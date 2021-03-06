https://ria.ru/20210306/kurbatov-1600225964.html
Путин отметил большую общественную работу литературного критика Курбатова
Путин отметил большую общественную работу литературного критика Курбатова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского и российского литературного критика Валентина Курбатова, отметив его большую... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T19:38
2021-03-06T19:38
2021-03-06T19:38
культура
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского и российского литературного критика Валентина Курбатова, отметив его большую общественную работу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее зампред комитета ГД по культуре, писатель Сергей Шаргунов сообщил о кончине Курбатова.Путин отметил, что Курбатов многое сделал для изучения "творческого наследия наших выдающихся писателей, вел большую общественную работу". Глава государства добавил, что Курбатов подавал пример просветительства, подвижничества и истинного служения культуре.Курбатов - известный литературный критик, член жюри литературной премии "Ясная Поляна", член Союза писателей России, лауреат Государственной премии РФ. Ему был 81 год.
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владимир путин, общество
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
выразил соболезнования родным и близким советского и российского литературного критика Валентина Курбатова, отметив его большую общественную работу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее зампред комитета ГД
по культуре, писатель Сергей Шаргунов
сообщил о кончине Курбатова.
"Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной Валентина Яковлевича Курбатова – талантливого, неординарного, очень яркого человека, посвятившего себя сбережению и развитию лучших традиций отечественной литературы", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что Курбатов многое сделал для изучения "творческого наследия наших выдающихся писателей, вел большую общественную работу". Глава государства добавил, что Курбатов подавал пример просветительства, подвижничества и истинного служения культуре.
Курбатов - известный литературный критик, член жюри литературной премии "Ясная Поляна", член Союза писателей России, лауреат Государственной премии РФ. Ему был 81 год.