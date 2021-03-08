https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600333622.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T10:47
2021-03-08T10:47
2021-03-08T10:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
сахалинская область
республика тыва
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Сахалинская область - 0,02%, 3. Республика Тыва - 0,03%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210306/vrachi-1600206925.html
чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
сахалинская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, ненецкий автономный округ, сахалинская область, республика тыва