В Красноярске автомобиль влетел в остановку с людьми
19:17 07.03.2021 (обновлено: 21:48 07.03.2021)
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю Водитель пикапа марки "СсангЙонг" врезался в остановку в Советском районе Красноярска
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 7 мар — РИА Новости. Мужчина и трое подростков 15-16 лет пострадали после того, как внедорожник влетел в остановку в Красноярске, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.
"В вечернее время водитель пикапа марки Ssang Yong двигался в направлении из центральной части города в сторону Зеленой Рощи. В районе остановки общественного транспорта "Зенит" из-за внезапной помехи со стороны другого автомобиля водитель не справился с управлением и допустил выезд на остановку", — уточнили в ведомстве.
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю Водитель пикапа марки "Ссанг-Йонг" врезался в остановку в Советском районе Красноярска
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
Водитель пикапа марки "Ссанг-Йонг" врезался в остановку в Советском районе Красноярска
Пострадавших с различными травмами доставили в больницы, их состояние уточняется.
На месте ДТП работают оперативники и следователи регионального главка МВД.
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