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Жительница Дагестана инсценировала нападение на себя ради внимания мужа
Жительница Дагестана инсценировала нападение на себя ради внимания мужа
Жительница Дагестана решила обратить на себя внимание супруга и инсценировала ограбление, сообщает МВД республики в Instagram. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T16:40
2021-03-07T16:40
2021-03-07T17:57
мвд по республике дагестан
республика дагестан
происшествия
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Жительница Дагестана решила обратить на себя внимание супруга и инсценировала ограбление, сообщает МВД республики в Instagram.Местный житель заявил в полицию, что неизвестный мужчина в маске проник в его квартиру, связал жену и украл ее телефон. Полицейские выехали на место происшествия.Но во время беседы пострадавшая начала путаться в показаниях, что заставило полицейских усомниться в ее словах."Вскоре было установлено, что девушка сама инсценировала ограбление, чтобы привлечь внимание мужа", — пояснили в МВД.Женщина специально разбросала вещи по квартире и спрятала телефон, а затем связала себе руки веревкой и стала ждать возвращения супруга домой. Она рассказала ему, что ее ограбили.В МВД призвали мужей уделять женам больше внимания, чтобы им не приходилось инсценировать нападения.
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мвд по республике дагестан, республика дагестан, происшествия
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Жительница Дагестана
решила обратить на себя внимание супруга и инсценировала ограбление, сообщает МВД республики в Instagram
.
Местный житель заявил в полицию, что неизвестный мужчина в маске проник в его квартиру, связал жену и украл ее телефон. Полицейские выехали на место происшествия.
Но во время беседы пострадавшая начала путаться в показаниях, что заставило полицейских усомниться в ее словах.
"Вскоре было установлено, что девушка сама инсценировала ограбление, чтобы привлечь внимание мужа", — пояснили в МВД.
Женщина специально разбросала вещи по квартире и спрятала телефон, а затем связала себе руки веревкой и стала ждать возвращения супруга домой. Она рассказала ему, что ее ограбили.
В МВД призвали мужей уделять женам больше внимания, чтобы им не приходилось инсценировать нападения.