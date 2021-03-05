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Жириновский призвал возродить балы по всей России
Жириновский призвал возродить балы по всей России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил россиян с Международным женским днем и призвал возродить балы по всей России, особенно в праздничные дни. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T12:56
2021-03-05T12:56
дом союзов
лдпр
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил россиян с Международным женским днем и призвал возродить балы по всей России, особенно в праздничные дни.В пятницу в Колонном зале Дома Союзов под эгидой ЛДПР и Института мировых цивилизаций проходит бал "Мелодия весны", приуроченный к Международному женскому дню.Он также поздравил всех собравшихся в зале с наступающим праздником.Программу бала продолжили концерт, бальные танцы и творческие номера.
https://radiosputnik.ria.ru/20210305/tsvety-1600046124.html
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дом союзов, лдпр, владимир жириновский, общество

Жириновский призвал возродить балы по всей России

12:56 05.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил россиян с Международным женским днем и призвал возродить балы по всей России, особенно в праздничные дни.
В пятницу в Колонном зале Дома Союзов под эгидой ЛДПР и Института мировых цивилизаций проходит бал "Мелодия весны", приуроченный к Международному женскому дню.
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"Балы должны идти по всей стране... Помещения есть, прекрасные музыканты есть, все ведь есть. У власти не хватает силы воли сказать. Откройте все залы. Три дня праздников: суббота, воскресенье, понедельник. Вся страна танцует", - заявил Жириновский, открывая бал.
Он также поздравил всех собравшихся в зале с наступающим праздником.
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"С праздником весны, с праздником радости. Любви!", - сказал Жириновский и попросил не думать о плохом в эти праздничные дни.
Программу бала продолжили концерт, бальные танцы и творческие номера.
 
Дом союзовЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
 
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