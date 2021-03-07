https://ria.ru/20210307/zarplata-1600242526.html
Ректор РАНХиГС назвал условие для роста зарплат в 2021 году
Ректор РАНХиГС назвал условие для роста зарплат в 2021 году
Ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау в беседе с "Российской газетой" заявил, что при благополучном развитии ситуации с... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T04:32
2021-03-07T04:32
2021-03-07T04:32
россия
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
владимир мау
зарплаты
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Россиянам назвали условие для роста зарплат
https://cdn23.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау в беседе с "Российской газетой" заявил, что при благополучном развитии ситуации с распространением коронавирусной инфекции, россиян ждет продолжение постепенного роста зарплат.Эксперт также отметил, что к докризисным 4,7 процента может вернуться и уровень безработицы. Кроме того, он добавил, что в России, в отличие от многих развитых стран, нет проблемы безработицы среди молодежи. По словам Мау, из-за демографических особенностей российского общества представители молодого поколения востребованы на рынке труда.
https://ria.ru/20210227/zarplata-1599227662.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), владимир мау, зарплаты, общество