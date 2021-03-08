https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600333117.html

В России выявили наименьшее число новых случаев COVID-19 с 3 октября

В России выявили наименьшее число новых случаев COVID-19 с 3 октября

За сутки в России зарегистрировали 10 253 новых случая заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T10:44

2021-03-08T10:44

2021-03-08T11:12

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коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 10 253 новых случая заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб.Это минимальный показатель с 3 октября прошлого года (9859). Накануне сообщалось о 10 595 инфицированных. Темп прироста снизился до 0,24 процента.Умерли 379 человек, из больниц выписали еще 10 322 пациента.Больше всего новых случаев в Москве — 1421 (днем ранее было 1534). В Санкт-Петербурге выявили 956 заразившихся, в Подмосковье — 746 (773). В Нижегородской области — 382, Ростовской — 268, Воронежской — 266, Самарской — 263, Иркутской — 207, Саратовской — 179, Свердловской — 176.Меньше всего новых случаев в Туве и Магаданской области — по четыре. Нет заболевших на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Общее число случаев COVID-19 в России достигло 4 333 029. Умерли за все время пандемии 89 473 человека, выздоровели — 3 922 246.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 116 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 116,8 миллиона. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210307/koronavirus-1600241223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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