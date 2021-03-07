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Жительница Дагестана инсценировала нападение на себя ради внимания мужа

Жительница Дагестана инсценировала нападение на себя ради внимания мужа

Жительница Дагестана решила обратить на себя внимание супруга и инсценировала ограбление, сообщает МВД республики в Instagram. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T16:40

2021-03-07T16:40

2021-03-07T17:57

мвд по республике дагестан

республика дагестан

происшествия

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Жительница Дагестана решила обратить на себя внимание супруга и инсценировала ограбление, сообщает МВД республики в Instagram.Местный житель заявил в полицию, что неизвестный мужчина в маске проник в его квартиру, связал жену и украл ее телефон. Полицейские выехали на место происшествия.Но во время беседы пострадавшая начала путаться в показаниях, что заставило полицейских усомниться в ее словах."Вскоре было установлено, что девушка сама инсценировала ограбление, чтобы привлечь внимание мужа", — пояснили в МВД.Женщина специально разбросала вещи по квартире и спрятала телефон, а затем связала себе руки веревкой и стала ждать возвращения супруга домой. Она рассказала ему, что ее ограбили.В МВД призвали мужей уделять женам больше внимания, чтобы им не приходилось инсценировать нападения.

https://ria.ru/20210225/pokhischenie-1598958700.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике дагестан, республика дагестан, происшествия