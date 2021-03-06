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Из детского сада на Сахалине госпитализировали детей с кишечной инфекцией
Из детского сада на Сахалине госпитализировали детей с кишечной инфекцией
Девять случаев кишечной инфекции выявлено в одном из детских садов города Шахтерска на Сахалине, семь детей попали в больницу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T07:21
2021-03-06T07:21
россия
сахалин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мар - РИА Новости. Девять случаев кишечной инфекции выявлено в одном из детских садов города Шахтерска на Сахалине, семь детей попали в больницу, сообщает пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, при обращении за медицинской помощью всем детям оперативно провели все необходимые исследования и назначили лечение."В состоянии пациентов отмечается положительная динамика, угроз здоровью нет", - сообщили в пресс-службе, добавив, что представители минздрава и Роспотребнадзора проведут проверку по данному факту.Как сообщила пресс-служба Сахалинской областной прокуратуры, по данному факту Углегорская прокуратура организовала проверку с привлечением контролирующих органов.
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россия, сахалин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), южно-сахалинск, происшествия

Из детского сада на Сахалине госпитализировали детей с кишечной инфекцией

07:21 06.03.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мар - РИА Новости. Девять случаев кишечной инфекции выявлено в одном из детских садов города Шахтерска на Сахалине, семь детей попали в больницу, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В детском саду Шахтерска выявлено девять случаев заболевания кишечной инфекцией. Семеро воспитанников дошкольного учреждения госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном наблюдении. Комиссия областного минздрава выехала в Углегорский район (к которому относится город Шахтерск - ред.)", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, при обращении за медицинской помощью всем детям оперативно провели все необходимые исследования и назначили лечение.
"В состоянии пациентов отмечается положительная динамика, угроз здоровью нет", - сообщили в пресс-службе, добавив, что представители минздрава и Роспотребнадзора проведут проверку по данному факту.
Как сообщила пресс-служба Сахалинской областной прокуратуры, по данному факту Углегорская прокуратура организовала проверку с привлечением контролирующих органов.
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РоссияСахалинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Южно-СахалинскПроисшествия
 
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