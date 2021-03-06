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Жириновский предложил Зеленскому замену Саакашвили
Жириновский предложил Зеленскому замену Саакашвили
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит разбрасываться такими кадрами, как Михаил Саакашвили, ему также нужно взять к себе в команду Михаила... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T15:42
2021-03-06T21:51
петр порошенко
юкос
платон лебедев
лдпр
владимир зеленский
михаил саакашвили
михаил ходорковский
польша
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит разбрасываться такими кадрами, как Михаил Саакашвили, ему также нужно взять к себе в команду Михаила Ходорковского, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Так российский политик прокомментировал исключение экс-президента Грузии из украинского Совета по градостроительству."Это ошибка. Нельзя разбрасываться ценными кадрами. Саакашвили достоин не только того, чтобы быть членом этого cовета, но мог бы и все правительство возглавить, стать генерал-губернатором украинской колонии, и от него было бы больше пользы, чем от всех остальных украинских министров. Надо подумать Зеленскому, может, вернуть его?" — написал Жириновский в Telegram.Как отметил лидер ЛДПР, он надеется, что Саакашвили "еще сыграет свою значимую роль"."Надо быть аккуратнее с кадрами, выращенными в советский период, — это самые талантливые люди. Вместо того чтобы увольнять Саакашвили, лучше бы еще в команду взял Михаила Ходорковского", — заключил Жириновский.
https://ria.ru/20210306/ukraina-1600168942.html
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петр порошенко, юкос, платон лебедев, лдпр, владимир зеленский, михаил саакашвили, михаил ходорковский, польша, одесская область, грузия, украина, в мире

Жириновский предложил Зеленскому замену Саакашвили

15:42 06.03.2021 (обновлено: 21:51 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит разбрасываться такими кадрами, как Михаил Саакашвили, ему также нужно взять к себе в команду Михаила Ходорковского, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Так российский политик прокомментировал исключение экс-президента Грузии из украинского Совета по градостроительству.
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"Это ошибка. Нельзя разбрасываться ценными кадрами. Саакашвили достоин не только того, чтобы быть членом этого cовета, но мог бы и все правительство возглавить, стать генерал-губернатором украинской колонии, и от него было бы больше пользы, чем от всех остальных украинских министров. Надо подумать Зеленскому, может, вернуть его?" — написал Жириновский в Telegram.
Как отметил лидер ЛДПР, он надеется, что Саакашвили "еще сыграет свою значимую роль".
"Надо быть аккуратнее с кадрами, выращенными в советский период, — это самые талантливые люди. Вместо того чтобы увольнять Саакашвили, лучше бы еще в команду взял Михаила Ходорковского", — заключил Жириновский.
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Петр ПорошенкоЮКОСПлатон ЛебедевЛДПРВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиМихаил ХодорковскийПольшаОдесская областьГрузияУкраинаВ мире
 
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