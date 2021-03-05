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Жириновский заявил, что российские женщины не захотят стать президентами
Жириновский заявил, что российские женщины не захотят стать президентами
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что женщины в России не захотят стать президентами, так как это, по его мнению, "тяжелейший труд", и привел примеры... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T14:33
2021-03-05T14:33
россия
лдпр
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что женщины в России не захотят стать президентами, так как это, по его мнению, "тяжелейший труд", и привел примеры женщин, которые занимали должности губернаторов в России, но "не устояли"."Президентами, я уверен, они не захотят стать, это тяжелейший труд", - сказал Жириновский в прямом эфире в Instagram в пятницу.Жириновский признался, что хотел бы, "чтобы женщины вдохновляли бы мужчин", причем "не на войну". Также он выступил за то, чтобы "давать женщинам больше свободы".
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россия, лдпр, владимир жириновский, общество

Жириновский заявил, что российские женщины не захотят стать президентами

14:33 05.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что женщины в России не захотят стать президентами, так как это, по его мнению, "тяжелейший труд", и привел примеры женщин, которые занимали должности губернаторов в России, но "не устояли".
"Президентами, я уверен, они не захотят стать, это тяжелейший труд", - сказал Жириновский в прямом эфире в Instagram в пятницу.

Он привел в пример нескольких женщин-губернаторов, в том числе губернатора Мурманской области. "Они талантливые, они хорошие, но весь день заниматься этими вопросами жизни региона – это невозможно. Ни одна не устояла. Им никто не мешал, им помогали, и они не виноваты", - пояснил лидер партии.

Жириновский признался, что хотел бы, "чтобы женщины вдохновляли бы мужчин", причем "не на войну". Также он выступил за то, чтобы "давать женщинам больше свободы".
Совещание - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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РоссияЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
 
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