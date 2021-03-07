https://ria.ru/20210307/pozhar-1600290968.html

В Новокузнецке возбудили дело после пожара в ночном клубе

В Новокузнецке возбудили дело после пожара в ночном клубе

Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания в ночном клубе в Кузбассе, где пострадали два человека, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T17:57

2021-03-07T17:57

2021-03-07T17:57

новокузнецк

происшествия

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КЕМЕРОВО, 7 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания в ночном клубе в Кузбассе, где пострадали два человека, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что 22-летний житель Новокузнецка после конфликта с охраной ночного клуба принес туда бутылку с зажигательной смесью, в результате в заведении произошел пожар и пострадали двое, полиция по данному факту проводит проверку, ее контролирует прокуратура Центрального района города Новокузнецка.Уточняется, что мужчина с места преступления скрылся, однако через несколько часов он сам явился в правоохранительные органы. Отмечается, что следствию предстоит установить мотив его преступного поведения. Подчеркивается, что в настоящее время решается вопрос о задержании мужчины и избрании ему меры пресечения.

https://ria.ru/20210307/pozhar-1600248661.html

новокузнецк

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новокузнецк, происшествия