https://ria.ru/20210306/kurbatov-1600225964.html

Путин отметил большую общественную работу литературного критика Курбатова

Путин отметил большую общественную работу литературного критика Курбатова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского и российского литературного критика Валентина Курбатова, отметив его большую... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T19:38

2021-03-06T19:38

2021-03-06T19:38

культура

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского и российского литературного критика Валентина Курбатова, отметив его большую общественную работу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее зампред комитета ГД по культуре, писатель Сергей Шаргунов сообщил о кончине Курбатова.Путин отметил, что Курбатов многое сделал для изучения "творческого наследия наших выдающихся писателей, вел большую общественную работу". Глава государства добавил, что Курбатов подавал пример просветительства, подвижничества и истинного служения культуре.Курбатов - известный литературный критик, член жюри литературной премии "Ясная Поляна", член Союза писателей России, лауреат Государственной премии РФ. Ему был 81 год.

https://ria.ru/20210306/lyubimova-1600217594.html

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2021

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владимир путин, общество