Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за циклона
16:55 06.03.2021 (обновлено: 17:00 06.03.2021)
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Городские коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снега и сильного ветра, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.
"В соответствии с прогнозом погоды, во второй половине ночи и до вечера воскресенья при температуре до минус 7 градусов ожидаются снег, местами сильный, метель, усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Расчетный прирост снега составит до 5 сантиметров, на дорогах возможны гололедица и снежные заносы", - заявил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести коммунальные службы в режим повышенной готовности. "Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и последующей уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов", - отметил Бирюков.
По его словам, в воскресенье утром коммунальная техника приступит к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололедной обработкой. На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.
Заместитель мэра сообщил, что особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.
"Для уборки выпавшего снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки", - уточнил он.
Глава комплекса городского хозяйства призвал водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, горожан - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили.