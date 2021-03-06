https://ria.ru/20210306/yaponiya-1600199791.html

Читатели японского СМИ вспомнили помощь СССР и выступили за "Спутник V"

Читатели японского СМИ вспомнили помощь СССР и выступили за "Спутник V"

Читатели японской ежедневной газеты Mainichi Shimbun в комментариях под статьей, посвященной выступлению российского посла в Японии Михаила Галузина в одной из... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-06T14:19

2021-03-06T14:19

2021-03-07T01:36

ссср

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

михаил галузин

европа

япония

в мире

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Читатели японской ежедневной газеты Mainichi Shimbun в комментариях под статьей, посвященной выступлению российского посла в Японии Михаила Галузина в одной из программ местного телеканала, поддержали идею использовать в стране вакцину против COVID-19 "Спутник V".Так, по словам посла, Россия не только может экспортировать препарат, но и передать технологии и даже организовать совместное производство вакцины. Как отмечается, в японском правительстве подтвердили факт обращения России с предложением по вакцине.Один из пользователей под ником tur отметил, что нужно обязательно организовать процесс одобрения российской и китайской вакцины в Японии.Еще один пользователь подметил тот факт, что в Европе "Спутник V" уже проходит аккредитацию и регистрацию, а в каких-то странах ЕС его уже применяют. "Японии нужно постепенно отходить от своих представлений о том, что западно-американское — самое лучшее в мире!" — пишет galla.С ней солидарен и другой комментатор под ником mit: он сравнил вакцины с кошкой, отметив, что ее происхождение — американское или российское — не важно, "лишь бы хорошо ловила мышей".По мнению pdz, российская вакцина "Спутник V" показала хорошие результаты, а в Японии ситуация с западными вакцинами "провалилась". Отмечая тот факт, что пандемия может продлиться еще долго, а после COVID-19 может прийти другой вирус, автор комментария предложил получить технологию производства российского препарата."Россия и сейчас остается передовой в смысле разработки вакцин. Не признавать этого и отворачиваться от российской антиковидной вакцины — это значит не признавать реалии нашего времени", — пишет ceg, подчеркнув, что Япония в плане разработки вакцин превратилась в отсталую страну.Также и другие комментаторы поддержали использование "Спутника V" в Японии, так как речь идет о жизнях людей.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210306/sputnik-v-1600169588.html

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ссср, вакцина "спутник v", россия, михаил галузин, европа, япония, в мире