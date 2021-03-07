Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210307/litvinovich-1600285187.html
В ОНК Москвы объяснили причины исключения Литвинович
В ОНК Москвы объяснили причины исключения Литвинович
Член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, чья кандидатура была представлена на исключение из ОНК Москвы, неоднократно... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T16:37
2021-03-07T16:37
марина литвинович
онк
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570096232_0:206:768:638_1920x0_80_0_0_74cce017c2266e3368aa65ebd1bce181.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, чья кандидатура была представлена на исключение из ОНК Москвы, неоднократно нарушила кодекс этики, ненадлежаще исполняла свои обязанности, а также разглашала данные следствия, распространяла ложные сведения и "навязывала" адвоката заключенным, сообщили РИА Новости в ОНК.Ранее Литвинович опубликовала в Telegram сообщение о том, что ОНК Москвы проголосовала за то, чтобы начать процесс об ее исключении из комиссии. По ее словам, такое решение было принято из-за разглашения ею в интервью телеканалу "Дождь" данных следствия, которое велось в отношении юриста ФБК* Любови Соболь. Против Литвинович проголосовали 22 члена комиссии, за - семь человек, еще трое воздержались.Согласно данным ОНК, Литвинович неоднократно разглашала данные следствия, ненадлежаще исполняла свои обязанности, использовала данные, полученные от подозреваемых и обвиняемых, в СМИ в ущерб заключенным, а также неоднократно распространяла ложную информацию."ОНК Москвы неоднократно доводила до членов ОНК Москвы информацию о недопустимости подобных нарушений, но вместе с тем исходила из того, что Литвинович является активным членом Комиссии в плане посещений мест принудительного содержания, и она примет во внимание при дальнейшей своей работе имевшиеся к ней вопросы этического и правового характера", - добавили в комиссии.Кроме того, в ОНК отметили, что в своей публикации в Telegram Литвинович не сообщила о том, что нарушение зафиксировано со слов адвоката Соболь, который во время эфира на телеканале "Дождь" заявил: "Спасибо большое Литвинович, которая разгласила данные следствия". "После этих слов было проанализировано интервью Марины Литвинович, где был подтвержден факт нарушения закона, кодекса этики членов ОНК и регламента ОНК Москвы", - отметили в комиссии.Помимо этого, в комиссии добавили, что Литвинович "навязывала" адвоката гражданину, обвиняемому в госизмене, что не имеет права делать правозащитник.Отмечается, что на заседании ОНК Москвы 5 марта также были обсуждены нарушения и со стороны других членов московской комиссии.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210209/zakharova-1596599233.html
https://ria.ru/20210205/zaderzhanie-1596100395.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570096232_0:134:768:710_1920x0_80_0_0_10362c7e03bb593e2d516927ebf87c9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марина литвинович, онк, москва, происшествия

В ОНК Москвы объяснили причины исключения Литвинович

16:37 07.03.2021
 
© Фото : ОНК МосквыЧлен ОНК Марина Литвинович
Член ОНК Марина Литвинович - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© Фото : ОНК Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, чья кандидатура была представлена на исключение из ОНК Москвы, неоднократно нарушила кодекс этики, ненадлежаще исполняла свои обязанности, а также разглашала данные следствия, распространяла ложные сведения и "навязывала" адвоката заключенным, сообщили РИА Новости в ОНК.
Ранее Литвинович опубликовала в Telegram сообщение о том, что ОНК Москвы проголосовала за то, чтобы начать процесс об ее исключении из комиссии. По ее словам, такое решение было принято из-за разглашения ею в интервью телеканалу "Дождь" данных следствия, которое велось в отношении юриста ФБК* Любови Соболь. Против Литвинович проголосовали 22 члена комиссии, за - семь человек, еще трое воздержались.

"На члена ОНК Москвы Марину Литвинович неоднократно поступали обращения со стороны граждан, адвокатов подозреваемых и обвиняемых и органов власти по фактам нарушения ею кодекса этики членов ОНК, 76-го Федерального закона "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" и регламента ОНК города Москвы", - заявили в комиссии.

Согласно данным ОНК, Литвинович неоднократно разглашала данные следствия, ненадлежаще исполняла свои обязанности, использовала данные, полученные от подозреваемых и обвиняемых, в СМИ в ущерб заключенным, а также неоднократно распространяла ложную информацию.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 00:02
Захарова назвала ФБК* инструментом Запада
"ОНК Москвы неоднократно доводила до членов ОНК Москвы информацию о недопустимости подобных нарушений, но вместе с тем исходила из того, что Литвинович является активным членом Комиссии в плане посещений мест принудительного содержания, и она примет во внимание при дальнейшей своей работе имевшиеся к ней вопросы этического и правового характера", - добавили в комиссии.
Кроме того, в ОНК отметили, что в своей публикации в Telegram Литвинович не сообщила о том, что нарушение зафиксировано со слов адвоката Соболь, который во время эфира на телеканале "Дождь" заявил: "Спасибо большое Литвинович, которая разгласила данные следствия". "После этих слов было проанализировано интервью Марины Литвинович, где был подтвержден факт нарушения закона, кодекса этики членов ОНК и регламента ОНК Москвы", - отметили в комиссии.
Помимо этого, в комиссии добавили, что Литвинович "навязывала" адвоката гражданину, обвиняемому в госизмене, что не имеет права делать правозащитник.
Отмечается, что на заседании ОНК Москвы 5 марта также были обсуждены нарушения и со стороны других членов московской комиссии.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
У центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 00:33
Члены ОНК пообщались с задержанными в спецприемнике в Сахарово
 
Марина ЛитвиновичОНКМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11WSJ: бывшая жена богатейшего человека планеты вышла замуж за учителя
05:10В Киеве заявили о российском следе в "создании" гей-подразделений в ВСУ
05:05Цена на нефть марки Brent превысила 71 доллар за баррель
05:03NYT: США намерены провести несколько кибератак по российским системам
05:00Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков
04:53Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН
04:03"Подарок на 8 марта": россиянкам предложили сдать бывших ухажеров в армию
03:39Горевшее в Японском море российское судно отбуксировали к берегу
03:15Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"
03:15Россияне перечислили профессии со слишком высокой зарплатой
02:29Врач объяснила, как правильно есть фрукты
02:29Автоэксперт объяснил, как сдать назад купленную машину
02:21Глава Пентагона заявил о готовности ответить на обстрел базы в Ираке
02:13Советник главы МВД Украины Поцелуйко заявил о "сильном ударе" по России
02:11Мадуро рассказал о самочувствии после вакцинации "Спутником V"
02:04Цена на нефть Brent впервые с января 2020 года превысила 70 долларов
01:37"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке женщинам
01:31"Лучшая семья": СМИ узнали подробности убийства бабушки и трех ее внуков
01:13Онколог рассказал, почему колбаса может быть вреднее сигарет
00:50Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 марта
Лента новостейМолния