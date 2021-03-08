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Женщина и ребенок погибли в ДТП в Татарстане
Женщина и ребенок погибли в ДТП в Татарстане
Женщина и восьмилетний мальчик погибли в столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Алексеевском районе Татарстана в понедельник днём, ещё один ребенок... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T17:48
2021-03-08T17:48
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 8 мар - РИА Новости. Женщина и восьмилетний мальчик погибли в столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Алексеевском районе Татарстана в понедельник днём, ещё один ребенок пострадал, сообщает МВД по республике."В 14.40 на 9-м километре автодороги Алексеевск – Высокий Колак Алексеевского района 39-летняя женщина, управляя автомобилем "ВАЗ-2114", выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем Ford Transit под управлением 40-летнего мужчины", - говорится в сообщении.По информации МВД, в результате ДТП женщина и ее восьмилетний ребенок от полученных травм скончались на месте ДТП, семилетний ребенок, который также находился в легковом автомобиле, госпитализирован.На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются.
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республика татарстан (татарстан), происшествия

Женщина и ребенок погибли в ДТП в Татарстане

17:48 08.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КАЗАНЬ, 8 мар - РИА Новости. Женщина и восьмилетний мальчик погибли в столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Алексеевском районе Татарстана в понедельник днём, ещё один ребенок пострадал, сообщает МВД по республике.
"В 14.40 на 9-м километре автодороги Алексеевск – Высокий Колак Алексеевского района 39-летняя женщина, управляя автомобилем "ВАЗ-2114", выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем Ford Transit под управлением 40-летнего мужчины", - говорится в сообщении.
По информации МВД, в результате ДТП женщина и ее восьмилетний ребенок от полученных травм скончались на месте ДТП, семилетний ребенок, который также находился в легковом автомобиле, госпитализирован.
На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются.
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