https://ria.ru/20210305/zhirinovskiy-1600060726.html

Жириновский призвал возродить балы по всей России

Жириновский призвал возродить балы по всей России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил россиян с Международным женским днем и призвал возродить балы по всей России, особенно в праздничные дни. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T12:56

2021-03-05T12:56

2021-03-05T12:56

дом союзов

лдпр

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил россиян с Международным женским днем и призвал возродить балы по всей России, особенно в праздничные дни.В пятницу в Колонном зале Дома Союзов под эгидой ЛДПР и Института мировых цивилизаций проходит бал "Мелодия весны", приуроченный к Международному женскому дню.Он также поздравил всех собравшихся в зале с наступающим праздником.Программу бала продолжили концерт, бальные танцы и творческие номера.

https://radiosputnik.ria.ru/20210305/tsvety-1600046124.html

https://ria.ru/20210305/pogoda-1600013375.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дом союзов, лдпр, владимир жириновский, общество