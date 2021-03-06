https://ria.ru/20210306/infektsiya-1600173250.html

Из детского сада на Сахалине госпитализировали детей с кишечной инфекцией

Из детского сада на Сахалине госпитализировали детей с кишечной инфекцией

Девять случаев кишечной инфекции выявлено в одном из детских садов города Шахтерска на Сахалине, семь детей попали в больницу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T07:21

2021-03-06T07:21

2021-03-06T07:21

россия

сахалин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

южно-сахалинск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мар - РИА Новости. Девять случаев кишечной инфекции выявлено в одном из детских садов города Шахтерска на Сахалине, семь детей попали в больницу, сообщает пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, при обращении за медицинской помощью всем детям оперативно провели все необходимые исследования и назначили лечение."В состоянии пациентов отмечается положительная динамика, угроз здоровью нет", - сообщили в пресс-службе, добавив, что представители минздрава и Роспотребнадзора проведут проверку по данному факту.Как сообщила пресс-служба Сахалинской областной прокуратуры, по данному факту Углегорская прокуратура организовала проверку с привлечением контролирующих органов.

https://ria.ru/20210306/otravlenie-1600172718.html

россия

сахалин

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сахалин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), южно-сахалинск, происшествия