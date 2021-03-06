Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210306/yaponiya-1600199791.html
Читатели японского СМИ вспомнили помощь СССР и выступили за "Спутник V"
Читатели японского СМИ вспомнили помощь СССР и выступили за "Спутник V"
Читатели японской ежедневной газеты Mainichi Shimbun в комментариях под статьей, посвященной выступлению российского посла в Японии Михаила Галузина в одной из... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-06T14:19
2021-03-07T01:36
ссср
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
михаил галузин
европа
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599762493_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_1d1b34f27e3bf2146d7ceb14e0f440e0.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Читатели японской ежедневной газеты Mainichi Shimbun в комментариях под статьей, посвященной выступлению российского посла в Японии Михаила Галузина в одной из программ местного телеканала, поддержали идею использовать в стране вакцину против COVID-19 "Спутник V".Так, по словам посла, Россия не только может экспортировать препарат, но и передать технологии и даже организовать совместное производство вакцины. Как отмечается, в японском правительстве подтвердили факт обращения России с предложением по вакцине.Один из пользователей под ником tur отметил, что нужно обязательно организовать процесс одобрения российской и китайской вакцины в Японии.Еще один пользователь подметил тот факт, что в Европе "Спутник V" уже проходит аккредитацию и регистрацию, а в каких-то странах ЕС его уже применяют. "Японии нужно постепенно отходить от своих представлений о том, что западно-американское — самое лучшее в мире!" — пишет galla.С ней солидарен и другой комментатор под ником mit: он сравнил вакцины с кошкой, отметив, что ее происхождение — американское или российское — не важно, "лишь бы хорошо ловила мышей".По мнению pdz, российская вакцина "Спутник V" показала хорошие результаты, а в Японии ситуация с западными вакцинами "провалилась". Отмечая тот факт, что пандемия может продлиться еще долго, а после COVID-19 может прийти другой вирус, автор комментария предложил получить технологию производства российского препарата."Россия и сейчас остается передовой в смысле разработки вакцин. Не признавать этого и отворачиваться от российской антиковидной вакцины — это значит не признавать реалии нашего времени", — пишет ceg, подчеркнув, что Япония в плане разработки вакцин превратилась в отсталую страну.Также и другие комментаторы поддержали использование "Спутника V" в Японии, так как речь идет о жизнях людей.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210306/sputnik-v-1600169588.html
ссср
россия
европа
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599762493_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_1d4ef38cf63086c3628f9d62386a1a31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ссср, вакцина "спутник v", россия, михаил галузин, европа, япония, в мире

Читатели японского СМИ вспомнили помощь СССР и выступили за "Спутник V"

14:19 06.03.2021 (обновлено: 01:36 07.03.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Читатели японской ежедневной газеты Mainichi Shimbun в комментариях под статьей, посвященной выступлению российского посла в Японии Михаила Галузина в одной из программ местного телеканала, поддержали идею использовать в стране вакцину против COVID-19 "Спутник V".
Так, по словам посла, Россия не только может экспортировать препарат, но и передать технологии и даже организовать совместное производство вакцины. Как отмечается, в японском правительстве подтвердили факт обращения России с предложением по вакцине.
Один из пользователей под ником tur отметил, что нужно обязательно организовать процесс одобрения российской и китайской вакцины в Японии.
"И все же нельзя забывать, что в 1960-х годах бывший Советский Союз спас Японию от страшной эпидемии полиомиелита, сохранив жизни многим тысячам и даже миллионам наших детей", — напоминает комментатор iri.
Еще один пользователь подметил тот факт, что в Европе "Спутник V" уже проходит аккредитацию и регистрацию, а в каких-то странах ЕС его уже применяют.
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
Вчера, 03:14Распространение коронавируса
Премьер Словакии Матович исключил возможность отказа от "Спутника V"
"Японии нужно постепенно отходить от своих представлений о том, что западно-американское — самое лучшее в мире!" — пишет galla.
С ней солидарен и другой комментатор под ником mit: он сравнил вакцины с кошкой, отметив, что ее происхождение — американское или российское — не важно, "лишь бы хорошо ловила мышей".
По мнению pdz, российская вакцина "Спутник V" показала хорошие результаты, а в Японии ситуация с западными вакцинами "провалилась". Отмечая тот факт, что пандемия может продлиться еще долго, а после COVID-19 может прийти другой вирус, автор комментария предложил получить технологию производства российского препарата.
"Россия и сейчас остается передовой в смысле разработки вакцин. Не признавать этого и отворачиваться от российской антиковидной вакцины — это значит не признавать реалии нашего времени", — пишет ceg, подчеркнув, что Япония в плане разработки вакцин превратилась в отсталую страну.
Также и другие комментаторы поддержали использование "Спутника V" в Японии, так как речь идет о жизнях людей.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>
 
Распространение коронавирусаСССРВакцина "Спутник V"РоссияМихаил ГалузинЕвропаЯпонияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Россиянам рассказали, как повысить размер будущей пенсии
04:32Ректор РАНХиГС назвал условие для роста зарплат в 2021 году
04:10Врач рассказал, кому нельзя жить в небоскребах
04:08Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам
04:00Эксперты рассказали, куда туристы отправятся на 8 Марта
03:44Диетологи предложили рецепты полезных для здоровья блинов
03:37В "Ростехе" высоко оценили точность стрельбы российских гаубиц
03:34В Москве освободили участок Садового кольца где произошло ДТП
03:20Диетолог рассказала, чем заменить варенье к блинам в Масленицу
03:15Российские врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны
03:07Названа рекордная цена на единственный в США ВАЗ-2110
03:07Ученый раскрыл подробности первой российской миссии на Венеру
02:59Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
02:21Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию
02:16Эксперт объяснил, какие слова не стоит искать в Сети
02:15Остывший кофе может быть вреден
01:18Гематолог рассказала о связи между группой крови и риском развития рака
01:15Эксперт назвал самый выгодный цвет машины
01:12В результате ДТП в центре Москвы пострадали четыре человека
00:57В Минтруде объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек
Лента новостейМолния