В КБР один человек погиб в результате ДТП
НАЛЬЧИК, 7 мар – РИА Новости. Один человек погиб, три автомашины сгорели в результате ДТП на федеральной автодороге "Кавказ" на территории Кабардино-Балкарии утром в воскресенье, сообщает региональное УГИБДД.
"Около 5.00 мск в воскресенье на автодороге "Кавказ" (обход Пятигорска) произошло столкновение попутно следовавших автомашин Toyota Camry, Газель и Hyundai Solaris. По предварительным данным, 34-летний водитель Toyota из-за несоблюдения безопасной дистанции допустил столкновение с Газелью. После этого Газель опрокинулась, и в нее врезался Hyundai Solaris", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в результате ДТП 42-летний водитель Газели погиб, все три автомобиля сгорели. Пожар потушили сотрудники республиканской противопожарно-спасательной службы.
"Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа", - отмечает ведомство.