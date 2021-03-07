https://ria.ru/20210307/koronavirus-1600241223.html

Российские врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны

Российские врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны

Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 может вырасти в России в середине весны, снижение начнется в конце мая, рассказали РИА Новости опрошенные... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T03:15

2021-03-07T03:15

2021-03-07T03:15

распространение коронавируса

сергей вознесенский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

рудн

татьяна голикова

москва

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Врачи дали неутешительный прогноз по COVID-19 на весну

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 может вырасти в России в середине весны, снижение начнется в конце мая, рассказали РИА Новости опрошенные инфекционисты.Многие люди, перенесшие коронавирус в легкой и бессимптомной форме, не обращались к врачам в первую волну пандемии из-за боязни уйти на самоизоляцию, поэтому прошлогодняя статистика по переболевшим может быть неточной, подчеркнул врач."Второй вопрос – весной обычное повышение сезонной заболеваемости, которое тоже снижает иммунитет, воздух способствует передаче коронавирусной инфекции, потому что влажность определённой температуры. Я говорю про среднюю полосу (России - ред.). И после зимы у людей это стандартно снижение иммунитета", - добавил инфекционист, подчеркнув, что снижение заболеваемости по COVID-19, скорее всего, будет в конце мая.С позицией Тимакова также согласился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. "Мы очень надеемся, что к апрелю-маю заболеваемость снизится. Каждый день количество вакцинированных увеличивается", - сказал Вознесенский.Вознесенский пояснил, что статистика по заболевшим COVID-19 может держаться примерно на одном и том же уровне в связи с тем, что "есть люди, которые не встречались с вирусом".Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что в России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, однако эпидмерами пренебрегать не стоит.

https://ria.ru/20210306/antitela-1600188182.html

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сергей вознесенский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, рудн, татьяна голикова, москва, общество