозы ... ни на первую волну, ни на вторую, ни на третью ... На сегодняшний день мы готовы к любому сценарию развития событий", - сказала Ракова.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Бастрыкин поручил передать дело о ДТП с семью погибшими под Самарой в СК
13:01Главную трассу между Бейрутом и севером Ливана заблокировали протестующие
12:50Анкара предупредила Вашингтон о последствиях давления из-за С-400
12:27Экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в российском модуле
12:16В Москве за сутки госпитализировали более 650 человек с коронавирусом
12:14США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану
12:10Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота
12:06Умер дрессировщик львов Борис Бирюков
12:05Захарова назвала феминитивы шуткой
12:02В Италии задержали алжирца, помогавшего террористам в нападении в Париже
12:00Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
11:56Захарова рассказала, как празднует 8 Марта
11:54Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Самарой
11:54В Брюсселе создали патрули для борьбы с домогательствами
11:54Захарова рассказала, как готовится к интервью или передачам
11:49Ракова рассказала, как пандемия повлияла на рынок труда в Москве
11:48Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами
11:48Рогозин высмеял слова советника главы МВД Украины об "ударе" по России
11:47Ракова рассказала, сколько москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
11:46В российской дипломатии нет гендерных разнарядок, заявила Захарова
Лента новостейМолния