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Ректор РАНХиГС назвал условие для роста зарплат в 2021 году
Ректор РАНХиГС назвал условие для роста зарплат в 2021 году
Ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау в беседе с "Российской газетой" заявил, что при благополучном развитии ситуации с... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T04:32
2021-03-07T04:32
россия
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
владимир мау
зарплаты
общество
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Россиянам назвали условие для роста зарплат
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау в беседе с "Российской газетой" заявил, что при благополучном развитии ситуации с распространением коронавирусной инфекции, россиян ждет продолжение постепенного роста зарплат.Эксперт также отметил, что к докризисным 4,7 процента может вернуться и уровень безработицы. Кроме того, он добавил, что в России, в отличие от многих развитых стран, нет проблемы безработицы среди молодежи. По словам Мау, из-за демографических особенностей российского общества представители молодого поколения востребованы на рынке труда.
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россия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), владимир мау, зарплаты, общество

Ректор РАНХиГС назвал условие для роста зарплат в 2021 году

04:32 07.03.2021
 
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау в беседе с "Российской газетой" заявил, что при благополучном развитии ситуации с распространением коронавирусной инфекции, россиян ждет продолжение постепенного роста зарплат.
"Рост зарплат статистически наблюдался и в 2020 году, хотя и небольшой. Он, скорее всего, продолжится, хотя многое будет зависеть от неэкономических обстоятельств", — сказал Мау.
Эксперт также отметил, что к докризисным 4,7 процента может вернуться и уровень безработицы.
Кроме того, он добавил, что в России, в отличие от многих развитых стран, нет проблемы безработицы среди молодежи. По словам Мау, из-за демографических особенностей российского общества представители молодого поколения востребованы на рынке труда.
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РоссияРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Владимир МауЗарплатыОбщество
 
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