https://ria.ru/20210307/litvinovich-1600285187.html
В ОНК Москвы объяснили причины исключения Литвинович
В ОНК Москвы объяснили причины исключения Литвинович
Член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, чья кандидатура была представлена на исключение из ОНК Москвы, неоднократно... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T16:37
2021-03-07T16:37
2021-03-07T16:37
марина литвинович
онк
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, чья кандидатура была представлена на исключение из ОНК Москвы, неоднократно нарушила кодекс этики, ненадлежаще исполняла свои обязанности, а также разглашала данные следствия, распространяла ложные сведения и "навязывала" адвоката заключенным, сообщили РИА Новости в ОНК.Ранее Литвинович опубликовала в Telegram сообщение о том, что ОНК Москвы проголосовала за то, чтобы начать процесс об ее исключении из комиссии. По ее словам, такое решение было принято из-за разглашения ею в интервью телеканалу "Дождь" данных следствия, которое велось в отношении юриста ФБК* Любови Соболь. Против Литвинович проголосовали 22 члена комиссии, за - семь человек, еще трое воздержались.Согласно данным ОНК, Литвинович неоднократно разглашала данные следствия, ненадлежаще исполняла свои обязанности, использовала данные, полученные от подозреваемых и обвиняемых, в СМИ в ущерб заключенным, а также неоднократно распространяла ложную информацию."ОНК Москвы неоднократно доводила до членов ОНК Москвы информацию о недопустимости подобных нарушений, но вместе с тем исходила из того, что Литвинович является активным членом Комиссии в плане посещений мест принудительного содержания, и она примет во внимание при дальнейшей своей работе имевшиеся к ней вопросы этического и правового характера", - добавили в комиссии.Кроме того, в ОНК отметили, что в своей публикации в Telegram Литвинович не сообщила о том, что нарушение зафиксировано со слов адвоката Соболь, который во время эфира на телеканале "Дождь" заявил: "Спасибо большое Литвинович, которая разгласила данные следствия". "После этих слов было проанализировано интервью Марины Литвинович, где был подтвержден факт нарушения закона, кодекса этики членов ОНК и регламента ОНК Москвы", - отметили в комиссии.Помимо этого, в комиссии добавили, что Литвинович "навязывала" адвоката гражданину, обвиняемому в госизмене, что не имеет права делать правозащитник.Отмечается, что на заседании ОНК Москвы 5 марта также были обсуждены нарушения и со стороны других членов московской комиссии.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210209/zakharova-1596599233.html
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марина литвинович, онк, москва, происшествия
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости.
Член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович
, чья кандидатура была представлена на исключение из ОНК Москвы
, неоднократно нарушила кодекс этики, ненадлежаще исполняла свои обязанности, а также разглашала данные следствия, распространяла ложные сведения и "навязывала" адвоката заключенным, сообщили РИА Новости в ОНК.
Ранее Литвинович опубликовала в Telegram
сообщение о том, что ОНК Москвы проголосовала за то, чтобы начать процесс об ее исключении из комиссии. По ее словам, такое решение было принято из-за разглашения ею в интервью телеканалу "Дождь" данных следствия, которое велось в отношении юриста ФБК* Любови Соболь
. Против Литвинович проголосовали 22 члена комиссии, за - семь человек, еще трое воздержались.
"На члена ОНК Москвы Марину Литвинович неоднократно поступали обращения со стороны граждан, адвокатов подозреваемых и обвиняемых и органов власти по фактам нарушения ею кодекса этики членов ОНК, 76-го Федерального закона "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" и регламента ОНК города Москвы", - заявили в комиссии.
Согласно данным ОНК, Литвинович неоднократно разглашала данные следствия, ненадлежаще исполняла свои обязанности, использовала данные, полученные от подозреваемых и обвиняемых, в СМИ в ущерб заключенным, а также неоднократно распространяла ложную информацию.
"ОНК Москвы неоднократно доводила до членов ОНК Москвы информацию о недопустимости подобных нарушений, но вместе с тем исходила из того, что Литвинович является активным членом Комиссии в плане посещений мест принудительного содержания, и она примет во внимание при дальнейшей своей работе имевшиеся к ней вопросы этического и правового характера", - добавили в комиссии.
Кроме того, в ОНК отметили, что в своей публикации в Telegram Литвинович не сообщила о том, что нарушение зафиксировано со слов адвоката Соболь, который во время эфира на телеканале "Дождь" заявил: "Спасибо большое Литвинович, которая разгласила данные следствия". "После этих слов было проанализировано интервью Марины Литвинович, где был подтвержден факт нарушения закона, кодекса этики членов ОНК и регламента ОНК Москвы", - отметили в комиссии.
Помимо этого, в комиссии добавили, что Литвинович "навязывала" адвоката гражданину, обвиняемому в госизмене, что не имеет права делать правозащитник.
Отмечается, что на заседании ОНК Москвы 5 марта также были обсуждены нарушения и со стороны других членов московской комиссии.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента