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В Северную Македонию доставили первую партию вакцины "Спутник V"
В Северную Македонию доставили первую партию вакцины "Спутник V"
В Северную Македонию прибыла первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из России, сообщил министр здравоохранения Венко Филипче. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T17:34
2021-03-07T17:34
2021-03-07T17:34
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
северная македония
в мире
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БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. В Северную Македонию прибыла первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из России, сообщил министр здравоохранения Венко Филипче.Первую партию российского препарата для иммунизации в аэропорту Скопье встречали глава минздрава и посол РФ Сергей Баздникин. Единственными вакцинами до сих пор, которые получило Скопье, были переданные в дар середине февраля 8 тысяч доз Pfizer из Сербии.Посол РФ отметил, что российская вакцина уже зарегистрирована в 46 странах и что ее прибытие в Скопье стало результатом сотрудничества с властями страны и традиционных дружеских российско-македонских отношений.
https://ria.ru/20210306/maduro-1600223350.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, северная македония, в мире