https://ria.ru/20210306/armeniya-1600213667.html

Армянская оппозиция отправилась к резиденции президента

Армянская оппозиция отправилась к резиденции президента

Участники акции оппозиции в Ереване отправились к резиденции президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T16:42

2021-03-06T16:42

2021-03-06T17:19

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

армения

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ЕРЕВАН, 6 мар - РИА Новости. Участники акции оппозиции в Ереване отправились к резиденции президента, передает корреспондент РИА Новости.Резиденция находится в нескольких сотнях метров от места проведения митинга у парламента. В нем участвует несколько тысяч человек. Полиция Еревана взяла под усиленную охрану резиденцию главы государства.Оппозиционеры требуют от президента поддержать Генштаб и не подписывать указ премьера об увольнении его главы.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210303/armeniya-1599762721.html

ереван

армения

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Полиция Еревана взяла под усиленную охрану резиденцию президента Полиция Еревана взяла под усиленную охрану резиденцию президента, к которой обещали прийти митингующие 2021-03-06T16:42 true PT0M26S

Импровизированная карта боевых действий в Карабахе Оппозиция развернула импровизированную карту боевых действий в Карабахе перед парламентом Армении. 2021-03-06T16:42 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире