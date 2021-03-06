https://ria.ru/20210306/pensionnyy-vozrast-1600213790.html

Песков опроверг сообщения о планах вновь повысить пенсионный возраст

Песков опроверг сообщения о планах вновь повысить пенсионный возраст

Вопрос о возможном увеличении пенсионного возраста в России не стоит на повестке дня, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T16:45

2021-03-06T16:45

2021-03-06T16:45

адальби шхагошев

пенсии

валерий рязанский

совет федерации рф

госдума рф

единая россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Вопрос о возможном увеличении пенсионного возраста в России не стоит на повестке дня, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.Так он прокомментировал высказывание одного из депутатов от КПРФ о том, что после выборов в Госдуму этот вопрос вновь будет поднят."Это абсолютное неправильное заявление", — добавил пресс-секретарь президента.В свою очередь, первый зампред думской фракции "Единой России" Адальби Шхагошев в разговоре с РИА Новости назвал высказывание своего коллеги проявлением "политического синдрома"."Безнравственно, на мой взгляд, именно то, что, используя чувствительные темы, добиваться сейчас хоть какого-то притягивания сторонников. Видимо, там какие-то проблемы настолько серьезные, что без всяких доказательств приводятся такие факты и заявления и вводится масса людей в заблуждение. Невзрачный пиар", — подчеркнул политик.Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский посчитал заявление представителя коммунистов "ничем не подтвержденной страшилкой", связанной со скорым началом предвыборной кампании.В интервью РИА Новости он напомнил, что в России в 2018 году впервые за почти 90 лет уже повысили пенсионный возраст."Так что, может быть, пенсионный возраст и поднимут еще раз, но через 90 лет, не раньше", — заключил сенатор.

https://ria.ru/20210302/pensii-1599612942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

адальби шхагошев, пенсии, валерий рязанский, совет федерации рф, госдума рф, единая россия, дмитрий песков