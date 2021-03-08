https://ria.ru/20210308/ekstremizm-1600113732.html

"Фанаты фюрера": что неонацисты устроили в американской армии

"Фанаты фюрера": что неонацисты устроили в американской армии

Акции устрашения, неприкрытый расизм и атаки на правительство — Пентагон всерьез обеспокоен усилением экстремизма в армии. Согласно докладу, в Вооруженных силах РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T08:00

2021-03-08T08:00

2021-03-08T08:05

россия

армия сша

министерство обороны сша

сша

пентагон

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152577/44/1525774414_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_fa58ac407bf9c3ab777ce94305fed8fb.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Акции устрашения, неприкрытый расизм и атаки на правительство — Пентагон всерьез обеспокоен усилением экстремизма в армии. Согласно докладу, в Вооруженных силах США стремительно увеличивается число радикально настроенных военнослужащих, представляющих опасность для властей и простых американцев. Решить проблему командование пока не в силах. О том, к чему все это может привести, — в материале РИА Новости. Проблема № 1Точной численности радикалов в войсках авторы документа не приводят. Но подчеркивают, что действующие военнослужащие чрезвычайно ценятся экстремистскими группировками, так как их опыт и знания очень важны для успеха так называемых боевых операций против населения собственной страны. Солдат и офицеров подозревали или обвиняли в связях с экстремистами десятки раз. Так, в 2018-м полиция арестовала военнослужащего Национальной гвардии — члена неонацистской группировки. Он не просто состоял в запрещенной организации, но и занимался незаконным сбытом и хранением взрывчатых веществ. Гвардейца приговорили к пяти годам заключения. Его единомышленники планировали перестроить устоявшуюся общественную систему в пользу "белой расы". Разработали сценарии нескольких атак и совершили пять убийств. Экстремисты собирались нарушить системы водоснабжения и электроснабжения в нескольких городах США. До расформирования в 2020-м группировка насчитывала около 80 активных участников. В 2018-м власти задержали ветерана Вооруженных сил, тренировавшего нацгруппировку, — он обучал радикалов стрельбе, обращению с огнестрельным оружием и рукопашному бою. Бывший военнослужащий призывал членов организации отслужить в армии, чтобы приобрести специальные навыки и использовать их в силовых акциях против правительства США. В еще одной экстремистской организации, популярной среди американских солдат, порядка 500 человек. Основатель — бывший морской пехотинец. Примкнувшие к ней военнослужащие пропагандируют радикальную идеологию среди сослуживцев, читают "лекции" студентам.Цель — расовая сегрегация и лучший мир для белых. Средства — в том числе легальное проникновение в политическую систему США, вербовка представителей СМИ. Члены организации общаются в социальных сетях и закрытых чатах, стараясь соблюдать конспирацию. Известно, что филиалы группировки действуют в 36 штатах. Особые приметыО проблеме экстремизма в армии заговорили после обвинений нескольких десятков бывших и действующих военнослужащих в причастности к беспорядкам на Капитолийском холме 6 января. ФБР классифицировало нападение на Белый дом как внутренний терроризм. Выявить экстремистов в вооруженных силах не так просто, как кажется. Расисты, националисты тщательно скрывают свои взгляды и делятся планами только с проверенными людьми. Чтобы распознавать друг друга, они носят одежду с определенными логотипами или накалывают татуировки, которые у неосведомленных людей не вызывают каких-либо подозрений. Например, члены одной из неонацистских группировок набивают на предплечье видоизмененную эмблему дивизий Третьего рейха. Еще более серьезная проблема армейского экстремизма — фанатики-одиночки. Они не вступают в сообщества, но рьяно придерживаются экстремистских и расистских взглядов, посещают форумы и сходки националистов, агитируют в интернете. В частности, так называемые boogaloo boys готовятся ко второй гражданской войне и свержению правительства. "Бугало" массово вооружаются, закупаются амуницией и обмундированием, у многих целые арсеналы огнестрельного оружия. Они тренируются выживать в экстремальных условиях, изучают единоборства, тактику боевых действий. Нескольких подобных экстремистов — ветеранов и действующих военнослужащих — полиция арестовала за убийства чернокожих, хранение взрывчатки и даже передачу террористам секретной информации о дислокации армейских подразделений и их деятельности. Идущие до концаЭкстремизм в американской армии — давняя история. Причем многие радикалы воплощали свои идеи в жизнь либо были в нескольких шагах от цели. Например, бывший морпех, а затем лейтенант Береговой охраны Кристофер Пол Хэссон вдохновился терактом норвежца Андерса Брейвика. Он мечтал превратить весь северо-запад США в полностью белый регион. А для этого планировал уничтожить практически всех жителей Земли. Экстремист закупил огромное количество оружия — в его доме обнаружили десятки автоматических винтовок, дробовиков и пистолетов. Он также разработал планы биологических атак с распространением вирусов испанского гриппа, чумы и сибирской язвы. А в 2009-м на базе Форт-Худ военный психиатр майор Нидал Малик Хасан застрелил 13 и ранил 30 сослуживцев. Палестинец по происхождению исповедовал ислам и критиковал военные операции армии США против единоверцев. Когда надежды на то, что Барак Обама выведет войска из Ирака и Афганистана, рухнули, Хасан совершил кровавый теракт в медицинском центре по месту службы, где военные проходили медкомиссию перед отправкой на Ближний Восток. Некоторые попадают под влияние радикальных исламских группировок. Так, воевавший в Ираке и Афганистане сержант армии США Акайка Кэнг пытался передать исламистам личные данные сослуживцев и информацию о системе управления воздушным пространством, инструкции о методах подготовки бойцов и некоторую техническую документацию. Выяснилось, что он поддерживал и разделял идеи террористов на протяжении шести лет, при этом находясь на военной службе.Несмотря на запрет на участие в радикальных движениях, уволить экстремистки настроенного солдата в США крайне сложно. Поэтому Пентагону остается только отсеивать радикалов при приеме на военную службу. Для более тщательной проверки планируют разработать дополнительные тесты и привлекать спецслужбы.

https://ria.ru/20210201/pentagon-1595004101.html

https://ria.ru/20200809/1575399121.html

https://ria.ru/20200512/1571162492.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, армия сша, министерство обороны сша, сша, пентагон, безопасность, в мире