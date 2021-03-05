Жириновский заявил, что российские женщины не захотят стать президентами
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что женщины в России не захотят стать президентами, так как это, по его мнению, "тяжелейший труд", и привел примеры женщин, которые занимали должности губернаторов в России, но "не устояли".
"Президентами, я уверен, они не захотят стать, это тяжелейший труд", - сказал Жириновский в прямом эфире в Instagram в пятницу.
Он привел в пример нескольких женщин-губернаторов, в том числе губернатора Мурманской области. "Они талантливые, они хорошие, но весь день заниматься этими вопросами жизни региона – это невозможно. Ни одна не устояла. Им никто не мешал, им помогали, и они не виноваты", - пояснил лидер партии.
Жириновский признался, что хотел бы, "чтобы женщины вдохновляли бы мужчин", причем "не на войну". Также он выступил за то, чтобы "давать женщинам больше свободы".