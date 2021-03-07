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Жительница Дагестана инсценировала нападение на себя ради внимания мужа
Жительница Дагестана инсценировала нападение на себя ради внимания мужа
Жительница Дагестана решила обратить на себя внимание супруга и инсценировала ограбление, сообщает МВД республики в Instagram. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T16:40
2021-03-07T17:57
мвд по республике дагестан
республика дагестан
происшествия
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Жительница Дагестана решила обратить на себя внимание супруга и инсценировала ограбление, сообщает МВД республики в Instagram.Местный житель заявил в полицию, что неизвестный мужчина в маске проник в его квартиру, связал жену и украл ее телефон. Полицейские выехали на место происшествия.Но во время беседы пострадавшая начала путаться в показаниях, что заставило полицейских усомниться в ее словах."Вскоре было установлено, что девушка сама инсценировала ограбление, чтобы привлечь внимание мужа", — пояснили в МВД.Женщина специально разбросала вещи по квартире и спрятала телефон, а затем связала себе руки веревкой и стала ждать возвращения супруга домой. Она рассказала ему, что ее ограбили.В МВД призвали мужей уделять женам больше внимания, чтобы им не приходилось инсценировать нападения.
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мвд по республике дагестан, республика дагестан, происшествия

Жительница Дагестана инсценировала нападение на себя ради внимания мужа

16:40 07.03.2021 (обновлено: 17:57 07.03.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Жительница Дагестана решила обратить на себя внимание супруга и инсценировала ограбление, сообщает МВД республики в Instagram.
Местный житель заявил в полицию, что неизвестный мужчина в маске проник в его квартиру, связал жену и украл ее телефон. Полицейские выехали на место происшествия.
Но во время беседы пострадавшая начала путаться в показаниях, что заставило полицейских усомниться в ее словах.
"Вскоре было установлено, что девушка сама инсценировала ограбление, чтобы привлечь внимание мужа", — пояснили в МВД.
Женщина специально разбросала вещи по квартире и спрятала телефон, а затем связала себе руки веревкой и стала ждать возвращения супруга домой. Она рассказала ему, что ее ограбили.
В МВД призвали мужей уделять женам больше внимания, чтобы им не приходилось инсценировать нападения.
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