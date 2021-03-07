https://ria.ru/20210307/krasnoyarsk-1600297157.html

В Красноярске автомобиль влетел в остановку с людьми

В Красноярске автомобиль влетел в остановку с людьми

Мужчина и трое подростков 15-16 лет пострадали после того, как внедорожник влетел в остановку в Красноярске, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T19:17

2021-03-07T19:17

2021-03-07T21:48

красноярский край

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 7 мар — РИА Новости. Мужчина и трое подростков 15-16 лет пострадали после того, как внедорожник влетел в остановку в Красноярске, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.Пострадавших с различными травмами доставили в больницы, их состояние уточняется.На месте ДТП работают оперативники и следователи регионального главка МВД.

https://ria.ru/20210217/moskva-1597782071.html

красноярский край

красноярск

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красноярский край, красноярск, происшествия