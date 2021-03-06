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https://ria.ru/20210306/ekonomiya-1600177991.html
Россиянам рассказали о способах сэкономить на электроэнергии
Россиянам рассказали о способах сэкономить на электроэнергии
Экономить на электроэнергии в РФ летом, несомненно, проще – световой день в Северном полушарии увеличивается, при этом можно еще существеннее снизить счет –... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T09:30
2021-03-06T09:30
россия
жкх
центр стратегических разработок (фонд)
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экономить на электроэнергии в РФ летом, несомненно, проще – световой день в Северном полушарии увеличивается, при этом можно еще существеннее снизить счет – применяя энергоэффективные лампы и используя бытовую технику по ночам при соответствующем тарифном плане, рассказал РИА Новости ведущий эксперт направления "Экономика энергетики и климат" Центра стратегических разработок Олег Колобов."Экономия электроэнергии от увеличения светового дня достигается, в основном, за счет того, что летом граждане обычно больше времени проводят вне дома, в результате чего потребляется меньше электроэнергии. Экономия достигается и за счет максимального использования солнечного освещения. Но как правило, на освещение приходится не более 5-10% потребляемой гражданами электроэнергии. Следовательно, соответствующая экономия обычно невелика", – сказал Колобов."Например, расходы на освещение с использованием трех люминесцентных ламп мощностью 15 Вт каждая в зимние месяцы в Москве могут составлять 40-50 рублей в месяц, а в летние – 30-40 рублей в месяц. Однако расходы граждан на освещение во многом определяются классом энергоэффективности жилого дома, используемых осветительных приборов и ламп, а также образом жизни и применяемым тарифным планом", – отметил он.Так, по словам эксперта, для граждан которые используют лампы накаливания и большую часть времени проводят дома, расходы на освещение будут выше. "Действенным решением в данном случае будет замена ламп накаливания на более долговечные и энергоэффективные люминесцентные (экономия до 70% расходов на освещение по сравнению с лампой накаливания) и светодиодные (экономия до 90% расходов на освещение по сравнению с лампой накаливания) лампы", – подчеркнул Колобов.Помочь сэкономить может также переход на двух- или многотарифный учет потребления электроэнергии, особенно если граждане ведут ночной образ жизни или имеют возможность использования бытовой техники, например, стиральной и посудомоечной машины, в ночное время, когда электроэнергия наиболее дешевая, считает эксперт.Значимый вклад в экономию электроэнергии может внести и использование энергоэффективной бытовой техники (класс энергоэффективности не ниже А). В летние месяцы возрастает не только продолжительность светового дня, но и температура воздуха, что ведет к потребности в его кондиционировании и охлаждении, а следовательно, и к увеличению потребления электроэнергии, напомнил Колобов."Использование энергоэффективного кондиционера позволит сэкономить на электроэнергии. Важным также является выбор холодильника, на который может приходиться до 30% потребляемой гражданами электроэнергии (в квартирах без электроплит), а также его правильное размещение в жилом помещении (вдали от кухонной плиты и радиатора отопления)", – заключил он.
https://ria.ru/20210211/elektrichestvo-1596930416.html
https://ria.ru/20201225/elektrichestvo-1590861857.html
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россия, жкх, центр стратегических разработок (фонд), общество

Россиянам рассказали о способах сэкономить на электроэнергии

09:30 06.03.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭлектросчетчик
Электросчетчик - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экономить на электроэнергии в РФ летом, несомненно, проще – световой день в Северном полушарии увеличивается, при этом можно еще существеннее снизить счет – применяя энергоэффективные лампы и используя бытовую технику по ночам при соответствующем тарифном плане, рассказал РИА Новости ведущий эксперт направления "Экономика энергетики и климат" Центра стратегических разработок Олег Колобов.
"Экономия электроэнергии от увеличения светового дня достигается, в основном, за счет того, что летом граждане обычно больше времени проводят вне дома, в результате чего потребляется меньше электроэнергии. Экономия достигается и за счет максимального использования солнечного освещения. Но как правило, на освещение приходится не более 5-10% потребляемой гражданами электроэнергии. Следовательно, соответствующая экономия обычно невелика", – сказал Колобов.
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"Например, расходы на освещение с использованием трех люминесцентных ламп мощностью 15 Вт каждая в зимние месяцы в Москве могут составлять 40-50 рублей в месяц, а в летние – 30-40 рублей в месяц. Однако расходы граждан на освещение во многом определяются классом энергоэффективности жилого дома, используемых осветительных приборов и ламп, а также образом жизни и применяемым тарифным планом", – отметил он.
Так, по словам эксперта, для граждан которые используют лампы накаливания и большую часть времени проводят дома, расходы на освещение будут выше. "Действенным решением в данном случае будет замена ламп накаливания на более долговечные и энергоэффективные люминесцентные (экономия до 70% расходов на освещение по сравнению с лампой накаливания) и светодиодные (экономия до 90% расходов на освещение по сравнению с лампой накаливания) лампы", – подчеркнул Колобов.
Помочь сэкономить может также переход на двух- или многотарифный учет потребления электроэнергии, особенно если граждане ведут ночной образ жизни или имеют возможность использования бытовой техники, например, стиральной и посудомоечной машины, в ночное время, когда электроэнергия наиболее дешевая, считает эксперт.
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Значимый вклад в экономию электроэнергии может внести и использование энергоэффективной бытовой техники (класс энергоэффективности не ниже А). В летние месяцы возрастает не только продолжительность светового дня, но и температура воздуха, что ведет к потребности в его кондиционировании и охлаждении, а следовательно, и к увеличению потребления электроэнергии, напомнил Колобов.
"Использование энергоэффективного кондиционера позволит сэкономить на электроэнергии. Важным также является выбор холодильника, на который может приходиться до 30% потребляемой гражданами электроэнергии (в квартирах без электроплит), а также его правильное размещение в жилом помещении (вдали от кухонной плиты и радиатора отопления)", – заключил он.
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