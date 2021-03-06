https://ria.ru/20210306/stena-1600216525.html

В Кисловодске рухнула стена в ремонтируемом санатории, погиб один человек

В Кисловодске рухнула стена в ремонтируемом санатории, погиб один человек

Фрагмент стены обрушился на территории закрытого на реконструкцию санатория в Кисловодске, при разборе завалов обнаружено тело мужчины, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T17:12

2021-03-06T17:12

2021-03-06T17:12

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кисловодск

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 6 мар - РИА Новости. Фрагмент стены обрушился на территории закрытого на реконструкцию санатория в Кисловодске, при разборе завалов обнаружено тело мужчины, сообщает ГУ МЧС по региону."В 12.45 поступила информация об обрушении фрагмента стены по адресу: город Кисловодск, улица Реброва, 15, здание санатория "Кисловодск", неэксплуатируемое, находится на реконструкции. При разборе завалов обнаружен труп мужчины", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают спасатели и кинологический расчет.

https://ria.ru/20200701/1573755935.html

россия

кисловодск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кисловодск, происшествия