https://ria.ru/20210306/zhirinovskiy-1600209168.html

Жириновский предложил Зеленскому замену Саакашвили

Жириновский предложил Зеленскому замену Саакашвили

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит разбрасываться такими кадрами, как Михаил Саакашвили, ему также нужно взять к себе в команду Михаила... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T15:42

2021-03-06T15:42

2021-03-06T21:51

петр порошенко

юкос

платон лебедев

лдпр

владимир зеленский

михаил саакашвили

михаил ходорковский

польша

одесская область

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит разбрасываться такими кадрами, как Михаил Саакашвили, ему также нужно взять к себе в команду Михаила Ходорковского, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Так российский политик прокомментировал исключение экс-президента Грузии из украинского Совета по градостроительству."Это ошибка. Нельзя разбрасываться ценными кадрами. Саакашвили достоин не только того, чтобы быть членом этого cовета, но мог бы и все правительство возглавить, стать генерал-губернатором украинской колонии, и от него было бы больше пользы, чем от всех остальных украинских министров. Надо подумать Зеленскому, может, вернуть его?" — написал Жириновский в Telegram.Как отметил лидер ЛДПР, он надеется, что Саакашвили "еще сыграет свою значимую роль"."Надо быть аккуратнее с кадрами, выращенными в советский период, — это самые талантливые люди. Вместо того чтобы увольнять Саакашвили, лучше бы еще в команду взял Михаила Ходорковского", — заключил Жириновский.

https://ria.ru/20210306/ukraina-1600168942.html

https://ria.ru/20210301/zelenskiy-1599520771.html

польша

одесская область

грузия

украина

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