https://ria.ru/20210306/otnosheniya-1600174682.html

Израильская оппозиция отметила важность хороших отношений с Россией

Израильская оппозиция отметила важность хороших отношений с Россией

Израилю важно быть в хороших отношениях с Россией, так как обе страны объединяют общие интересы, в том числе в вопросах региональный безопасности, заявил в... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T08:32

2021-03-06T08:32

2021-03-06T08:32

россия

кнессет израиля

биньямин нетаньяху

израиль

в мире

политика

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар - РИА Новости. Израилю важно быть в хороших отношениях с Россией, так как обе страны объединяют общие интересы, в том числе в вопросах региональный безопасности, заявил в интервью РИА Новости лидер крупнейшей израильской оппозиционной партии "Еш Атид" Яир Лапид.По мнению Лапида, Россию и Израиль связывают также общие культурные корни и важные экономические отношения. "Тут более миллиона русскоязычных граждан, они имеют серьезный вес в нашей культуре. Да и в Израиле каждый культурный человек вырос на Толстом и Достоевском... Я недавно завтракал у российского посла, мы много говорили об отношениях между странами. Они всегда будут хорошими, и это связано не только с человеческим фактором", - сказал лидер парламентской оппозиции.Позицию преемственности политики в отношениях с Россией лидер крупнейшей израильской оппозиционной партии, претендующий на кресло премьера, сформулировал в предверии досрочных выборов в Кнессет 24-го созыва, которые назначены на 23 марта.Кнессет 23-го созыва проголосовал за самороспуск после того, как правительственная коалиция во главе с Беньямином Нетаньяху так и не смогла провести в парламенте бюджет на 2020 год в установленные сроки. Основным коалиционным партнером в нынешнем правительстве у партии "Ликуд" был блок "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим начальником генштаба Израиля Бени Ганцем, который по условиям коалиционного соглашения должен был стать премьер-министром по ротации.Партия Лапида "Еш Атид" первоначально входила в блок "Кахоль-Лаван" на выборах в Кнессет 23-го созыва, однако ушла в оппозицию после того, как Ганц согласился войти в правительство Нетаньяху. На выборах в Кнессет 24-го созыва Лапид намерен составить конкуренцию Нетаньяху в борьбе за пост премьер-министра.

https://ria.ru/20210113/netanyakhu-1592923350.html

https://ria.ru/20210122/izrail-1594105936.html

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россия, кнессет израиля, биньямин нетаньяху, израиль, в мире, политика