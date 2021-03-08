https://ria.ru/20210308/dtp-1600367026.html

Женщина и ребенок погибли в ДТП в Татарстане

Женщина и ребенок погибли в ДТП в Татарстане

Женщина и восьмилетний мальчик погибли в столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Алексеевском районе Татарстана в понедельник днём, ещё один ребенок... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T17:48

2021-03-08T17:48

2021-03-08T17:48

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 8 мар - РИА Новости. Женщина и восьмилетний мальчик погибли в столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Алексеевском районе Татарстана в понедельник днём, ещё один ребенок пострадал, сообщает МВД по республике."В 14.40 на 9-м километре автодороги Алексеевск – Высокий Колак Алексеевского района 39-летняя женщина, управляя автомобилем "ВАЗ-2114", выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем Ford Transit под управлением 40-летнего мужчины", - говорится в сообщении.По информации МВД, в результате ДТП женщина и ее восьмилетний ребенок от полученных травм скончались на месте ДТП, семилетний ребенок, который также находился в легковом автомобиле, госпитализирован.На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются.

https://radiosputnik.ria.ru/20210308/avariya-1600357055.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), происшествия