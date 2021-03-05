https://ria.ru/20210305/zhirinovskiy-1600081051.html

Жириновский заявил, что российские женщины не захотят стать президентами

Жириновский заявил, что российские женщины не захотят стать президентами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что женщины в России не захотят стать президентами, так как это, по его мнению, "тяжелейший труд", и привел примеры... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T14:33

2021-03-05T14:33

2021-03-05T14:33

россия

лдпр

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что женщины в России не захотят стать президентами, так как это, по его мнению, "тяжелейший труд", и привел примеры женщин, которые занимали должности губернаторов в России, но "не устояли"."Президентами, я уверен, они не захотят стать, это тяжелейший труд", - сказал Жириновский в прямом эфире в Instagram в пятницу.Жириновский признался, что хотел бы, "чтобы женщины вдохновляли бы мужчин", причем "не на войну". Также он выступил за то, чтобы "давать женщинам больше свободы".

https://ria.ru/20210304/nachalstvo-1599853883.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лдпр, владимир жириновский, общество