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Российские врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны
Российские врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны
Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 может вырасти в России в середине весны, снижение начнется в конце мая, рассказали РИА Новости опрошенные... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T03:15
2021-03-07T03:15
2021-03-07T03:15
распространение коронавируса
сергей вознесенский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье
рудн
татьяна голикова
москва
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Врачи дали неутешительный прогноз по COVID-19 на весну
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 может вырасти в России в середине весны, снижение начнется в конце мая, рассказали РИА Новости опрошенные инфекционисты.Многие люди, перенесшие коронавирус в легкой и бессимптомной форме, не обращались к врачам в первую волну пандемии из-за боязни уйти на самоизоляцию, поэтому прошлогодняя статистика по переболевшим может быть неточной, подчеркнул врач."Второй вопрос – весной обычное повышение сезонной заболеваемости, которое тоже снижает иммунитет, воздух способствует передаче коронавирусной инфекции, потому что влажность определённой температуры. Я говорю про среднюю полосу (России - ред.). И после зимы у людей это стандартно снижение иммунитета", - добавил инфекционист, подчеркнув, что снижение заболеваемости по COVID-19, скорее всего, будет в конце мая.С позицией Тимакова также согласился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. "Мы очень надеемся, что к апрелю-маю заболеваемость снизится. Каждый день количество вакцинированных увеличивается", - сказал Вознесенский.Вознесенский пояснил, что статистика по заболевшим COVID-19 может держаться примерно на одном и том же уровне в связи с тем, что "есть люди, которые не встречались с вирусом".Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что в России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, однако эпидмерами пренебрегать не стоит.
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сергей вознесенский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, рудн, татьяна голикова, москва, общество
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости.
Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19
может вырасти в России в середине весны, снижение начнется в конце мая, рассказали РИА Новости опрошенные инфекционисты.
"Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости (COVID-19 – ред.). Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад", - сказал главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Многие люди, перенесшие коронавирус в легкой и бессимптомной форме, не обращались к врачам в первую волну пандемии из-за боязни уйти на самоизоляцию, поэтому прошлогодняя статистика по переболевшим может быть неточной, подчеркнул врач.
"Второй вопрос – весной обычное повышение сезонной заболеваемости, которое тоже снижает иммунитет, воздух способствует передаче коронавирусной инфекции, потому что влажность определённой температуры. Я говорю про среднюю полосу (России - ред.). И после зимы у людей это стандартно снижение иммунитета", - добавил инфекционист, подчеркнув, что снижение заболеваемости по COVID-19, скорее всего, будет в конце мая.
С позицией Тимакова также согласился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский
. "Мы очень надеемся, что к апрелю-маю заболеваемость снизится. Каждый день количество вакцинированных увеличивается", - сказал Вознесенский.
Вознесенский пояснил, что статистика по заболевшим COVID-19 может держаться примерно на одном и том же уровне в связи с тем, что "есть люди, которые не встречались с вирусом".
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
ранее сообщила, что в России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, однако эпидмерами пренебрегать не стоит.