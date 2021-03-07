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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T10:45
2021-03-07T10:45
2021-03-07T10:45
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
республика тыва
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,04%, 2. Магаданская область - 0,06%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Чеченская Республика - 0,09%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, республика тыва