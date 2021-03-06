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Названы приложения, которые больше всего собирают данные пользователей
Названы приложения, которые больше всего собирают данные пользователей
Instagram больше других приложений передает данные пользователей третьим лицам. К такому выводу пришли в компании pCloud, занимающейся кибербезопасностью. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T10:14
2021-03-06T10:14
facebook
netflix
кибербезопасность
telegram (приложение)
instagram, inc.
instagram
microsoft corporation
youtube
forbes
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Instagram больше других приложений передает данные пользователей третьим лицам. К такому выводу пришли в компании pCloud, занимающейся кибербезопасностью.Отмечается, что приложения по разным причинам собирают данные пользователей: одна из них — попытка исправить ошибки и улучшить их работу. Кроме того, эта информация используются и для показа рекламы на платформах. Это делается путем передачи данных третьим лицам. Как показало исследование, так поступают более половины всех приложений. Третьи стороны могут быть связаны с компанией, которая занимается выпуском приложения, или же они могут просто платить за доступ к данным. Как поясняется, программы могут собирать и обмениваться не только личной информацией, но и историей поисковых запросов.Эксперты пришли к выводу, что Instagram делится 79 процентами данных пользователей, в том числе историей просмотров и личной информацией, а также сведениями о покупках.Специалист по цифровому маркетингу Иван Димитров пояснил Forbes, что приложениям иногда нужно передать определенные данные третьим лицам для того, чтобы помочь им предоставлять свои услуги. Однако, как он подчеркнул, пугающее количество программ делает это для собственной выгоды, а не ради своих пользователей."Неудивительно, что в вашей ленте так много продвигаемого контента", — говорится в исследовании.Кроме того, эксперты заявили, что при миллиарде пользователей в месяц, факт того, что Instagram является центром обмена такого объема данных неосведомленных пользователей, вызывает беспокойство.Далее в списке pCloud идет Facebook, передающий 57 процентов данных. Платформа YouTube, как указывается, делится 42 процентами данных — их используют для информирования о типах рекламы, которые пользователи видят до и во время просмотра видео.Как пояснили в pCloud, около 80 процентов приложений используют данные пользователей для продвижения продуктов как в самой программе, так и за ее пределами.Компания также выделила приложения, которые собирают меньше всего данных или вообще этого не делают, например: Skype, Microsoft Teams, Clubhouse, Netflix, Signal и Telegram.
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facebook, netflix, кибербезопасность, telegram (приложение), instagram, inc., instagram, microsoft corporation, youtube, forbes, skype, технологии, безопасность

Названы приложения, которые больше всего собирают данные пользователей

10:14 06.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Instagram больше других приложений передает данные пользователей третьим лицам. К такому выводу пришли в компании pCloud, занимающейся кибербезопасностью.
Отмечается, что приложения по разным причинам собирают данные пользователей: одна из них — попытка исправить ошибки и улучшить их работу. Кроме того, эта информация используются и для показа рекламы на платформах. Это делается путем передачи данных третьим лицам. Как показало исследование, так поступают более половины всех приложений. Третьи стороны могут быть связаны с компанией, которая занимается выпуском приложения, или же они могут просто платить за доступ к данным. Как поясняется, программы могут собирать и обмениваться не только личной информацией, но и историей поисковых запросов.
Эксперты пришли к выводу, что Instagram делится 79 процентами данных пользователей, в том числе историей просмотров и личной информацией, а также сведениями о покупках.
Специалист по цифровому маркетингу Иван Димитров пояснил Forbes, что приложениям иногда нужно передать определенные данные третьим лицам для того, чтобы помочь им предоставлять свои услуги. Однако, как он подчеркнул, пугающее количество программ делает это для собственной выгоды, а не ради своих пользователей.
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"Неудивительно, что в вашей ленте так много продвигаемого контента", — говорится в исследовании.
Кроме того, эксперты заявили, что при миллиарде пользователей в месяц, факт того, что Instagram является центром обмена такого объема данных неосведомленных пользователей, вызывает беспокойство.
Далее в списке pCloud идет Facebook, передающий 57 процентов данных. Платформа YouTube, как указывается, делится 42 процентами данных — их используют для информирования о типах рекламы, которые пользователи видят до и во время просмотра видео.

"Такие гиганты, как Instagram и Facebook, стремятся собрать как можно больше информации о пользователях, вместо того, чтобы уделять внимание защите конфиденциальности своих пользователей", — подчеркнул Димитров.

Как пояснили в pCloud, около 80 процентов приложений используют данные пользователей для продвижения продуктов как в самой программе, так и за ее пределами.
Компания также выделила приложения, которые собирают меньше всего данных или вообще этого не делают, например: Skype, Microsoft Teams, Clubhouse, Netflix, Signal и Telegram.
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