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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210307/italiya-1600291531.html
В Италии оценили возможность использования вакцины "Спутник V"
В Италии оценили возможность использования вакцины "Спутник V"
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что "открыт в отношении российской вакцины" от COVID-19, и в случае ее одобрения европейским и... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T18:02
2021-03-07T18:02
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
италия
в мире
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РИМ, 7 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что "открыт в отношении российской вакцины" от COVID-19, и в случае ее одобрения европейским и итальянскими регуляторами готов обсудить с властями РФ вопрос о ее использовании и, возможно, производстве."Мы начали использовать вакцины AstraZeneca, Pfizer и Moderna только после того, как ЕМА и Aifa сказали: "ОК, эти вакцины надежны и эффективны". Когда это произойдет и в отношении российской вакцины, - я надеюсь, это произойдет в короткие сроки, - мы будем готовы сотрудничать с российскими властями с тем, чтобы, возможно, усилить и производство", - сказал министр.Сперанца подчеркнул, что в настоящее время главной задачей на глобальном уровне является максимально широкая вакцинация населения, и поэтому "надо действовать на все 360 градусов". "Так что не имеет никакого смысла возводить некие националистические барьеры", - заключил он.Ранее многие видные представители научно-медицинского сообщества Италии поддержали идею применения российской вакцины "Спутник V" на Апеннинах. Так, в начале февраля президент Высшего совета здравоохранения при минздраве Италии Франко Локателли назвал "исключительно интересными" результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины и призвал подходить к вопросу о применении любых препаратов от COVID-19 без предубеждений, руководствуясь только данными об их безопасности и эффективности.Затем руководство Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani направило в минздрав Италии положительное заключение относительно эффективности и безопасности использования этого российского препарата.Авторитетный научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже одобрено в 42 странах.РФПИ ранее заявлял, что подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС 29 января через процедуру постепенной экспертизы (rolling review) и имеет подтверждение, что заявка была принята, скорость ее одобрения определяется европейским регулятором.
https://ria.ru/20210306/vaktsina-1600199162.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, италия, в мире

В Италии оценили возможность использования вакцины "Спутник V"

18:02 07.03.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
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РИМ, 7 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что "открыт в отношении российской вакцины" от COVID-19, и в случае ее одобрения европейским и итальянскими регуляторами готов обсудить с властями РФ вопрос о ее использовании и, возможно, производстве.

"Если вакцина действует, если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) и Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) говорят нам, что вакцина эффективна и надежна, меня мало интересует, какова национальность ученых, которые над ней работали, в какой стране родилась эта идея. Поэтому я абсолютно открыт в отношении российской вакцины, как и других вакцин, которые могут появится в мире, лишь бы только проверки и контроль, которые должны осуществить соответствующие агентства, дали хороший результат", - заявил глава итальянского минздрава в воскресенье в популярной программе государственного телеканала Rai 3.

"Мы начали использовать вакцины AstraZeneca, Pfizer и Moderna только после того, как ЕМА и Aifa сказали: "ОК, эти вакцины надежны и эффективны". Когда это произойдет и в отношении российской вакцины, - я надеюсь, это произойдет в короткие сроки, - мы будем готовы сотрудничать с российскими властями с тем, чтобы, возможно, усилить и производство", - сказал министр.
Сперанца подчеркнул, что в настоящее время главной задачей на глобальном уровне является максимально широкая вакцинация населения, и поэтому "надо действовать на все 360 градусов". "Так что не имеет никакого смысла возводить некие националистические барьеры", - заключил он.
Ранее многие видные представители научно-медицинского сообщества Италии поддержали идею применения российской вакцины "Спутник V" на Апеннинах. Так, в начале февраля президент Высшего совета здравоохранения при минздраве Италии Франко Локателли назвал "исключительно интересными" результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины и призвал подходить к вопросу о применении любых препаратов от COVID-19 без предубеждений, руководствуясь только данными об их безопасности и эффективности.
Затем руководство Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani направило в минздрав Италии положительное заключение относительно эффективности и безопасности использования этого российского препарата.
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Авторитетный научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже одобрено в 42 странах.
РФПИ ранее заявлял, что подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС 29 января через процедуру постепенной экспертизы (rolling review) и имеет подтверждение, что заявка была принята, скорость ее одобрения определяется европейским регулятором.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийИталияВ мире
 
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