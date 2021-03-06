Израильская оппозиция отметила важность хороших отношений с Россией
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар - РИА Новости. Израилю важно быть в хороших отношениях с Россией, так как обе страны объединяют общие интересы, в том числе в вопросах региональный безопасности, заявил в интервью РИА Новости лидер крупнейшей израильской оппозиционной партии "Еш Атид" Яир Лапид.
"Для государства Израиль очень важно быть в хороших отношениях с Россией. Отношения между странами базируются на общих интересах. И у нас есть общие интересы. Они сохранятся, в том числе интерес сохранять спокойствие в Сирии. А у России есть сильное и важное присутствие в Сирии", - сказал Лапид.
По мнению Лапида, Россию и Израиль связывают также общие культурные корни и важные экономические отношения. "Тут более миллиона русскоязычных граждан, они имеют серьезный вес в нашей культуре. Да и в Израиле каждый культурный человек вырос на Толстом и Достоевском... Я недавно завтракал у российского посла, мы много говорили об отношениях между странами. Они всегда будут хорошими, и это связано не только с человеческим фактором", - сказал лидер парламентской оппозиции.
Позицию преемственности политики в отношениях с Россией лидер крупнейшей израильской оппозиционной партии, претендующий на кресло премьера, сформулировал в предверии досрочных выборов в Кнессет 24-го созыва, которые назначены на 23 марта.
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Кнессет 23-го созыва проголосовал за самороспуск после того, как правительственная коалиция во главе с Беньямином Нетаньяху так и не смогла провести в парламенте бюджет на 2020 год в установленные сроки. Основным коалиционным партнером в нынешнем правительстве у партии "Ликуд" был блок "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим начальником генштаба Израиля Бени Ганцем, который по условиям коалиционного соглашения должен был стать премьер-министром по ротации.
Партия Лапида "Еш Атид" первоначально входила в блок "Кахоль-Лаван" на выборах в Кнессет 23-го созыва, однако ушла в оппозицию после того, как Ганц согласился войти в правительство Нетаньяху. На выборах в Кнессет 24-го созыва Лапид намерен составить конкуренцию Нетаньяху в борьбе за пост премьер-министра.