https://ria.ru/20210306/volodin-1600218371.html

Володин: повышение пенсионного возраста не рассматривается

Володин: повышение пенсионного возраста не рассматривается

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин опроверг заявления о возможности повышения пенсионного возраста в России: такой темы в повестке нет, а... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T17:34

2021-03-06T17:34

2021-03-06T19:02

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин опроверг заявления о возможности повышения пенсионного возраста в России: такой темы в повестке нет, а приближающиеся выборы не должны стать поводом для заявлений, не имеющих под собой оснований.Ранее один из депутатов КПРФ заявил, что после выборов в Госдуму может быть поднят вопрос о повышении пенсионного возраста.Спикер палаты подчеркнул, что на недавней встрече с президентом депутаты обсуждали меры поддержки пенсионеров, в том числе, индексацию пенсий работающим пенсионерам.Володин также напомнил, что за последние годы был принят ряд законов, направленных на адресную поддержку пенсионеров: в частности, они освобождены от налога на имущество, для различных категорий пенсионеров введены льготы на проезд, на лекарственное обеспечение, на протезирование. Кроме того, отметил спикер Думы, для неработающих пенсионеров действуют льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и капремонта, также отдельно в каждом регионе установлен перечень услуг адресной социальной поддержки. Депутаты будут продолжать работу в этом направлении, добавил Володин.

https://ria.ru/20210306/pensionery-1600202482.html

https://ria.ru/20210305/pensiya-1600002006.html

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госдума рф, вячеслав володин, общество