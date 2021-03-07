Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210307/koronavirus-1600241223.html
Российские врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны
Российские врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны
Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 может вырасти в России в середине весны, снижение начнется в конце мая, рассказали РИА Новости опрошенные... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T03:15
2021-03-07T03:15
распространение коронавируса
сергей вознесенский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
рудн
татьяна голикова
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Врачи дали неутешительный прогноз по COVID-19 на весну
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599892702_0:444:2738:1984_1920x0_80_0_0_d8acf77bc27989e9eaf4e45070fe5851.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 может вырасти в России в середине весны, снижение начнется в конце мая, рассказали РИА Новости опрошенные инфекционисты.Многие люди, перенесшие коронавирус в легкой и бессимптомной форме, не обращались к врачам в первую волну пандемии из-за боязни уйти на самоизоляцию, поэтому прошлогодняя статистика по переболевшим может быть неточной, подчеркнул врач."Второй вопрос – весной обычное повышение сезонной заболеваемости, которое тоже снижает иммунитет, воздух способствует передаче коронавирусной инфекции, потому что влажность определённой температуры. Я говорю про среднюю полосу (России - ред.). И после зимы у людей это стандартно снижение иммунитета", - добавил инфекционист, подчеркнув, что снижение заболеваемости по COVID-19, скорее всего, будет в конце мая.С позицией Тимакова также согласился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. "Мы очень надеемся, что к апрелю-маю заболеваемость снизится. Каждый день количество вакцинированных увеличивается", - сказал Вознесенский.Вознесенский пояснил, что статистика по заболевшим COVID-19 может держаться примерно на одном и том же уровне в связи с тем, что "есть люди, которые не встречались с вирусом".Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что в России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, однако эпидмерами пренебрегать не стоит.
https://ria.ru/20210306/antitela-1600188182.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599892702_9:0:2738:2047_1920x0_80_0_0_4ef347c2341383ab76936278266f2cd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей вознесенский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, рудн, татьяна голикова, москва, общество

Российские врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны

03:15 07.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова
Медицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 может вырасти в России в середине весны, снижение начнется в конце мая, рассказали РИА Новости опрошенные инфекционисты.
"Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости (COVID-19 – ред.). Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад", - сказал главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Многие люди, перенесшие коронавирус в легкой и бессимптомной форме, не обращались к врачам в первую волну пандемии из-за боязни уйти на самоизоляцию, поэтому прошлогодняя статистика по переболевшим может быть неточной, подчеркнул врач.
"Второй вопрос – весной обычное повышение сезонной заболеваемости, которое тоже снижает иммунитет, воздух способствует передаче коронавирусной инфекции, потому что влажность определённой температуры. Я говорю про среднюю полосу (России - ред.). И после зимы у людей это стандартно снижение иммунитета", - добавил инфекционист, подчеркнув, что снижение заболеваемости по COVID-19, скорее всего, будет в конце мая.
С позицией Тимакова также согласился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. "Мы очень надеемся, что к апрелю-маю заболеваемость снизится. Каждый день количество вакцинированных увеличивается", - сказал Вознесенский.
Забор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
Вчера, 11:33Распространение коронавируса
Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой вакцинации
Вознесенский пояснил, что статистика по заболевшим COVID-19 может держаться примерно на одном и том же уровне в связи с тем, что "есть люди, которые не встречались с вирусом".
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что в России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, однако эпидмерами пренебрегать не стоит.
 
Распространение коронавирусаСергей ВознесенскийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеРУДНТатьяна ГоликоваМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Россиянам рассказали, как повысить размер будущей пенсии
04:32Ректор РАНХиГС назвал условие для роста зарплат в 2021 году
04:10Врач рассказал, кому нельзя жить в небоскребах
04:08Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам
04:00Эксперты рассказали, куда туристы отправятся на 8 Марта
03:44Диетологи предложили рецепты полезных для здоровья блинов
03:37В "Ростехе" высоко оценили точность стрельбы российских гаубиц
03:34В Москве освободили участок Садового кольца где произошло ДТП
03:20Диетолог рассказала, чем заменить варенье к блинам в Масленицу
03:15Российские врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны
03:07Названа рекордная цена на единственный в США ВАЗ-2110
03:07Ученый раскрыл подробности первой российской миссии на Венеру
02:59Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
02:21Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию
02:16Эксперт объяснил, какие слова не стоит искать в Сети
02:15Остывший кофе может быть вреден
01:18Гематолог рассказала о связи между группой крови и риском развития рака
01:15Эксперт назвал самый выгодный цвет машины
01:12В результате ДТП в центре Москвы пострадали четыре человека
00:57В Минтруде объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек
Лента новостейМолния