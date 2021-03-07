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СМИ: СЖР готов помочь журналисту, подвергшемуся нападению на Урале
СМИ: СЖР готов помочь журналисту, подвергшемуся нападению на Урале
Союз журналистов России готов оказать всю необходимую помощь, в том числе юридическую, корреспонденту уральской редакции ИА REGNUM Дмитрию Красноухову, которого РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T15:28
2021-03-07T15:28
россия
regnum
союз журналистов россии
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Союз журналистов России готов оказать всю необходимую помощь, в том числе юридическую, корреспонденту уральской редакции ИА REGNUM Дмитрию Красноухову, которого несколько неизвестных якобы попытались похитить, сообщается на сайте Свердловского творческого союза журналистов (СТСЖ).Вечером в пятницу в дежурную часть отдела полиции в Екатеринбурге обратился молодой человек, который сообщил, что на территории кафе в центре города неизвестные пытались силой вывести его на улицу. Потерпевшим оказался корреспондент уральской редакции ИА REGNUM Дмитрий Красноухов. После произошедшего СК и МВД начали проверку."В любом случае мы будем заниматься этим вопросом, тем более, если этот случай связан с исполнением корреспондентом ИА REGNUM своих профессиональных обязанностей. Это, конечно, опасный прецедент… Мы обязательно будем сопровождать этот случай, и при необходимости наш центр юридической помощи окажет коллеге всю необходимую помощь вплоть до сопровождения в суде. Наши юристы бесплатно смогут помочь", - приводятся в сообщении слова председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.По данным СТСЖ, один из тех, кто хотел силой вывести Красноухова из кафе, предъявил некое "полицейское" удостоверение, которое корреспондент не успел рассмотреть, поскольку незнакомцы стали забирать у него компьютер. Сейчас Свердловский союз журналистов находится в постоянном контакте с журналистом, шеф-редактором уральского бюро ИА REGNUM, пресс-службой полицейского главка и СК, сам корреспондент, по их информации, считает, что нападение может быть связано с его профессиональной деятельностью.
https://ria.ru/20210226/volkov-1599149530.html
https://ria.ru/20190526/1554931283.html
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россия, regnum, союз журналистов россии, екатеринбург, происшествия

СМИ: СЖР готов помочь журналисту, подвергшемуся нападению на Урале

15:28 07.03.2021
 
© Фото : аккаунт Дмитрия Красноухова во ВКонтактеЖурналист Дмитрий Красноухов
Журналист Дмитрий Красноухов - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© Фото : аккаунт Дмитрия Красноухова во ВКонтакте
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Союз журналистов России готов оказать всю необходимую помощь, в том числе юридическую, корреспонденту уральской редакции ИА REGNUM Дмитрию Красноухову, которого несколько неизвестных якобы попытались похитить, сообщается на сайте Свердловского творческого союза журналистов (СТСЖ).
Вечером в пятницу в дежурную часть отдела полиции в Екатеринбурге обратился молодой человек, который сообщил, что на территории кафе в центре города неизвестные пытались силой вывести его на улицу. Потерпевшим оказался корреспондент уральской редакции ИА REGNUM Дмитрий Красноухов. После произошедшего СК и МВД начали проверку.
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"В любом случае мы будем заниматься этим вопросом, тем более, если этот случай связан с исполнением корреспондентом ИА REGNUM своих профессиональных обязанностей. Это, конечно, опасный прецедент… Мы обязательно будем сопровождать этот случай, и при необходимости наш центр юридической помощи окажет коллеге всю необходимую помощь вплоть до сопровождения в суде. Наши юристы бесплатно смогут помочь", - приводятся в сообщении слова председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.
По данным СТСЖ, один из тех, кто хотел силой вывести Красноухова из кафе, предъявил некое "полицейское" удостоверение, которое корреспондент не успел рассмотреть, поскольку незнакомцы стали забирать у него компьютер. Сейчас Свердловский союз журналистов находится в постоянном контакте с журналистом, шеф-редактором уральского бюро ИА REGNUM, пресс-службой полицейского главка и СК, сам корреспондент, по их информации, считает, что нападение может быть связано с его профессиональной деятельностью.
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РоссияREGNUMСоюз журналистов РоссииЕкатеринбургПроисшествия
 
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