Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210306/volodin-1600218371.html
Володин: повышение пенсионного возраста не рассматривается
Володин: повышение пенсионного возраста не рассматривается
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин опроверг заявления о возможности повышения пенсионного возраста в России: такой темы в повестке нет, а... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T17:34
2021-03-06T19:02
госдума рф
вячеслав володин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_9275238c7a8cda1fa0c6b1dc3a6359da.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин опроверг заявления о возможности повышения пенсионного возраста в России: такой темы в повестке нет, а приближающиеся выборы не должны стать поводом для заявлений, не имеющих под собой оснований.Ранее один из депутатов КПРФ заявил, что после выборов в Госдуму может быть поднят вопрос о повышении пенсионного возраста.Спикер палаты подчеркнул, что на недавней встрече с президентом депутаты обсуждали меры поддержки пенсионеров, в том числе, индексацию пенсий работающим пенсионерам.Володин также напомнил, что за последние годы был принят ряд законов, направленных на адресную поддержку пенсионеров: в частности, они освобождены от налога на имущество, для различных категорий пенсионеров введены льготы на проезд, на лекарственное обеспечение, на протезирование. Кроме того, отметил спикер Думы, для неработающих пенсионеров действуют льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и капремонта, также отдельно в каждом регионе установлен перечень услуг адресной социальной поддержки. Депутаты будут продолжать работу в этом направлении, добавил Володин.
https://ria.ru/20210306/pensionery-1600202482.html
https://ria.ru/20210305/pensiya-1600002006.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_2d703d3cbf02529d93453ab90e4ffe38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, вячеслав володин, общество

Володин: повышение пенсионного возраста не рассматривается

17:34 06.03.2021 (обновлено: 19:02 06.03.2021)
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин опроверг заявления о возможности повышения пенсионного возраста в России: такой темы в повестке нет, а приближающиеся выборы не должны стать поводом для заявлений, не имеющих под собой оснований.
Ранее один из депутатов КПРФ заявил, что после выборов в Госдуму может быть поднят вопрос о повышении пенсионного возраста.

"Приближающиеся выборы не должны стать поводом для заявлений, не имеющих под собой оснований. Этой темы у нас в повестке нет, вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривается", - сказал Володин, слова которого цитирует сайт ГД.

Спикер палаты подчеркнул, что на недавней встрече с президентом депутаты обсуждали меры поддержки пенсионеров, в том числе, индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Работа пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
Вчера, 14:29
Песков ответил на заявление депутата о повышении пенсионного возраста
Володин также напомнил, что за последние годы был принят ряд законов, направленных на адресную поддержку пенсионеров: в частности, они освобождены от налога на имущество, для различных категорий пенсионеров введены льготы на проезд, на лекарственное обеспечение, на протезирование. Кроме того, отметил спикер Думы, для неработающих пенсионеров действуют льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и капремонта, также отдельно в каждом регионе установлен перечень услуг адресной социальной поддержки. Депутаты будут продолжать работу в этом направлении, добавил Володин.

"Не надо в своем стремлении к власти придумывать проблемы, пугая ими людей, особенно старшего возраста. Тем более это недопустимо для депутатов, на которых лежит особая ответственность", - подытожил спикер ГД.

Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 02:16
Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России
 
Госдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Россиянам рассказали, как повысить размер будущей пенсии
04:32Ректор РАНХиГС назвал условие для роста зарплат в 2021 году
04:10Врач рассказал, кому нельзя жить в небоскребах
04:08Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам
04:00Эксперты рассказали, куда туристы отправятся на 8 Марта
03:44Диетологи предложили рецепты полезных для здоровья блинов
03:37В "Ростехе" высоко оценили точность стрельбы российских гаубиц
03:34В Москве освободили участок Садового кольца где произошло ДТП
03:20Диетолог рассказала, чем заменить варенье к блинам в Масленицу
03:15Российские врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны
03:07Названа рекордная цена на единственный в США ВАЗ-2110
03:07Ученый раскрыл подробности первой российской миссии на Венеру
02:59Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
02:21Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию
02:16Эксперт объяснил, какие слова не стоит искать в Сети
02:15Остывший кофе может быть вреден
01:18Гематолог рассказала о связи между группой крови и риском развития рака
01:15Эксперт назвал самый выгодный цвет машины
01:12В результате ДТП в центре Москвы пострадали четыре человека
00:57В Минтруде объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек
Лента новостейМолния