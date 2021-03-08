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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600333117.html
В России выявили наименьшее число новых случаев COVID-19 с 3 октября
В России выявили наименьшее число новых случаев COVID-19 с 3 октября
За сутки в России зарегистрировали 10 253 новых случая заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T10:44
2021-03-08T11:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 10 253 новых случая заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб.Это минимальный показатель с 3 октября прошлого года (9859). Накануне сообщалось о 10 595 инфицированных. Темп прироста снизился до 0,24 процента.Умерли 379 человек, из больниц выписали еще 10 322 пациента.Больше всего новых случаев в Москве — 1421 (днем ранее было 1534). В Санкт-Петербурге выявили 956 заразившихся, в Подмосковье — 746 (773). В Нижегородской области — 382, Ростовской — 268, Воронежской — 266, Самарской — 263, Иркутской — 207, Саратовской — 179, Свердловской — 176.Меньше всего новых случаев в Туве и Магаданской области — по четыре. Нет заболевших на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Общее число случаев COVID-19 в России достигло 4 333 029. Умерли за все время пандемии 89 473 человека, выздоровели — 3 922 246.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 116 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 116,8 миллиона. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия

В России выявили наименьшее число новых случаев COVID-19 с 3 октября

10:44 08.03.2021 (обновлено: 11:12 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова
Медицинские работники в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 10 253 новых случая заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Это минимальный показатель с 3 октября прошлого года (9859). Накануне сообщалось о 10 595 инфицированных. Темп прироста снизился до 0,24 процента.
Медицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
Вчера, 03:15Распространение коронавируса
Российские врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны
Умерли 379 человек, из больниц выписали еще 10 322 пациента.
Больше всего новых случаев в Москве — 1421 (днем ранее было 1534). В Санкт-Петербурге выявили 956 заразившихся, в Подмосковье — 746 (773). В Нижегородской области — 382, Ростовской — 268, Воронежской — 266, Самарской — 263, Иркутской — 207, Саратовской — 179, Свердловской — 176.
Меньше всего новых случаев в Туве и Магаданской области — по четыре. Нет заболевших на Чукотке и в Ненецком автономном округе.
Общее число случаев COVID-19 в России достигло 4 333 029. Умерли за все время пандемии 89 473 человека, выздоровели — 3 922 246.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 116 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 116,8 миллиона. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
 
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