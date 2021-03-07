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Умерла вирусолог Светлана Маренникова

Умерла вирусолог Светлана Маренникова

Вирусолог, доктор медицинских наук Светлана Маренникова умерла на 98-м году жизни, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T12:58

2021-03-07T12:58

2021-03-07T12:58

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Светлана Маренникова умерла на 98-м году жизни, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Светлана Маренникова родилась в 1923 году в Харькове. Она внесла огромный вклад в избавление человечества от оспы. На протяжении 22 лет она участвовала в глобальной программе ликвидации этого вирусного заболевания. Маренникова возглавляла лабораторию профилактики оспы НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова. На ее базе был создан Международный справочный центр ВОЗ по оспе. Вирусолог стала одним из двух представителей СССР в Глобальной комиссии по удостоверению ликвидации оспы, куда входил 21 специалист со всего мира.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество