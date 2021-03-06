https://ria.ru/20210306/koronavirus-1600183409.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T10:43

2021-03-06T10:43

2021-03-06T10:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

республика тыва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594830481_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_d526192d502c3eedfd42f50b546a0c5a.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,04%, 2. Магаданская область, Республика Ингушетия 0,07%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Республика Адыгея, Чеченская Республика 0,1%", - говорится в сообщении.

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, республика тыва