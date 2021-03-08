Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210308/ekstremizm-1600113732.html
"Фанаты фюрера": что неонацисты устроили в американской армии
"Фанаты фюрера": что неонацисты устроили в американской армии
Акции устрашения, неприкрытый расизм и атаки на правительство — Пентагон всерьез обеспокоен усилением экстремизма в армии. Согласно докладу, в Вооруженных силах РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T08:00
2021-03-08T08:05
россия
армия сша
министерство обороны сша
сша
пентагон
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152577/44/1525774414_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_fa58ac407bf9c3ab777ce94305fed8fb.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Акции устрашения, неприкрытый расизм и атаки на правительство — Пентагон всерьез обеспокоен усилением экстремизма в армии. Согласно докладу, в Вооруженных силах США стремительно увеличивается число радикально настроенных военнослужащих, представляющих опасность для властей и простых американцев. Решить проблему командование пока не в силах. О том, к чему все это может привести, — в материале РИА Новости. Проблема № 1Точной численности радикалов в войсках авторы документа не приводят. Но подчеркивают, что действующие военнослужащие чрезвычайно ценятся экстремистскими группировками, так как их опыт и знания очень важны для успеха так называемых боевых операций против населения собственной страны. Солдат и офицеров подозревали или обвиняли в связях с экстремистами десятки раз. Так, в 2018-м полиция арестовала военнослужащего Национальной гвардии — члена неонацистской группировки. Он не просто состоял в запрещенной организации, но и занимался незаконным сбытом и хранением взрывчатых веществ. Гвардейца приговорили к пяти годам заключения. Его единомышленники планировали перестроить устоявшуюся общественную систему в пользу "белой расы". Разработали сценарии нескольких атак и совершили пять убийств. Экстремисты собирались нарушить системы водоснабжения и электроснабжения в нескольких городах США. До расформирования в 2020-м группировка насчитывала около 80 активных участников. В 2018-м власти задержали ветерана Вооруженных сил, тренировавшего нацгруппировку, — он обучал радикалов стрельбе, обращению с огнестрельным оружием и рукопашному бою. Бывший военнослужащий призывал членов организации отслужить в армии, чтобы приобрести специальные навыки и использовать их в силовых акциях против правительства США. В еще одной экстремистской организации, популярной среди американских солдат, порядка 500 человек. Основатель — бывший морской пехотинец. Примкнувшие к ней военнослужащие пропагандируют радикальную идеологию среди сослуживцев, читают "лекции" студентам.Цель — расовая сегрегация и лучший мир для белых. Средства — в том числе легальное проникновение в политическую систему США, вербовка представителей СМИ. Члены организации общаются в социальных сетях и закрытых чатах, стараясь соблюдать конспирацию. Известно, что филиалы группировки действуют в 36 штатах. Особые приметыО проблеме экстремизма в армии заговорили после обвинений нескольких десятков бывших и действующих военнослужащих в причастности к беспорядкам на Капитолийском холме 6 января. ФБР классифицировало нападение на Белый дом как внутренний терроризм. Выявить экстремистов в вооруженных силах не так просто, как кажется. Расисты, националисты тщательно скрывают свои взгляды и делятся планами только с проверенными людьми. Чтобы распознавать друг друга, они носят одежду с определенными логотипами или накалывают татуировки, которые у неосведомленных людей не вызывают каких-либо подозрений. Например, члены одной из неонацистских группировок набивают на предплечье видоизмененную эмблему дивизий Третьего рейха. Еще более серьезная проблема армейского экстремизма — фанатики-одиночки. Они не вступают в сообщества, но рьяно придерживаются экстремистских и расистских взглядов, посещают форумы и сходки националистов, агитируют в интернете. В частности, так называемые boogaloo boys готовятся ко второй гражданской войне и свержению правительства. "Бугало" массово вооружаются, закупаются амуницией и обмундированием, у многих целые арсеналы огнестрельного оружия. Они тренируются выживать в экстремальных условиях, изучают единоборства, тактику боевых действий. Нескольких подобных экстремистов — ветеранов и действующих военнослужащих — полиция арестовала за убийства чернокожих, хранение взрывчатки и даже передачу террористам секретной информации о дислокации армейских подразделений и их деятельности. Идущие до концаЭкстремизм в американской армии — давняя история. Причем многие радикалы воплощали свои идеи в жизнь либо были в нескольких шагах от цели. Например, бывший морпех, а затем лейтенант Береговой охраны Кристофер Пол Хэссон вдохновился терактом норвежца Андерса Брейвика. Он мечтал превратить весь северо-запад США в полностью белый регион. А для этого планировал уничтожить практически всех жителей Земли. Экстремист закупил огромное количество оружия — в его доме обнаружили десятки автоматических винтовок, дробовиков и пистолетов. Он также разработал планы биологических атак с распространением вирусов испанского гриппа, чумы и сибирской язвы. А в 2009-м на базе Форт-Худ военный психиатр майор Нидал Малик Хасан застрелил 13 и ранил 30 сослуживцев. Палестинец по происхождению исповедовал ислам и критиковал военные операции армии США против единоверцев. Когда надежды на то, что Барак Обама выведет войска из Ирака и Афганистана, рухнули, Хасан совершил кровавый теракт в медицинском центре по месту службы, где военные проходили медкомиссию перед отправкой на Ближний Восток. Некоторые попадают под влияние радикальных исламских группировок. Так, воевавший в Ираке и Афганистане сержант армии США Акайка Кэнг пытался передать исламистам личные данные сослуживцев и информацию о системе управления воздушным пространством, инструкции о методах подготовки бойцов и некоторую техническую документацию. Выяснилось, что он поддерживал и разделял идеи террористов на протяжении шести лет, при этом находясь на военной службе.Несмотря на запрет на участие в радикальных движениях, уволить экстремистки настроенного солдата в США крайне сложно. Поэтому Пентагону остается только отсеивать радикалов при приеме на военную службу. Для более тщательной проверки планируют разработать дополнительные тесты и привлекать спецслужбы.
https://ria.ru/20210201/pentagon-1595004101.html
https://ria.ru/20200809/1575399121.html
https://ria.ru/20200512/1571162492.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152577/44/1525774414_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_24c0f7d860575b8ca8c4979f9a34e858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, армия сша, министерство обороны сша, сша, пентагон, безопасность, в мире

"Фанаты фюрера": что неонацисты устроили в американской армии

08:00 08.03.2021 (обновлено: 08:05 08.03.2021)
 
© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие подразделения cухопутных войск США
Военнослужащие подразделения cухопутных войск США - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Акции устрашения, неприкрытый расизм и атаки на правительство — Пентагон всерьез обеспокоен усилением экстремизма в армии. Согласно докладу, в Вооруженных силах США стремительно увеличивается число радикально настроенных военнослужащих, представляющих опасность для властей и простых американцев. Решить проблему командование пока не в силах. О том, к чему все это может привести, — в материале РИА Новости.

Проблема № 1

Точной численности радикалов в войсках авторы документа не приводят. Но подчеркивают, что действующие военнослужащие чрезвычайно ценятся экстремистскими группировками, так как их опыт и знания очень важны для успеха так называемых боевых операций против населения собственной страны.
Солдат и офицеров подозревали или обвиняли в связях с экстремистами десятки раз. Так, в 2018-м полиция арестовала военнослужащего Национальной гвардии — члена неонацистской группировки. Он не просто состоял в запрещенной организации, но и занимался незаконным сбытом и хранением взрывчатых веществ. Гвардейца приговорили к пяти годам заключения.
Его единомышленники планировали перестроить устоявшуюся общественную систему в пользу "белой расы". Разработали сценарии нескольких атак и совершили пять убийств. Экстремисты собирались нарушить системы водоснабжения и электроснабжения в нескольких городах США. До расформирования в 2020-м группировка насчитывала около 80 активных участников.
Военнослужащие армии США - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 08:00
"Теперь все будет иначе": зачем Байден вернул армии трансгендеров
В 2018-м власти задержали ветерана Вооруженных сил, тренировавшего нацгруппировку, — он обучал радикалов стрельбе, обращению с огнестрельным оружием и рукопашному бою. Бывший военнослужащий призывал членов организации отслужить в армии, чтобы приобрести специальные навыки и использовать их в силовых акциях против правительства США.
В еще одной экстремистской организации, популярной среди американских солдат, порядка 500 человек. Основатель — бывший морской пехотинец. Примкнувшие к ней военнослужащие пропагандируют радикальную идеологию среди сослуживцев, читают "лекции" студентам.
Цель — расовая сегрегация и лучший мир для белых. Средства — в том числе легальное проникновение в политическую систему США, вербовка представителей СМИ. Члены организации общаются в социальных сетях и закрытых чатах, стараясь соблюдать конспирацию. Известно, что филиалы группировки действуют в 36 штатах.
© РИА Новости / Алан БулкатыВоеннослужащий Национальной гвардии неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Военнослужащий Национальной гвардии неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Алан Булкаты
Военнослужащий Национальной гвардии неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне

Особые приметы

О проблеме экстремизма в армии заговорили после обвинений нескольких десятков бывших и действующих военнослужащих в причастности к беспорядкам на Капитолийском холме 6 января. ФБР классифицировало нападение на Белый дом как внутренний терроризм.
Выявить экстремистов в вооруженных силах не так просто, как кажется. Расисты, националисты тщательно скрывают свои взгляды и делятся планами только с проверенными людьми. Чтобы распознавать друг друга, они носят одежду с определенными логотипами или накалывают татуировки, которые у неосведомленных людей не вызывают каких-либо подозрений. Например, члены одной из неонацистских группировок набивают на предплечье видоизмененную эмблему дивизий Третьего рейха.
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
9 августа 2020, 08:00
"Это началось недавно": почему солдаты армии США убивают друг друга
Еще более серьезная проблема армейского экстремизма — фанатики-одиночки. Они не вступают в сообщества, но рьяно придерживаются экстремистских и расистских взглядов, посещают форумы и сходки националистов, агитируют в интернете.
В частности, так называемые boogaloo boys готовятся ко второй гражданской войне и свержению правительства. "Бугало" массово вооружаются, закупаются амуницией и обмундированием, у многих целые арсеналы огнестрельного оружия. Они тренируются выживать в экстремальных условиях, изучают единоборства, тактику боевых действий.
Нескольких подобных экстремистов — ветеранов и действующих военнослужащих — полиция арестовала за убийства чернокожих, хранение взрывчатки и даже передачу террористам секретной информации о дислокации армейских подразделений и их деятельности.
© Sputnik / Артур ГабдрахмановУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне

Идущие до конца

Экстремизм в американской армии — давняя история. Причем многие радикалы воплощали свои идеи в жизнь либо были в нескольких шагах от цели.
Например, бывший морпех, а затем лейтенант Береговой охраны Кристофер Пол Хэссон вдохновился терактом норвежца Андерса Брейвика. Он мечтал превратить весь северо-запад США в полностью белый регион. А для этого планировал уничтожить практически всех жителей Земли.
Экстремист закупил огромное количество оружия — в его доме обнаружили десятки автоматических винтовок, дробовиков и пистолетов. Он также разработал планы биологических атак с распространением вирусов испанского гриппа, чумы и сибирской язвы.
Местные жители прохят мимо разрушенной мечети в Мосуле, Ирак - РИА Новости, 1920, 12.05.2020
12 мая 2020, 08:00
"Мирняк не щадить": как военные США обходятся с гражданским населением
А в 2009-м на базе Форт-Худ военный психиатр майор Нидал Малик Хасан застрелил 13 и ранил 30 сослуживцев. Палестинец по происхождению исповедовал ислам и критиковал военные операции армии США против единоверцев. Когда надежды на то, что Барак Обама выведет войска из Ирака и Афганистана, рухнули, Хасан совершил кровавый теракт в медицинском центре по месту службы, где военные проходили медкомиссию перед отправкой на Ближний Восток.
© AP Photo / FBI/U.S Attorney's Office, District of HawaiiАрест офицера Акайка Кэнга, обвиняемого в терроризме
Арест офицера Акайка Кэнга, обвиняемого в терроризме - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© AP Photo / FBI/U.S Attorney's Office, District of Hawaii
Арест офицера Акайка Кэнга, обвиняемого в терроризме
Некоторые попадают под влияние радикальных исламских группировок. Так, воевавший в Ираке и Афганистане сержант армии США Акайка Кэнг пытался передать исламистам личные данные сослуживцев и информацию о системе управления воздушным пространством, инструкции о методах подготовки бойцов и некоторую техническую документацию. Выяснилось, что он поддерживал и разделял идеи террористов на протяжении шести лет, при этом находясь на военной службе.
Несмотря на запрет на участие в радикальных движениях, уволить экстремистки настроенного солдата в США крайне сложно. Поэтому Пентагону остается только отсеивать радикалов при приеме на военную службу. Для более тщательной проверки планируют разработать дополнительные тесты и привлекать спецслужбы.
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Grace KindredНовобранцы в учебном центре Морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019 - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Grace Kindred
Новобранцы в учебном центре Морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
 
РоссияАрмия СШАМинистерство обороны СШАСШАПентагонБезопасностьВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01Главную трассу между Бейрутом и севером Ливана заблокировали протестующие
12:50Анкара предупредила Вашингтон о последствиях давления из-за С-400
12:27Экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в российском модуле
12:16В Москве за сутки госпитализировали более 650 человек с коронавирусом
12:14США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану
12:10Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота
12:06Умер дрессировщик львов Борис Бирюков
12:05Захарова назвала феминитивы шуткой
12:02В Италии задержали алжирца, помогавшего террористам в нападении в Париже
12:00Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
11:56Захарова рассказала, как празднует 8 Марта
11:54Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Самарой
11:54В Брюсселе создали патрули для борьбы с домогательствами
11:54Захарова рассказала, как готовится к интервью или передачам
11:49Ракова рассказала, как пандемия повлияла на рынок труда в Москве
11:48Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами
11:48Рогозин высмеял слова советника главы МВД Украины об "ударе" по России
11:47Ракова рассказала, сколько москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
11:46В российской дипломатии нет гендерных разнарядок, заявила Захарова
11:44Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях
Лента новостейМолния