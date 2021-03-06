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Песков опроверг сообщения о планах вновь повысить пенсионный возраст
Песков опроверг сообщения о планах вновь повысить пенсионный возраст
Вопрос о возможном увеличении пенсионного возраста в России не стоит на повестке дня, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T16:45
2021-03-06T16:45
адальби шхагошев
пенсии
валерий рязанский
совет федерации рф
госдума рф
единая россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Вопрос о возможном увеличении пенсионного возраста в России не стоит на повестке дня, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.Так он прокомментировал высказывание одного из депутатов от КПРФ о том, что после выборов в Госдуму этот вопрос вновь будет поднят."Это абсолютное неправильное заявление", — добавил пресс-секретарь президента.В свою очередь, первый зампред думской фракции "Единой России" Адальби Шхагошев в разговоре с РИА Новости назвал высказывание своего коллеги проявлением "политического синдрома"."Безнравственно, на мой взгляд, именно то, что, используя чувствительные темы, добиваться сейчас хоть какого-то притягивания сторонников. Видимо, там какие-то проблемы настолько серьезные, что без всяких доказательств приводятся такие факты и заявления и вводится масса людей в заблуждение. Невзрачный пиар", — подчеркнул политик.Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский посчитал заявление представителя коммунистов "ничем не подтвержденной страшилкой", связанной со скорым началом предвыборной кампании.В интервью РИА Новости он напомнил, что в России в 2018 году впервые за почти 90 лет уже повысили пенсионный возраст."Так что, может быть, пенсионный возраст и поднимут еще раз, но через 90 лет, не раньше", — заключил сенатор.
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адальби шхагошев, пенсии, валерий рязанский, совет федерации рф, госдума рф, единая россия, дмитрий песков

Песков опроверг сообщения о планах вновь повысить пенсионный возраст

16:45 06.03.2021
 
© РИА Новости / Денис АбрамовПосетитель в отделении пенсионного фонда
Посетитель в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Вопрос о возможном увеличении пенсионного возраста в России не стоит на повестке дня, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал высказывание одного из депутатов от КПРФ о том, что после выборов в Госдуму этот вопрос вновь будет поднят.
"Это абсолютное неправильное заявление", — добавил пресс-секретарь президента.
В свою очередь, первый зампред думской фракции "Единой России" Адальби Шхагошев в разговоре с РИА Новости назвал высказывание своего коллеги проявлением "политического синдрома".
"Безнравственно, на мой взгляд, именно то, что, используя чувствительные темы, добиваться сейчас хоть какого-то притягивания сторонников. Видимо, там какие-то проблемы настолько серьезные, что без всяких доказательств приводятся такие факты и заявления и вводится масса людей в заблуждение. Невзрачный пиар", — подчеркнул политик.
Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский посчитал заявление представителя коммунистов "ничем не подтвержденной страшилкой", связанной со скорым началом предвыборной кампании.
В интервью РИА Новости он напомнил, что в России в 2018 году впервые за почти 90 лет уже повысили пенсионный возраст.
"Так что, может быть, пенсионный возраст и поднимут еще раз, но через 90 лет, не раньше", — заключил сенатор.
Посетители в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 15:52
В правительстве не поддержали проект о снижении пенсионного возраста
 
Адальби ШхагошевПенсииВалерий РязанскийСовет Федерации РФГосдума РФЕдиная РоссияДмитрий Песков
 
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