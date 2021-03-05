Жириновский призвал возродить балы по всей России
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил россиян с Международным женским днем и призвал возродить балы по всей России, особенно в праздничные дни.
В пятницу в Колонном зале Дома Союзов под эгидой ЛДПР и Института мировых цивилизаций проходит бал "Мелодия весны", приуроченный к Международному женскому дню.
"Балы должны идти по всей стране... Помещения есть, прекрасные музыканты есть, все ведь есть. У власти не хватает силы воли сказать. Откройте все залы. Три дня праздников: суббота, воскресенье, понедельник. Вся страна танцует", - заявил Жириновский, открывая бал.
Он также поздравил всех собравшихся в зале с наступающим праздником.
"С праздником весны, с праздником радости. Любви!", - сказал Жириновский и попросил не думать о плохом в эти праздничные дни.
Программу бала продолжили концерт, бальные танцы и творческие номера.