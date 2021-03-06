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Путин отметил большую общественную работу литературного критика Курбатова
Путин отметил большую общественную работу литературного критика Курбатова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского и российского литературного критика Валентина Курбатова, отметив его большую... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T19:38
2021-03-06T19:38
культура
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского и российского литературного критика Валентина Курбатова, отметив его большую общественную работу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее зампред комитета ГД по культуре, писатель Сергей Шаргунов сообщил о кончине Курбатова.Путин отметил, что Курбатов многое сделал для изучения "творческого наследия наших выдающихся писателей, вел большую общественную работу". Глава государства добавил, что Курбатов подавал пример просветительства, подвижничества и истинного служения культуре.Курбатов - известный литературный критик, член жюри литературной премии "Ясная Поляна", член Союза писателей России, лауреат Государственной премии РФ. Ему был 81 год.
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владимир путин, общество

Путин отметил большую общественную работу литературного критика Курбатова

19:38 06.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛитературный критик, литературовед, прозаик, член жюри литературной премии "Ясная Поляна" Валентин Курбатов
Литературный критик, литературовед, прозаик, член жюри литературной премии Ясная Поляна Валентин Курбатов - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского и российского литературного критика Валентина Курбатова, отметив его большую общественную работу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее зампред комитета ГД по культуре, писатель Сергей Шаргунов сообщил о кончине Курбатова.

"Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной Валентина Яковлевича Курбатова – талантливого, неординарного, очень яркого человека, посвятившего себя сбережению и развитию лучших традиций отечественной литературы", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что Курбатов многое сделал для изучения "творческого наследия наших выдающихся писателей, вел большую общественную работу". Глава государства добавил, что Курбатов подавал пример просветительства, подвижничества и истинного служения культуре.
Курбатов - известный литературный критик, член жюри литературной премии "Ясная Поляна", член Союза писателей России, лауреат Государственной премии РФ. Ему был 81 год.
Член жюри ежегодной общероссийской литературной премии Ясная поляна, литературный критик Валентин Курбатов - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
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