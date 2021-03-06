https://ria.ru/20210306/armeniya-1600213667.html
Армянская оппозиция отправилась к резиденции президента
Армянская оппозиция отправилась к резиденции президента
Участники акции оппозиции в Ереване отправились к резиденции президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T16:42
2021-03-06T16:42
2021-03-06T17:19
ситуация в армении
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 6 мар - РИА Новости. Участники акции оппозиции в Ереване отправились к резиденции президента, передает корреспондент РИА Новости.Резиденция находится в нескольких сотнях метров от места проведения митинга у парламента. В нем участвует несколько тысяч человек. Полиция Еревана взяла под усиленную охрану резиденцию главы государства.Оппозиционеры требуют от президента поддержать Генштаб и не подписывать указ премьера об увольнении его главы.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210303/armeniya-1599762721.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Полиция Еревана взяла под усиленную охрану резиденцию президента
Полиция Еревана взяла под усиленную охрану резиденцию президента, к которой обещали прийти митингующие
2021-03-06T16:42
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Импровизированная карта боевых действий в Карабахе
Оппозиция развернула импровизированную карту боевых действий в Карабахе перед парламентом Армении.
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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире