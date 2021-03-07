https://ria.ru/20210307/litvinovich-1600285187.html

В ОНК Москвы объяснили причины исключения Литвинович

В ОНК Москвы объяснили причины исключения Литвинович

Член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, чья кандидатура была представлена на исключение из ОНК Москвы, неоднократно... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T16:37

2021-03-07T16:37

2021-03-07T16:37

марина литвинович

онк

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, чья кандидатура была представлена на исключение из ОНК Москвы, неоднократно нарушила кодекс этики, ненадлежаще исполняла свои обязанности, а также разглашала данные следствия, распространяла ложные сведения и "навязывала" адвоката заключенным, сообщили РИА Новости в ОНК.Ранее Литвинович опубликовала в Telegram сообщение о том, что ОНК Москвы проголосовала за то, чтобы начать процесс об ее исключении из комиссии. По ее словам, такое решение было принято из-за разглашения ею в интервью телеканалу "Дождь" данных следствия, которое велось в отношении юриста ФБК* Любови Соболь. Против Литвинович проголосовали 22 члена комиссии, за - семь человек, еще трое воздержались.Согласно данным ОНК, Литвинович неоднократно разглашала данные следствия, ненадлежаще исполняла свои обязанности, использовала данные, полученные от подозреваемых и обвиняемых, в СМИ в ущерб заключенным, а также неоднократно распространяла ложную информацию."ОНК Москвы неоднократно доводила до членов ОНК Москвы информацию о недопустимости подобных нарушений, но вместе с тем исходила из того, что Литвинович является активным членом Комиссии в плане посещений мест принудительного содержания, и она примет во внимание при дальнейшей своей работе имевшиеся к ней вопросы этического и правового характера", - добавили в комиссии.Кроме того, в ОНК отметили, что в своей публикации в Telegram Литвинович не сообщила о том, что нарушение зафиксировано со слов адвоката Соболь, который во время эфира на телеканале "Дождь" заявил: "Спасибо большое Литвинович, которая разгласила данные следствия". "После этих слов было проанализировано интервью Марины Литвинович, где был подтвержден факт нарушения закона, кодекса этики членов ОНК и регламента ОНК Москвы", - отметили в комиссии.Помимо этого, в комиссии добавили, что Литвинович "навязывала" адвоката гражданину, обвиняемому в госизмене, что не имеет права делать правозащитник.Отмечается, что на заседании ОНК Москвы 5 марта также были обсуждены нарушения и со стороны других членов московской комиссии.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210209/zakharova-1596599233.html

https://ria.ru/20210205/zaderzhanie-1596100395.html

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марина литвинович, онк, москва, происшествия