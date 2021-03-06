Участники митинга в Ереване направились к зданию парламента
13:18 06.03.2021 (обновлено: 13:29 06.03.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян на митинге в поддержку Генштаба в его конфликте с премьером Николом Пашиняном возле Министерства обороны Армении в Ереване
ЕРЕВАН, 6 мар - РИА Новости. Митинг ветеранов и запасников армянской армии в Ереване закончился, его участники пошли маршем на проспект Баграмяна, где состоится митинг оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
На проспекте Баграмяна находится администрация президента и парламент Армении. От Минобороны туда идти около шести километров. Митинг оппозиции с требованием отставки премьера Никола Пашиняна запланирован на 15:00 (14:00 мск).
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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