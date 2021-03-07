https://ria.ru/20210307/zarplata-1600242526.html

Ректор РАНХиГС назвал условие для роста зарплат в 2021 году

Ректор РАНХиГС назвал условие для роста зарплат в 2021 году

Ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау в беседе с "Российской газетой" заявил, что при благополучном развитии ситуации с... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T04:32

2021-03-07T04:32

2021-03-07T04:32

россия

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

владимир мау

зарплаты

общество

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Россиянам назвали условие для роста зарплат

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау в беседе с "Российской газетой" заявил, что при благополучном развитии ситуации с распространением коронавирусной инфекции, россиян ждет продолжение постепенного роста зарплат.Эксперт также отметил, что к докризисным 4,7 процента может вернуться и уровень безработицы. Кроме того, он добавил, что в России, в отличие от многих развитых стран, нет проблемы безработицы среди молодежи. По словам Мау, из-за демографических особенностей российского общества представители молодого поколения востребованы на рынке труда.

https://ria.ru/20210227/zarplata-1599227662.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), владимир мау, зарплаты, общество