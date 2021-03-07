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В Новокузнецке возбудили дело после пожара в ночном клубе
В Новокузнецке возбудили дело после пожара в ночном клубе
Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания в ночном клубе в Кузбассе, где пострадали два человека, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T17:57
2021-03-07T17:57
новокузнецк
происшествия
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КЕМЕРОВО, 7 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания в ночном клубе в Кузбассе, где пострадали два человека, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что 22-летний житель Новокузнецка после конфликта с охраной ночного клуба принес туда бутылку с зажигательной смесью, в результате в заведении произошел пожар и пострадали двое, полиция по данному факту проводит проверку, ее контролирует прокуратура Центрального района города Новокузнецка.Уточняется, что мужчина с места преступления скрылся, однако через несколько часов он сам явился в правоохранительные органы. Отмечается, что следствию предстоит установить мотив его преступного поведения. Подчеркивается, что в настоящее время решается вопрос о задержании мужчины и избрании ему меры пресечения.
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новокузнецк, происшествия

В Новокузнецке возбудили дело после пожара в ночном клубе

17:57 07.03.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 7 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания в ночном клубе в Кузбассе, где пострадали два человека, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что 22-летний житель Новокузнецка после конфликта с охраной ночного клуба принес туда бутылку с зажигательной смесью, в результате в заведении произошел пожар и пострадали двое, полиция по данному факту проводит проверку, ее контролирует прокуратура Центрального района города Новокузнецка.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина с места преступления скрылся, однако через несколько часов он сам явился в правоохранительные органы. Отмечается, что следствию предстоит установить мотив его преступного поведения. Подчеркивается, что в настоящее время решается вопрос о задержании мужчины и избрании ему меры пресечения.
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