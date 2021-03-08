https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600333622.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T10:47

2021-03-08T10:47

2021-03-08T10:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чукотский автономный округ

ненецкий автономный округ

сахалинская область

республика тыва

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Сахалинская область - 0,02%, 3. Республика Тыва - 0,03%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210306/vrachi-1600206925.html

чукотский автономный округ

ненецкий автономный округ

сахалинская область

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, ненецкий автономный округ, сахалинская область, республика тыва