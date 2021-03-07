https://ria.ru/20210307/avariya-1600260319.html

В КБР один человек погиб в результате ДТП

В КБР один человек погиб в результате ДТП

Один человек погиб, три автомашины сгорели в результате ДТП на федеральной автодороге "Кавказ" на территории Кабардино-Балкарии утром в воскресенье, сообщает... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T10:49

2021-03-07T10:49

2021-03-07T10:49

угибдд

происшествия

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НАЛЬЧИК, 7 мар – РИА Новости. Один человек погиб, три автомашины сгорели в результате ДТП на федеральной автодороге "Кавказ" на территории Кабардино-Балкарии утром в воскресенье, сообщает региональное УГИБДД.Уточняется, что в результате ДТП 42-летний водитель Газели погиб, все три автомобиля сгорели. Пожар потушили сотрудники республиканской противопожарно-спасательной службы.

https://ria.ru/20210307/avariya-1600260039.html

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2021

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угибдд, происшествия