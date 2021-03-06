https://ria.ru/20210306/sluzhby-1600214887.html

Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за циклона

Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за циклона

Городские коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снега и сильного ветра, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра в... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T16:55

2021-03-06T16:55

2021-03-06T17:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Городские коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снега и сильного ветра, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести коммунальные службы в режим повышенной готовности. "Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и последующей уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов", - отметил Бирюков.По его словам, в воскресенье утром коммунальная техника приступит к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололедной обработкой. На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.Заместитель мэра сообщил, что особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.Глава комплекса городского хозяйства призвал водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, горожан - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили.

https://ria.ru/20210306/davlenie-1600203709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва