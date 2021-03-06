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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T10:43
2021-03-06T10:43
2021-03-06T10:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
республика тыва
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,04%, 2. Магаданская область, Республика Ингушетия 0,07%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Республика Адыгея, Чеченская Республика 0,1%", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, здоровье - общество, республика тыва