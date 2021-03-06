Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210306/privivka-1600217443.html
Губернатор Петербурга рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
Губернатор Петербурга рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что хорошо себя чувствует после прививки от COVID-19. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T17:23
2021-03-06T17:25
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574846952_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_a138dec0d008eea95cd1b966d6a89a3c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что хорошо себя чувствует после прививки от COVID-19.Ранее сообщалось, что Беглов привился первым компонентом вакцины от коронавируса.Он рекомендовал всем привиться."У нас нет другого пути: это соблюдение необходимых санитарных норм и, конечно, прививка. Она все-таки большинство обезопасит от заражения. У нас впереди дачный сезон. Для нас важно, чтобы все дачники привились, чтобы они спокойно смогли себя чувствовать… Ну и летом к нам приедут уже и туристы, поэтому нам нужно создать коллективный иммунитет. Если его создадим, тогда мы избежим третьей волны и город сможет жить нормальной жизнью, без таких ограничений, как в других субъектах или странах", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20210305/vaktsinatsiya-1600110355.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574846952_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_fe60a5fb2626dd22a56b819ed8f5fe3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество

Губернатор Петербурга рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19

17:23 06.03.2021 (обновлено: 17:25 06.03.2021)
 
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что хорошо себя чувствует после прививки от COVID-19.
Ранее сообщалось, что Беглов привился первым компонентом вакцины от коронавируса.
"У меня сегодня как раз седьмой день после прививки, чувствую себя хорошо, никаких симптомов у меня нет, на рабочем месте", - сказал Беглов журналистам.
Он рекомендовал всем привиться.
"У нас нет другого пути: это соблюдение необходимых санитарных норм и, конечно, прививка. Она все-таки большинство обезопасит от заражения. У нас впереди дачный сезон. Для нас важно, чтобы все дачники привились, чтобы они спокойно смогли себя чувствовать… Ну и летом к нам приедут уже и туристы, поэтому нам нужно создать коллективный иммунитет. Если его создадим, тогда мы избежим третьей волны и город сможет жить нормальной жизнью, без таких ограничений, как в других субъектах или странах", - добавил губернатор.
Пункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ Щелковский - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 16:49Распространение коронавируса
Голикова оценила ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в России
 
Распространение коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Россиянам рассказали, как повысить размер будущей пенсии
04:32Ректор РАНХиГС назвал условие для роста зарплат в 2021 году
04:10Врач рассказал, кому нельзя жить в небоскребах
04:08Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам
04:00Эксперты рассказали, куда туристы отправятся на 8 Марта
03:44Диетологи предложили рецепты полезных для здоровья блинов
03:37В "Ростехе" высоко оценили точность стрельбы российских гаубиц
03:34В Москве освободили участок Садового кольца где произошло ДТП
03:20Диетолог рассказала, чем заменить варенье к блинам в Масленицу
03:15Российские врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны
03:07Названа рекордная цена на единственный в США ВАЗ-2110
03:07Ученый раскрыл подробности первой российской миссии на Венеру
02:59Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
02:21Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию
02:16Эксперт объяснил, какие слова не стоит искать в Сети
02:15Остывший кофе может быть вреден
01:18Гематолог рассказала о связи между группой крови и риском развития рака
01:15Эксперт назвал самый выгодный цвет машины
01:12В результате ДТП в центре Москвы пострадали четыре человека
00:57В Минтруде объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек
Лента новостейМолния