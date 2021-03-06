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Губернатор Петербурга рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
Губернатор Петербурга рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что хорошо себя чувствует после прививки от COVID-19. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T17:23
2021-03-06T17:23
2021-03-06T17:25
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что хорошо себя чувствует после прививки от COVID-19.Ранее сообщалось, что Беглов привился первым компонентом вакцины от коронавируса.Он рекомендовал всем привиться."У нас нет другого пути: это соблюдение необходимых санитарных норм и, конечно, прививка. Она все-таки большинство обезопасит от заражения. У нас впереди дачный сезон. Для нас важно, чтобы все дачники привились, чтобы они спокойно смогли себя чувствовать… Ну и летом к нам приедут уже и туристы, поэтому нам нужно создать коллективный иммунитет. Если его создадим, тогда мы избежим третьей волны и город сможет жить нормальной жизнью, без таких ограничений, как в других субъектах или странах", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20210305/vaktsinatsiya-1600110355.html
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россия, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
сообщил, что хорошо себя чувствует после прививки от COVID-19
.
Ранее сообщалось, что Беглов привился первым компонентом вакцины от коронавируса.
"У меня сегодня как раз седьмой день после прививки, чувствую себя хорошо, никаких симптомов у меня нет, на рабочем месте", - сказал Беглов журналистам.
Он рекомендовал всем привиться.
"У нас нет другого пути: это соблюдение необходимых санитарных норм и, конечно, прививка. Она все-таки большинство обезопасит от заражения. У нас впереди дачный сезон. Для нас важно, чтобы все дачники привились, чтобы они спокойно смогли себя чувствовать… Ну и летом к нам приедут уже и туристы, поэтому нам нужно создать коллективный иммунитет. Если его создадим, тогда мы избежим третьей волны и город сможет жить нормальной жизнью, без таких ограничений, как в других субъектах или странах", - добавил губернатор.