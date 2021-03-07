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Умерла вирусолог Светлана Маренникова
Умерла вирусолог Светлана Маренникова
Вирусолог, доктор медицинских наук Светлана Маренникова умерла на 98-м году жизни, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T12:58
2021-03-07T12:58
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Светлана Маренникова умерла на 98-м году жизни, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Светлана Маренникова родилась в 1923 году в Харькове. Она внесла огромный вклад в избавление человечества от оспы. На протяжении 22 лет она участвовала в глобальной программе ликвидации этого вирусного заболевания. Маренникова возглавляла лабораторию профилактики оспы НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова. На ее базе был создан Международный справочный центр ВОЗ по оспе. Вирусолог стала одним из двух представителей СССР в Глобальной комиссии по удостоверению ликвидации оспы, куда входил 21 специалист со всего мира.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Умерла вирусолог Светлана Маренникова

12:58 07.03.2021
 
© РИА Новости / В. ШияновскийЭпидемиолог Светлана Маренникова
Эпидемиолог Светлана Маренникова - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / В. Шияновский
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Светлана Маренникова умерла на 98-м году жизни, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с глубоким прискорбием сообщает, что 5 марта 2021 года не стало выдающегося советского и российского вирусолога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного работника науки РФ Светланы Сергеевны Маренниковой", - говорится в сообщении.
Светлана Маренникова родилась в 1923 году в Харькове. Она внесла огромный вклад в избавление человечества от оспы. На протяжении 22 лет она участвовала в глобальной программе ликвидации этого вирусного заболевания. Маренникова возглавляла лабораторию профилактики оспы НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова. На ее базе был создан Международный справочный центр ВОЗ по оспе. Вирусолог стала одним из двух представителей СССР в Глобальной комиссии по удостоверению ликвидации оспы, куда входил 21 специалист со всего мира.
"Светлая память о Светлане Сергеевне Маренниковой навсегда останется в сердцах многочисленных друзей, учеников и коллег со всего мира", - говорится в сообщении.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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