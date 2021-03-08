"Фанаты фюрера": что неонацисты устроили в американской армии
08:00 08.03.2021 (обновлено: 08:05 08.03.2021)
© Sputnik / Денис Асланов
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Акции устрашения, неприкрытый расизм и атаки на правительство — Пентагон всерьез обеспокоен усилением экстремизма в армии. Согласно докладу, в Вооруженных силах США стремительно увеличивается число радикально настроенных военнослужащих, представляющих опасность для властей и простых американцев. Решить проблему командование пока не в силах. О том, к чему все это может привести, — в материале РИА Новости.
Проблема № 1
Точной численности радикалов в войсках авторы документа не приводят. Но подчеркивают, что действующие военнослужащие чрезвычайно ценятся экстремистскими группировками, так как их опыт и знания очень важны для успеха так называемых боевых операций против населения собственной страны.
Солдат и офицеров подозревали или обвиняли в связях с экстремистами десятки раз. Так, в 2018-м полиция арестовала военнослужащего Национальной гвардии — члена неонацистской группировки. Он не просто состоял в запрещенной организации, но и занимался незаконным сбытом и хранением взрывчатых веществ. Гвардейца приговорили к пяти годам заключения.
Его единомышленники планировали перестроить устоявшуюся общественную систему в пользу "белой расы". Разработали сценарии нескольких атак и совершили пять убийств. Экстремисты собирались нарушить системы водоснабжения и электроснабжения в нескольких городах США. До расформирования в 2020-м группировка насчитывала около 80 активных участников.
В 2018-м власти задержали ветерана Вооруженных сил, тренировавшего нацгруппировку, — он обучал радикалов стрельбе, обращению с огнестрельным оружием и рукопашному бою. Бывший военнослужащий призывал членов организации отслужить в армии, чтобы приобрести специальные навыки и использовать их в силовых акциях против правительства США.
В еще одной экстремистской организации, популярной среди американских солдат, порядка 500 человек. Основатель — бывший морской пехотинец. Примкнувшие к ней военнослужащие пропагандируют радикальную идеологию среди сослуживцев, читают "лекции" студентам.
Цель — расовая сегрегация и лучший мир для белых. Средства — в том числе легальное проникновение в политическую систему США, вербовка представителей СМИ. Члены организации общаются в социальных сетях и закрытых чатах, стараясь соблюдать конспирацию. Известно, что филиалы группировки действуют в 36 штатах.
© РИА Новости / Алан БулкатыВоеннослужащий Национальной гвардии неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Военнослужащий Национальной гвардии неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Особые приметы
О проблеме экстремизма в армии заговорили после обвинений нескольких десятков бывших и действующих военнослужащих в причастности к беспорядкам на Капитолийском холме 6 января. ФБР классифицировало нападение на Белый дом как внутренний терроризм.
Выявить экстремистов в вооруженных силах не так просто, как кажется. Расисты, националисты тщательно скрывают свои взгляды и делятся планами только с проверенными людьми. Чтобы распознавать друг друга, они носят одежду с определенными логотипами или накалывают татуировки, которые у неосведомленных людей не вызывают каких-либо подозрений. Например, члены одной из неонацистских группировок набивают на предплечье видоизмененную эмблему дивизий Третьего рейха.
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Еще более серьезная проблема армейского экстремизма — фанатики-одиночки. Они не вступают в сообщества, но рьяно придерживаются экстремистских и расистских взглядов, посещают форумы и сходки националистов, агитируют в интернете.
В частности, так называемые boogaloo boys готовятся ко второй гражданской войне и свержению правительства. "Бугало" массово вооружаются, закупаются амуницией и обмундированием, у многих целые арсеналы огнестрельного оружия. Они тренируются выживать в экстремальных условиях, изучают единоборства, тактику боевых действий.
Нескольких подобных экстремистов — ветеранов и действующих военнослужащих — полиция арестовала за убийства чернокожих, хранение взрывчатки и даже передачу террористам секретной информации о дислокации армейских подразделений и их деятельности.
© Sputnik / Артур ГабдрахмановУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Идущие до конца
Экстремизм в американской армии — давняя история. Причем многие радикалы воплощали свои идеи в жизнь либо были в нескольких шагах от цели.
Например, бывший морпех, а затем лейтенант Береговой охраны Кристофер Пол Хэссон вдохновился терактом норвежца Андерса Брейвика. Он мечтал превратить весь северо-запад США в полностью белый регион. А для этого планировал уничтожить практически всех жителей Земли.
Экстремист закупил огромное количество оружия — в его доме обнаружили десятки автоматических винтовок, дробовиков и пистолетов. Он также разработал планы биологических атак с распространением вирусов испанского гриппа, чумы и сибирской язвы.
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А в 2009-м на базе Форт-Худ военный психиатр майор Нидал Малик Хасан застрелил 13 и ранил 30 сослуживцев. Палестинец по происхождению исповедовал ислам и критиковал военные операции армии США против единоверцев. Когда надежды на то, что Барак Обама выведет войска из Ирака и Афганистана, рухнули, Хасан совершил кровавый теракт в медицинском центре по месту службы, где военные проходили медкомиссию перед отправкой на Ближний Восток.
© AP Photo / FBI/U.S Attorney's Office, District of HawaiiАрест офицера Акайка Кэнга, обвиняемого в терроризме
© AP Photo / FBI/U.S Attorney's Office, District of Hawaii
Арест офицера Акайка Кэнга, обвиняемого в терроризме
Некоторые попадают под влияние радикальных исламских группировок. Так, воевавший в Ираке и Афганистане сержант армии США Акайка Кэнг пытался передать исламистам личные данные сослуживцев и информацию о системе управления воздушным пространством, инструкции о методах подготовки бойцов и некоторую техническую документацию. Выяснилось, что он поддерживал и разделял идеи террористов на протяжении шести лет, при этом находясь на военной службе.
Несмотря на запрет на участие в радикальных движениях, уволить экстремистки настроенного солдата в США крайне сложно. Поэтому Пентагону остается только отсеивать радикалов при приеме на военную службу. Для более тщательной проверки планируют разработать дополнительные тесты и привлекать спецслужбы.
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Grace KindredНовобранцы в учебном центре Морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
Новобранцы в учебном центре Морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019